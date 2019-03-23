Суверенная партократия: сурковщина процветает и в Лефортово

Председатель совета депутатов Лефортово Сурков пытается перенести заседания совета депутатов на тот день, когда никто из независимых депутатов не может на них присутствовать.

В регламенте совета депутатов Лефортово написано, что очередные заседания проводятся, как правило, в четверг.

В прошлом созыве они так и проводились. Когда начал работать новый созыв (с сентября 2017 года), весьма скоро выяснилось, что один из депутатов (от «Единой России») присутствовать на заседаниях в четверг не может практически никогда. Депутаты обсудили сложившуюся ситуацию, выяснили, какой день подходит всем, и тихо-мирно перенесли заседания на вторую среду месяца.

Около года всех все устраивало.

Внезапно пару месяцев назад председатель совета депутатов, член «Единой России» М.Ю. Сурков в декларативной форме заявил, что день заседания нужно изменить. Никаких объяснений, зачем это нужно было делать, Сурков не дал.

Депутатов начали опрашивать, на какой день они хотели бы перенести заседания.

Руководитель фракции КПРФ, Павел Тарасов, сразу сказал, что приходить на заседания по вторникам он не может – в вечернее время у него важные мероприятия на работе, которые продолжаются до поздней ночи.

На внеочередном заседании совета депутатов 26 февраля Сурков торжественно озвучил: он предлагает проголосовать за то, чтобы перенести заседания на... вторник. Какой конкретно вторник месяца – не так важно. Главное, чтобы на вторник. Вопроса о переносе даты заседания в повестке не было, а само внеочередное заседание проводилось – чуть ли не впервые за последние 7 лет – именно во вторник. Павел Тарасов на этом заседании не присутствовал, о чем он заранее предупредил. Видимо, это было одной из причин выбора даты заседания.

Я предложила решение по вопросу, не включенному в повестку дня, не принимать, а провести опрос депутатов на предмет того, кто в какие дни не может приходить на заседания, и исходя из этих данных уже думать (или не думать) об изменении дня проведения заседаний. Сурков выступил категорически против такого опроса. Единороссы его поддержали.

Сурков предложить опросить депутатов на предмет того, когда им удобно приходить на заседания. И упорно делал вид, что не понимает, почему эта информация хороша, но явно недостаточна, и что исходить нужно не из удобства, а из невозможности.

Одновременно Глеб Антонов пытался выяснить у Суркова, а зачем, собственно, понадобилось переносить день заседания? Много месяцев всех все устраивало. Что изменилось?

Сурков заявил, что в префектуре ЮВАО каждую неделю проводятся некие совещания, на которых он обязан присутствовать. Что информация о дне и времени проведения этих совещаний приходит в последний момент, но при этом чаще всего они проводятся в среду во второй половине дня. О содержании этих совещаний он отзывался весьма туманно – ничего более конкретного, чем «обсуждается информация, которая касается жителей», Сурков не сообщил. При этом заметил, что во время этих совещаний требуют сдавать мобильные телефоны. И что он свой телефон сдает.

Что это за таинственные еженедельные встречи в префектуре ЮВАО, которые начались менее чем за год до выборов в Мосгордуму и проходит в обстановке строжайшей секретности? И почему присутствие председателя совета депутатов, органа местного самоуправления, по Конституции отделенного от исполнительной власти, так необходимо в префектуре – этом самом органе исполнительной власти, – что ради этого нужно переносить заседания совета депутатов? И почему эти заседания нужно переносить именно на тот день, когда руководитель оппозиционной фракции не может на них присутствовать?

Тем временем депутатов опросили, и большинство все-таки сообщили не только то, когда им удобно быть на заседании, но и когда они не могут на нем присутствовать. Результаты были следующие.

НЕ МОГУТ присутствовать на заседании совета депутатов Лефортово:

- в понедельник – 1 человек («Единая Россия»)

- во вторник – 4 человека (из них трое – независимые депутаты)

- в среду – 1 человек («Единая Россия»)

- в четверг – 2 человека (все - «Единая Россия»)

- в пятницу – 2 человека (все – «Единая Россия»)

Какой же проект решения вынес единоросс Сурков на сегодняшнее заседание совета депутатов Лефортово?

Конечно же, перенести заседания совета депутатов на вторник.