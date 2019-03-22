Едроссы навязывают москвичам новые гундяевки

В официальном издании префектуры Северного административного округа г.Москвы «Север столицы» рассказывают о планах строительства в округе очередной церкви-«гундяевки», несмотря на то, что их там и так уже понастроили больше чем можно и все они стоят пустые.

Упоминаемая здесь депутат Мосгордумы Н.Перфилова единственное, чем известна - это своей наглостью во время избирательной кампании в прошлую Мосгордуму - во-первых, будучи активиской «Единой России», выдавала себя за «самовыдвиженца» и до сих пор выдаёт за «независимого депутата», во-вторых, тогда ещё задолго до официального старта выборов все страницы того же издания «Север столицы» и других официозных газеты были забиты рассказами о каждом чихе Перфиловой и её коллеги по ПЖиВ И.Ильичёвой, чуть ли не вплоть до того, как они фотографируют содержимое своих тарелок.

БОльшую назойливость во время своей избирательной кампании проявлял только разве что Петя Толстой (ну, родственник того самого Володи Толстого, который по культурной части лакействует при Володе Путине).

Здесь обращают на себя внимание две вещи:

1. Что значит - «строить или не строить храм, вопрос не стоит?». Это почему? И так уже в окрестностях предосточно гундяевок стоят пустыми. Давайте же обсудим вопрос о том, строить церковь или не строить вообще.

Ну, давайте обсудим!

2. У нас появилось новое значение фразы «инициативная группа». Теперь, оказывается, «инициативная группа» - это где единоросовские депутаты. Всякие прочие в инициативности отстают и потому таковыми не считаются.

В таком положении дел есть и определённая вина самих инициативных групп в классическом понимании этого термина. Когда ранее в разных районах Москвы проходили акции протеста против строительства «гундяевок», то многие выступавшие, вместо того, что прямо заявить, что новые церкви нам нафиг не нужны, вместо этого жалко блеяли: «Да мы не против храма, мы и сами православные, но только давайте строить не здесь, не вместо наших детских площадок и парков, а лучше на каком-нибудь другом месте...».

При этом в личном общении все - нормальные адекватные люди, с нормальным научно-атеистическим мировоззрением, но в публичных своих выступлениях стесняются заявить о своём атеизме, как будто это нечто неприличное, некий "волчий билет" в нынешнем тотально-православном обществе.

А в действительности-то в здоровом обществе неприличным должно считаться поклонение вымышленному сверхъестественному существу.

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