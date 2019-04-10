Выброшенные Росгвардией на улицу ветераны-омоновцы выступят на митинге 13 апреля?

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов московского ОМОНа, которые пожаловались на выселение из служебного жилья после выхода на пенсию. Как утверждает официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, сотрудников ОМОНа заранее предупреждали, что жилье, которое их просят освободить, является служебным. Мужчины ознакомились с соответствующими документами под личную подпись, заявили в Росгвардии.

По словам Грибакина, руководство столичного управления Росгвардии делает «все возможное, чтобы решить данный вопрос», но сделать это «достаточно сложно»... То есть Росгвардия умывает руки - кому нужны бывшие охранители олигархического режима? Нужны молодые, новые, крепкие.

А вы помните, в чём там проблема, дорогие москвичи?

Позавчера пятеро мужчин, представившихся ветеранами московского ОМОНа (звучит пафосно, верно?), записали видеообращение к президенту Владимиру Путину из-за выселения из служебного жилья. Запись опубликовал YouTube-канал «Агентство стратегических программ». Обращение также адресовано премьер-министру Дмитрию Медведеву, директору Нацгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Один из участников видеообращения рассказывает, что в 2010 году им предоставили жилье как бойцам московского ОМОНа, но после выхода на пенсию они получили уведомление о выселении из нежилого помещения. При этом сотрудники ОМОНа платили за коммунальные услуги в жилом помещении.

Другой участник обращения говорит, что руководство Нацгвардии обещало перевести дом в разряд жилого помещения и не выселять пенсионеров, однако так и не сделало это.

И не сделает. Поэтому ветеранам-омоновцам теперь, как в 2010-м году Александру Навроцкому - она дорога, на митинг 13 апреля.

Правда, Собянин и Ко пока митинг не согласовывают, выполняя функции ОМОНа таким образом. Но...

Может быть, если ветераны ОМОНа, так и не достучавшиеся до Путина и всех его ставленников, что пониже, выступят на митинге 13 апреля? Ведь митинг пройдёт совершенно точно - даже если будет несанкционированным, как в Архангельске.

Левому Фронту стоит пригласить эту пятёрку на трибуну митинга. Как в 2010-м приглашали Навроцкого.

Акция «ЗАЩИТИМ МОСКВУ!» проводится по инициативе движения «МосСовет» и районных объединений москвичей. На митинг будут приглашены представители различных политических партий и движений, кандидаты в депутаты Мосгордумы от оппозиции, независимые муниципальные депутаты. Главные лозунги акции: «Нет – строительной «мафии» и строительному произволу!», «Прекратить незаконное «точечное» строительство в наших дворах!», «Отменить поборы за капитальный ремонт!», «Ни одного голоса за кандидатов от власти на выборах в Мосгордуму!».

На данный момент Правительство Москвы отказывается согласовать общегражданский митинг «ЗАЩИТИМ МОСКВУ! Народ против строительного произвола и нарушений в сфере ЖКХ», намеченный на 13 апреля. 3 апреля, власти предложили организаторам единственное место проведения акции – безлюдный гайд-парк «Сокольники», ссылаясь на то, что «в заявленном месте запланировано проведение другого мероприятия».

Напомним, что организаторы предлагали для согласования митинга несколько площадок – площадь у метро «Улица 1905 года», площадь Революции, Суворовская площадь, однако власти в своем ответе упомянули только площадь у метро «Улица 1905 года», проигнорировав другие предложения. 4 апреля заявители митинга «ЗАЩИТИМ МОСКВУ!» подготовили для Правительства Москвы свои возражения.

Время идёт, собянинцы митинг не согласовывают. Видимо, хотят как в Архангельске, а может, и как в Париже.

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