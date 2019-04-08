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Московский листок

Собянин поменял нам занавесочку на Каретном-8. Спасибо!

Опубликовано 08.04.2019 автором в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин дги цао
Собянин поменял нам занавесочку на Каретном-8. Спасибо!

Воистину неусыпно заботится власть Сергея Семёновича Собянина, и в особенности Департамент городского имущества (бывшее Москоимущество), вставший при Сергуниной на высокие каблуки, то есть на высоченный уровень обновления офисного фонда - о домах московских, но главное о психическом благополучии, о спокойствии нашем. Вот, можно сказать, практически специально, эксклюзивно, как нынче выражаются, к возвращению моему из Ленинграда - получаю внезапный подарок.

Дом восемь по Каретному Ряду, о котором я писал уж наверное не меньше десяти раз, и который продолжает стоять бесхозной развалиной посреди Москвы - наконец-то дождался того, что на него обратила внимание власть городская. Раньше дом разрушался от осадков под занавесочкой, имитирующей его внешность - но уже заметно запылившейся, устаревшей. Ведь и занавесочка тут долго работает вуалью при архитектурном памятнике: заслонять неотреставрированный модерн - это вам не конструктивизм какой-нибудь заслонять.

Уже года два после обрушения правой части дома (внешняя стена осталась, а за ней этажи провалились - до этого был пожар, а потом туда валил снег, и вот одной весной всё и рухнуло, было ЧП районного масштаба, МЧС приезжало) существует временная крыша и вот эта самая занавесочка.

Но видимо, сколь долго тут пылится занавесочка-вуаль, столь же длительно растут надежды и в ДГИ, что москвичи позабудут лицо дома, как-то привыкнут, что вместо модерна тут вот такое странное нечто, словно паруса - волнами под ветром... А как позабудут москвичи, что там за дом - так и можно будет его (летом, например) тихо снести за один день, а на его месте построить нечто более инвестиционно привлекательное.

Может, под видом новой занавесочки ДГИ или уже найденный инвестор - так и прикидывают, каким быть этому лицу столицы? Нынче модно в "английском", кирпичном стиле строить апартаменты и офисные центры - как на Остоженке, которую "вырубили" ещё при Лужкове, и теперь на Москву-реку глядят эти дома-"полукровки", с планировкой и фасадами изначально российскими, века 19-го, но которым сделали "пилинг", отодрали все слои краски до кирпичей...

Мы уж на Каретном и не знаем, каких ещё ждать от Собянина и Ко сюрпризов - после плитки, которую тут ежесезонно перекладывают, и об которую мы неизменно спотыкаемся... Но смотреть уже стало приятнее!

Крыша, правда, в том же аутентичном состоянии, что и в 1990-х (а кровля не обновлялась именно с тех пор)... Но не крыша красит фасад, конечно же. А собянинские вуали, перенятые у Лужкова.

Так, глядишь, и до реставрации этого виднейшего памятника московского модерна, может, доживём?

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Москва Несносная. Как по частям хоронили дом 8 на Каретном Ряду

На Каретном Ряду долбят новейшую плитку и провоцируют обрушение модерна

Москва Несносная. Лужков как крестный отец (русского пролетариата и революции)



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