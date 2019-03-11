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Московский листок

Как и ради чего приватизировали и рушат теперь спорткомплекс "Олимпийский"

Опубликовано 11.03.2019 автором в разделе комментариев 0

спорт москва собянин
Как и ради чего приватизировали и рушат теперь спорткомплекс "Олимпийский"

"Этот стадион построили для Олимпиады-80. За почти 40 лет там состоялись сотни международных соревнований и концертов мировых звезд.  

Вместо устаревших залов, которые в последнее время сдавали под магазины и ярмарки, там построят современный аквапарк, каток, откроют кинозалы, рестораны и огромную парковку на пять тысяч машин.

По плану городских властей, полная реконструкция спортивного комплекса займет два года." - скупо сообщает один из собянинских телеканалов.

Хотя, поверить в такие сроки может только дурак - территория огромна, как и бассейн со стадионом, за два года что-то сломать можно, а вот построить - вряд ли.

Однако, как и водится в собянинском официозе, главного-то не сказано. "По плану городских властей", говорите? А что - спорткомплекс "Олимпийский" это разве не федеральный объект?

Тут вас ждёт череда открытий. Да, уважаемые москвичи и граждане РФ - он, построенный другим государством для всего советского спорта, не только теперь не федеральная, но и не городская собственность. Да-да, мэрия Москвы решила продать «Олимпийский» ещё в 2012 году, но торги более пяти раз переносились из-за отсутствия заявок. Никому он был не нужен - такой большой и непонятный, изначально масштабами отражающий иное мировоззрение и миронаполнение...

Успешный аукцион по приватизации принадлежащих Москве 64% акций спорткомплекса был проведен два года спустя - 23 мая 2014 года. «Олимпийский» был продан за 4,67 млрд рублей. Покупателем оказалось ЗАО «Нефтегазпрод», связанное с ОАО «Группа «Альянс» Бажаева. 

У кого же есть деньги на такой крупный объект, как не у нефтяных олигархов?

Кстати, в 1979-м, готовясь к Олимпиаде-80 там, где пролёг вскоре и Олимпийский проспект, посносили и много особняков, включая памятники архитектуры. Немного о них, об особняках, сокрушался Александр Проханов в романе "Надпись" - его герой, пркатически сливающийся с молодым журналистом Прохановым, там, в уже выселенном холодном особняке, встречается с любовницей, жарит шашлык в камине... Однако же вот пришли и разрушители этого архитектурно-инфраструктурного памятника Советской эпохи, брежневского периода. Его величество Частник пришёл - а город, на балансе которого почему-то оказался федеральный объект - и рад был избавиться от крупнейшего в Европе стадионного комплекса.

Общая площадь объекта – 213 000 кв. м, включая стадион на 148 000 кв. м и плавательный комплекс на 49 000 кв. м. За последние три года комплекс в третий раз меняет основного владельца. В мае 2014 г. мэрия Москвы продала 64% акций спорткомплекса «Олимпийский» за 4,7 млрд руб. партнеру акционера группы «Альянс» Мусы Бажаева Дмитрию Шумкову. Спустя несколько месяцев тот довел свой пакет в компании до 90%, выкупив акции владельца девелопера MosCityGroup Павла Фукса. Покупка контрольного пакета «Олимпийского» обошлась ему суммарно примерно в 6,4 млрд руб., рассказывал знакомый Шумкова. После странной смерти бизнесмена в декабре 2015 г. владельцами «Олимпийского» вновь оказались структуры Бажаева. Каким образом это произошло, не известно: представитель бизнесмена это не комментирует.

В общем, как и полагается везде, где приватизация - при дележе такого гигантского куска московской земли и уникального стадиона, кое-кому пришлось и умереть. Не удержал Шумков "Олимпийский" в своих руках. 

(Кстати, книжная ярмарка - отрада книгочеев и коллекционеров, - там с 90-х так и жила, какие бы хозяева ни собирали дань с этого мелкого бизнеса.)

Бажаев, таким образом, "отжал" у своего партнёра обратно шмат советской земли и спортивную реликвию олимпийского поколения. А потом, в 2017-м «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела у группы «Альянс» Мусы Бажаева спорткомплекс «Олимпийский».

В общем, тут бы выступить нашему русскому националисту, политзаключённому Петру Милосердову, сказать что-нибудь не просто про Москву для москвичей, а про спорт для всей России... Но вот так на наших глазах шёл захват уникального европейского спортивного объекта, который не просто для всех нас, советских, строили - для всего мира тогда, чтобы миру же и показать, как высоко поставлен большой спорт в СССР.

Что там теперь будет - даже по скупому сообщению Москвы-24 догадаться не трудно. Торгово-развлекательный и немного спортивный (за очень большие деньги) комплекс. Былого, советского спортивного масштаба, под который перестраивали целый район в 1979-м - не планируется. Да и зачем обывателям-пигмеям большой спорт в центре Москвы? От бассейна "Москва", слава тебе Христос наш, спаситель, избавились - надо и далее проводить декоммунизацию инфраструктуры столицы. Обывателям такие артефакты СССР - No need USSR, как на вчерашнем митинге юзеры подметили. Им бы тачку припарковать и на выходных тут потусоваться - кино, ресторации...

Нет, то, во что с 90-х он был превращён мы не защищаем. Но сейчас-то происходит следующий эпизод социального регресса, переход количества торговых точек-паразиток в качество: спорткомплекс, где велась мелкая торговля и иногда крупные концерты проходили, становится торгово-развлекательным комплексом. Аквапарк на месте спортивного бассейна с высоченной вышкой для прыжков в воду - это конечно же социальный регресс.

Но кто мы, чтобы указывать господам из списка "Форбс", что нужно москвичам и стране? Это их частная собственность, они уже выстроили сплошной железный забор вокруг нашего СК "Олимпиского" - и я не удивлюсь, если после всех перестроек он плавно будет сливаться с не так давно открытой лично Путиным кафедральной мечетью - кто по вероисповеданию новые собственники, не так трудно догадаться.

А что? Ведь объект строили советские атеисты - а это зло! (ишь, как нагло давил на маленькую прежнюю мечеть этот спорт советский!) Это надо как-то искоренять, - например, на уровне архитектуры и инфраструктуры. А теперь там будут и рестораны халяльные, наверняка...

Что на это скажет "питерский" пан спортсмен? А ничего не скажет - город сам решил продать (и куда потом пошли средства от продажи-то?) "Олимпийский", никакого конфликта интересов. 

А вы, дорогие мои москвичи, терпите - хотели поплавать там "занедорого" по абонементу? Ну, теперь в аквапарк сходите - и очень задорого. Чай, Года Нисанов и Зарах Илиев вкладывают свои большие денежки в реконструкцию не просто так, "отбивать" будут долго и упорно...

Бизнес есть бизнес - а именно он основа градостроительной политики нынешней собянинской власти.

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