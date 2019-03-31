Томск по-английски - to msk

Новые веяния - подорожание всего, конечно же, мгновенно донеслось из Москвы в Томск. Чем тут живут? Да тем же, чем и "там", глобализация в масштабах РФ давно состоялась. Зарплатами живут, которые не растут, зато вот плата за проезд подросла - ну, Москва же с нового года подала пример!

В 2018-м стоил проезд ещё 18 рублей, теперь - 21. Причём основной тут транспорт - маршрутки, ПАЗики, - в этом нисколько не отличается от муниципального, в троллейдусах - те же 21, хотя раньше была разница, троллейбусы были всегда дешевле и трамваи (в 2012-м тут трамваи рекламировали идею ЕдРа "возрождение муниципального траспорта" - но безуспешно, основной тут транспорт маршрутки, но и их маршруты Белый дом решил к следующему году подкорректировать то есть сократить - и общественность уже в ярости, даже дорогую услугу получить нельзя будет). Ну, капитализм же, товарищи, - надо привыкать.

Кое-где налажен раздельный сбор мусора - не реформой, а своей инициативой в Академгородке, например, за Сбербанком...

Подорожание это транспортное - конечно, даже не полцены проезда в Москве, но здесь - существенное. 15 рублей - для пенсионеров раньше было, потому что в маршрутках никакие льготы (бесплатный проезд) не действуют, если только вы не ветеран ВОВ. Теперь - 18 рублей. Выживают ветеранов...

А тут больше заводов-ветеранов ВОВ - как тот же Сибкабель, который медленно оптимизируют, сокращают производство и мечтают его выслать в Казахстан, где дешевле всё, начиная с электричества и кончая рабочей силой...

Да, что ещё живёт - живёт только на основе построенных в СССР мощностей. Асфальт не меняют годами, он тут в землю врастает и в центральных кварталах - зато пивной заводик мэра Томска Кляйна, который "Крюгер", выглядит образцово и имеет показательный магазин-бар. Пиво продаёт аж в Москву, если что. Потому что какой у нас класс у власти? Верно! Которому воровать не за чем - он и так богатый, и нас богатыми научит быть! Ещё не забыли эти частушки конца 80-х и начала приватизации?

Снег, а точнее лёд - тут на улицах не убирают по-питерски. Вообще! Ну, сам же скоро растает. Народ протаптывает в горках свои тропы - и вперёд, в капитализм.

23 марта был митинг на Собороной - единственный раз, когда гневный голос системно притесняемого трудового народа и пенсионеров, усиленный мегафоном, нёсся над городом. Проспект Ленина замостили по-московски, по-собянински - о чём я писал прямо с места работы плиткоукладчиков, - и отчего-то тут так плитку не колдобит. Просто чудо какое-то. Может, песок другой? Или мороз так сковал? В общем - что должно выглядеть поближе к Белому дому образцово - выглядит. И триколор теперь реет гигантский возле Белого дома - между ним и театром Драмы, - собственного триколора на Белом доме им показалось мало, выстроили стальную мачту с винтовой лесницей внутри, почти как у московского Дворца пионеров...

Символично же: между построенным при Лигачёве Театром Драмы и Белым домом (как его тут тоже зовут с 1991-го года) реет знамя нынешней России. Они и сами не поняли этого ребуса. Но с другого берега Томи, из деревенских домиков, наверное, пафосный вид...

Зато вот такие советские раритеты ещё встречаются! Видимо, из уважения к весьма тут всё при Жвачкине лоббирующей и доминирующей "Газпромнефти"...

Вполне репрезентативная для любого российского города мозаика...

Нищих на центральных улицах - заметно прибавилось. Никто их никуда не гонит - грех, особенно в пост... Бомж-рок тоже встречается возле магазина, где вместо табака Лигачёв велел продавать цветы - возле остановки "Главпочтамт".

Иногда нищие заходят прямо в кафе и требуют с состоятельных граждан такой вот нежданный налог. И те дают, пока служительницы общепита умоляют нищих уйти.

Это в Москве есть ещё у кого-то запасы, что можно медленно проедать. Тут их нет. Тут есть нефть и газ, украденные у советского народа силовигархией.

И если начнётся национализация - здесь гораздо яснее будет, что это такое. Кому она нужна, и что даёт.

Вместо горкома КПРФ теперь "дворец культуры" в двухэтажном домишке - сразу за помойкой на улице Советской, в пяти минутах от мЭрни, как тут называют мэрию детки.

Новые же районы, в отличие от запущенного центра - растут, ТДСК работает. Цены растут тоже - ничем от московских не отличаются, а порой даже и повыше. Плацкарты потому полны под завязку - их за неделю-то не купишь уже, билеты.

По пути в Томск, в плацкарте общался со старшим электромехаником атомохода "Ленин"! Где ещё такие бонусы встретишь, как не в плацкарте? Но о том отдельный будет сказ.

Теперь работает полярник в какой-то блатной гостинице электриком - в Первоуральске. Всё как у всех - была сверхдержава, был "Ленин", а теперь - гостиницы для московских чинуш, где можно предпенсионерам служить...

Торговые площади и на проспекте Фрунзе вытесняют сельские домики. Наглядная поступть Постэпохи: вот буквально вчера был чей-то домик бревенчатый, что ещё Кирова и Сталина, пробегающих из ссылки, видал - а теперь супермаркет "Абрикос".

Памятники революции, явочные домишки, где проходили собрания ячейки РСДРП(б), конечно же, специально не хранят - хотя они и имеют федеральный статус. Сами собой стоят пока, но медленно рушатся. Индустрия, большевиками тут понастроенная - особенно печатная, - как и везде, медленно вымирает, отступает перед новым смысловым наполнением.

Вместо аналога комплекса московской Литгазеты на Цветном (от которого тоже бизнес-центр нынче только и остался, да "ЛитРоссия" в пристроечке) - полиграфического комплекса "Красное знамя" - теперь сами видите что. И народу там много. Центр светской и деловой жизни. Тут же и концертная площадка центральная - "театрО". Звёзды столичного рока играют. Батутный центр детский теперь в цехах, где газету печатали.

Ходит слушок - что всё это "Красное знамя" прОклятое место, оттого и кары такия небесныя. Строг был главред "Красного знамени", партийный, идейный, дочке своей несовершеннолетней продыху не давал - вот она "залетев" и повесилась на детской площадке, рядом там, перед двухэтажным домом.Получил главред неприятную картинку к утреннему кофию... "Туда же и вашему совку дорога" - приговаривают потомки "репрессированных" кулаков и ссыльных, их тут много.

Странно, а что - аборты тогда, как и "при ужосном Сталине" были запрещены?.. Но легенда такова, девушке это не пришло на ум.

Газета-то выходит, но вымирающим тиражом - с таким же условно-символическим названием и триколорным содержанием, как и у нас на улице Правды, где полиграфический комплекс работы Голосова, доставшийся Администрации президента (Управлению делами) тоже ждёт перепрофилирование под элитный жилой комплекс.