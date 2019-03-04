В Лефортово дома по реновации хотят строить в центре отравленной промзоны, на пересечении магистральных трасс

В Лефортово идет разработка документов для строительства по реновации на территории бывшего завода «Серп и молот». Пожалуй, эти планы можно назвать самой незаконной, самой вредоносной и самой чудовищной стройкой в рамках программы реновации.

Для строительства выделены участки 14 и 15 в промзоне «Серп и молот».

Это самый центр промзоны. Данная территория вошла в состав металлургического завода «Серп и молот» в 30-е годы XX века, и с тех пор почти 90 лет на ней велось тяжелое металлургическое производство. Земля на много метров вглубь содержит всю таблицу Менделеева. Рекультивация ее стоит огромных денег – и, разумеется, делать этого никто не собирается. В Москве грамотная рекультивация зараженной земли не проводится практически никогда.

Территория находится на пересечении двух крупных трасс – третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов. Совместными усилиями они создают на участках, куда хотят переселять людей, полноценную газовую камеру.

Все это было прекрасно известно правительству Москвы, поэтому градостроительными документами на этой территории разрешена только нежилая застройка:

Все это вместе обозначает две вещи:

Первое. Строить жилье на этой территории нельзя. Жить на ней физически невозможно. Это химический полигон и газовая камера в одном флаконе.

Второе. Поскольку жилье на этой территории строить нельзя, то никакая социальная инфраструктура под нее не заложена. Детские сады, школы, поликлиники, больницы, детские и спортивные площадки, парки, автостоянки – ничего этого нет и не запланировано.

Несмотря на юридический запрет и физическую невозможность жить на обочине автотрассы в центре промзоны, первый заместитель председателя Москомархитектуры А.Ю. Сухов выдал градостроительные планы земельных участков для строительства на этой территории жилых домов, а фонд реновации объявил тендер на более чем полмиллиарда рублей на разработку проекта жилого строительства на этих участках. То есть выделил деньги налогоплательщиков на проектирование объекта, строить который заведомо запрещено.

Из тендерной документации выяснились еще более интересные подробности. По московским городским строительным нормам, предельная плотность застройки на земельных участках жилых домов составляет 25 000 кв.м. на гектар. В выданных градостроительных планах земельных участков для строительства по реновации в промзоне «Серп и молот» этот параметр составляет – 80 000 кв.м. на гектар. То есть предельно допустимая плотность застройки превышена более чем в 3 раза. Соответственно, размеры земельных участков предполагаемых жилых домов – более чем в три раза меньше минимально допустимого, а плотность населения – более чем в 3 раза выше нормы.

Что получаем в результате?

Для переселения по реновации хотят построить бетонное гетто фактически на химическом полигоне, в газовой камере на обочине двух автотрасс, по плотности застройки (а, значит, и по количеству населения) более чем в 3 раза превышающее предельные значения, вообще без какой-либо социальной инфраструктуры.

Тут можно возразить, что промзона «Серп и молот» сейчас застраивается коммерческим жильем и превращается в жилой район. И тут мы понимаем следующее:

При разработке проекта планировки промзоны «Серп и молот» коммерческий застройщик, который всегда хочет построить как можно больше жилья, отказался от идеи строить на этих участках жилые дома. Видимо, он понимал, что параметры этой территории настолько несопоставимы с нормативами для жилой застройки, что получить разрешение на размещение там жилых домов и продать эти квартиры будет невозможно.

Теперь территорию, от которой отказался коммерческий застройщик, хотят отдать под строительство домов для реновации. Переселять людей в это заведомо непригодное для жизни жилье планируют принудительно.

Фактически это запланированный геноцид.

Помогите жителям Лефортово спастись от принудительного переселения в газовую камеру на химическом полигоне!

Напишите письмо Собянину с требованием отменить документы для строительства по реновации на этих участках

адрес - https://www.mos.ru/feedback/individual/

Примерный текст:

В районе Лефортово планируется строительство домов по программе реновации по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11/14, 11/15 (мкр., ограниченный ул. Золоторожский Вал, проездом завода Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, пр. 6626, уч. 14, 15).

При этом, жилищное строительство на данной территории недопустимо.

Генеральный план города Москвы и проект планировки данной территории, утвержденный Постановлением Правительства Москвы № 723-ПП от 03.11.2015, допускают на данных земельных участках только нежилое строительство.

Данные земельные участки находятся в центре промзоны «Серп и молот», на которой почти 90 лет велось тяжелое металлургическое производство, и примыкают к двум крупным автотрассам – шоссе Энтузиастов и третьему транспортному кольцу. Это газовая камера на химическом полигоне.

В силу того, что на данной территории допустимо только нежилое строительство, она не обеспечена никакой социальной инфраструктурой, обязательной для жилых домов: детскими садами, школами, поликлиниками, больницами, детскими и спортивными площадками, парками, автостоянками.

В нарушение требования законодательства о том, что градостроительный план земельного участка должен соответствовать генеральному плану, документации по планировке территории и не может им противоречить, для участков 14 и 15 выданы градостроительные планы земельного участка (ГПЗУ) для ведения на них жилого строительства.

Данные ГПЗУ содержат положение о допустимой плотности застройки участков 80 000 кв.м. на гектар, в то время как московские городские строительные нормы МГСН 1-01-99 не допускают плотность застройки земельных участков многоквартирных жилых домов более 25 000 кв.м./га.

В настоящее время на основании данных ГПЗУ идет разработка проектной документации. Что уже само по себе является нецелевым использованием бюджетных средств.

Строительство на данной территории жилых домов по программе реновации приведет к тому, что люди будут принудительно переселены в заведомо непригодные для жизни условия: фактически на химическом полигоне, на обочине двух автотрасс, в ситуацию плотности застройки (и, соответственно, плотности населения), более чем в 3 раза превышаюшую предельно допустимые значения; вообще без какой-либо социальной инфраструктуры.

В целях защиты конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, на охрану здоровья, в целях недопущения социального взрыва, прошу отменить градостроительные планы земельных участков и любую другую документацию на строительстве на участках 14 и 15 промзоны «Серп и молот» высотных жилых домов, прекратить разработку проектной документации для данного строительства и решить вопросы улучшения жилищных условий граждан иным, не нарушающим закон и права граждан способом.

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