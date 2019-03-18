Леонид Печатников ушёл от ответственности за трагедию на Сямозере, посадили директрису

В понедельник, 18 марта, суд вынес приговор экс-директору детского лагеря "Сямозеро" в Карелии Елене Решетовой. По решению инстанции, она отправится в колонию на 9,5 лет. Напомним, в 2016 году во время прогулки по озеру на лодках в Карелии утонули 14 воспитанников лагеря. После трагедии несколько сотрудников "Сямозера" стали фигурантами дела о гибели несовершеннолетних.

Странно, что на скамье подсудимых не оказалась команда Собянина, отправлявшая туда детей при множестве нарушений в режиме работы лагеря и при неоднократно поступавших жалобах родителей - и, в частности, никакого наказания не понёс господин Печатников.

Министерство экономики провело в мае 2016-го собственную проверку организованного мэрией Москвы аукциона на организацию детского отдыха и выяснило, что условия конкурса, который привел к гибели 14 детей, были определены специально под победу "Парк-отеля "Сямозеро". Об этом ведомство сообщило в письме правительству РФ, копия которого оказалась у "Коммерсанта".

Как выяснилось, в техническом задании, опубликованном в составе конкурсной документации, а также непосредственно в контракте с парк-отелем дословно, включая грамматические ошибки, воспроизведены фрагменты сайта поставщика с описанием эксклюзивных программ для детей.

Например, в условиях конкурса прописана фраза о том, что дети должны получить в лагере "походно-туристские навыки" по "строительству патентов". Очевидно, что речь на самом деле идет о тентах, и точно такая же опечатка присутствует на сайте подрядчика-победителя. Кроме того, в документации к аукциону требуется организатор "приключенческих лагерей, в основу концепции которых положена авторская программа на основе "опыта российских и международных скаутских лагерей, тренировочных центров, курсов подготовки рейнджеров"". Этот отрывок дословно и с такой же постановкой знаков препинания воспроизводится на сайте "Сямозера".

Минэкономики увидело и другое очевидное нарушение. Так, единственный конкурент "Парк-отеля "Сямозеро", который подошел под условия конкурса, ООО "Карелия Опен", рекламирует свои услуги на том же самом сайте, а владельцем и директором обеих компаний является Елена Решетова. При этом второй участник уклонился от подачи ценовых предложений, что, по мнению Минэкономики, свидетельствует об изначальном отсутствии намерения заключать контракт.

Как отмечает газета, с 2014 года столичный Департамент соцзащиты заключил с той же компанией семь контрактов, причем все их она выигрывала по одной и той же безальтернативной схеме у "Карелии Опен". На следующей день после трагедии глава департамента Владимир Петросян заявлял, что злополучный конкурс был "обычным рядовым тендером", а название второй конкурировавшей компании он "не вспомнил".

В конце июня заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла никаких нарушений при размещении данного госзаказа. Он же ранее рассказывал, что дети из Москвы выезжали в карельский лагерь третий год подряд и "каких-либо жалоб в городскую администрацию, на "горячую линию" правительства Москвы за этот период не поступало".

Д.Ч.

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