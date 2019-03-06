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Московский листок

Четыреста дней без суда и следствия за право сказать "нет"

Опубликовано 06.03.2019 автором Пётр Милосердов в разделе комментариев 0

фемида оппозиция национализм дпни политзэки
Четыреста дней без суда и следствия за право сказать "нет"

1 марта исполняется ровно 400 дней, как я сижу в тюрьме. Напомню, что я нахожусь за решеткой по абсурдному обвинению в подготовке антиконституционного переворота в Республике Казахстан. Сам Казахстан ко мне претензий не имеет, что и подтверждает официально.

На самом деле я сижу в тюрьме за отказ сотрудничать со спецслужбами (УЗКС ФСБ), которые требовали от меня оговора А. Поткина, оппозиционного общественного деятеля.

Итак, 400 дней я в тюрьме. Следствие по моему делу завершено 15 июня 2018 года, то есть 8 с половиной месяцев назад. Но суда до сих пор нет, его дата даже не назначена!

Да и о каком суде идет речь? В моем случае они меняются как декорации на сцене. Сперва был Хамовнический суд, потом – прокуратура ЦАО направила дело в Мещанский. Спустя 1,5 месяца прокуратура передумала, и – дело ушло в Нагатинский суд. Ну, а я за это время поменял уже третий СИЗО: из «Бутырки» меня отправили в «Медведково», оттуда – перевели в «Матроску».

Сегодня мне окончательно ясно, что «правоохранителям» не нужен судебный процесс надо мной. Дело настолько явно шито белыми нитками, что суды явно не хотят об него измазаться. Им нужно, чтобы я как можно дольше сидел в тюрьме. Это нужно в показательно-воспитательных целях, в назидание другим.

«Не хотите сотрудничать со спецслужбами? Ну, тогда смотрите, чтоб бывает с отказавшимися!»

Я считаю право сказать «нет» спецслужбам – неотъемлемым гражданским правом любого жителя России, вне зависимости от его политических пристрастий и степени лояльности властям. Сажать в тюрьму за реализацию этого права – преступление. Простите, что пишу банальности; надеюсь, меня немного извиняет тот факт, что я пишу их за тюремным столом (т.н. «дубок»).

За эти 400 дней без суда и следствия мне довелось полежать в тюремной больнице, посидеть пару раз в карцере, получить кулаком от конвоя в суде. И конечно же, я порядком устал от этого «тюремно-следственного туризма», тем более, что следуя букве УПК, он может продолжаться еще года полтора – до фактического отбытия мной предельного срока наказания в СИЗО по «моей» статье УК (сентябрь 2020 года).

О чем я хочу попросить Вас?

Посовещавшись с защитой, мы решили разместить на Change.Org петицию. Небольшую, всего из трех пунктов.

Вот они:

1. Изменить меру пресечения политзаключенному Милосердову П.К.

2. Прекратить уголовное преследование в отношении Милосердова П.К. по ст. 282.1 ч.1 УК РФ.

3. Признать преступлением преследования за отказ сотрудничать со спецслужбами.

Наверное, к ним можно добавить десяток-другой пунктов. Но я хотел бы заострить внимание на своем «кейсе». И вот почему: я считаю, что право сказать «нет» спецслужбам есть у каждого. Мой случай – попытка отстоять это право. Пока она обернулась тем, что меня долго, показательно, месяцами (!) «маринуют» в тюрьме, возят по централам, перекидывают дело из суда в суд.

Эта история может повториться с каждым из вас. Поэтому я прошу поставить свою подпись всех, в т.ч. и тех, с кем радикально расходился во взглядах. Любой из вас может оказаться на моем месте – в 400-дневной «тюремной командировке» без суда и следствия, не помогут ни лояльность властям, ни умеренность во взглядах.

Я не знаю, какова сила открытых петиций, но мне очевидно, что те, кто отправил меня в тюрьму – боятся публичности. Именно по этой причине до сих пор нет суда. А это значит, что каждая ваша подпись, и уж тем более – репост этого текста сделают эту позорную ситуацию публичной и не даст беспредельничать в тиши.

Трудно ставить какие-то рамки и критерии результативности, когда речь идет о просьбе поставить подпись. Но давайте вспомним цифру «5» из «правила пяти рукопожатий».

Если каждый из 4200 моих подписчиков, в том числе и репостом, поможет собрать пять подписей, то полученная цифра будет выглядеть весьма весомо.

Но конечно же, я буду сердечно благодарен вам за каждую подпись: принципиальность не измеряется в цифрах.

Подписать петицию



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