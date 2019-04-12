О шансах на выборах в Мосгордуму и заднице российской политики

Сегодня один товарищ из КПРФ написал довольно внушительный лонгрид на тему выборов в МГД и кандидатов выдвигаемых КПРФ, разбирать который детально я не буду, но пару моментов не могу не оставить без внимания.

Отбросив лирику, посыл товарища заключался в том, что дескать КПРФ вторая партия, которая чуть ли не автоматически получит места в МГД, а если еще и денег на кампанию дадут, хотя бы 3 млн. рублей, то и первой будет…

Тезис о том, что КПРФ вторая партия в российской политической системе — это заблуждение. КПРФ не вторая, а первая, вот только не в российской политике, а в жопе российской политики, где прибывает вся оппозиция, при наличии 75.6% у Единой России, и при таком раскладе состязательность парламентских партий, имеющих в сумме менее 25% за какие-то места — это политическая паралимпиада.

МосГорДума — это не парламентские выборы по спискам, это Москва и одномандатные округа. Москва — прямо скажем не красный пояс. В одномандатных КПРФ слаба. Имея в ГД как партия 13,34%, в политическом единоборстве имеет по России лишь 3% в виде 7 прошедших депутатов-одномандатников из 225 возможных, и то с оговоркой, так как при всем уважении к Бортко, назвать его пламенным коммунистом сложно, а Парфёнов Денис выиграл случайно лишившись конкурента от ЕР, и по факту из действительно известных членов КПРФ прошли в ГД лишь Смолин, Харитонов и Казанков.

То есть объективно при методах КПРФ побеждают лишь 3 из 225, то есть 1.32%, что на выборах в МГД означает НОЛЬ при 45 местах, а соответственно все измышления на тему «КПРФ вторая партия и автоматически получит места» — это бред, так как в очередной раз отсидевшись на жопе ровно, автоматически получить можно только геморрой.

Возвращаясь к посту товарища из КПРФ, который полагает что если в кампанию вложить 3 млн. рублей то КПРФ вообще всю МГД заполучит — с таких заявлений хочется плакать.

В Москве 3612 УИКов, на каждый из которых, чтобы не просрать полученный в период предвыборной кампании результат нужно минимум два грамотных наблюдателя. Наблюдатель — это человек который должен знать процедуру от и до, придти на участок до его открытия, и отслеживая нарушения, как в процессе так и в подсчете, пробыть на УИКе в среднем до полуночи, а случае чего достать телефон, зафиксировать нарушения, написать заявления, поднять кипишь и порой в прямом смысле драться возле урны с жуликами.

Сколько таким наблюдателям надо платить? В Москве? Полагаю по минимуму, так сказать для идейных, по 1000 рублей за 16-18 часовой рабочий день — надо. 3612 умножаем на 2 и на эту самую тысячу — получаем сумму вдвое превышающую мечты члена КПРФ о финансировании выборов в МГД, которого, скорее всего не будет — и это только наблюдатели по самой низкой ставке…

Есть мнение, что типа бесплатные-идейные наблюдатели это лучше чем получающие деньги. Но хрен там… Наблюдателю даже самому идейному платить надо, потому что наблюдатель, даже самый идейный — это если конечно не живущий с родителями студент, человек семейный, семью которого, не считая уникальных семей типа Удальцовых, давно зеколебала деятельность активиста, и если жена таковому как-то прощает его походы на митинги, то отсутствие с 6 утра до глубокой ночи в воскресенье, вместо картофельфеста у родителей на даче — это скандал, и таковому, не для него, а для жены его, за прогулянный с точки зрения семьи выходной и неприбитую полочку в квартире, нужно хотя бы тысячу рублей (на цветы и конфеты для жены) заплатить.

Вторая статья расходов — это печатная продукция, и хоть явка на МГД порядка 20%, желательно напечатать хотя бы 1 тираж листовок размером хотя в половину от числа избирателей, чтобы хоть как-то донести свою мысль до москвичей, а это при цене листовки пусть даже в 5 рублей получается где-то 25 млн. рублей. Которые надо не только распечатать, но и распространить, а это грубо еще те же 25 млн.

Предположим, что вся кампания выборная в МГД — это лишь один тираж листовок + их распространение + наблюдение, получаем на Москву 57 млн. рублей, ну или где-то 1.3 млн. рублей на округ, и это самый-самый мизер. В реальности же серьезная предвыборная кампания даже при наличии актива, спецов и кое-каких медийных ресурсов стоит минимум в 10 раз дороже, просто потому что для того чтобы получить избирателя по классике нужно 3-4 контакта (через листовку, сайт, видео и т.д.), потому что тем кто делает аналитику, графику, фотографии, придумывает тексты и вычитывает «запятые» в этих текстах тоже надо платить, не потому что они меркантильные сволочи, а потому что они люди и им надо что-то жрать, а хуже того — семью кормить, а соответственно в лучшем случае у кандидата есть актив, который готов ради него взять отпуск за свой счет и 2 месяца работать, но с компенсацией «счета», в худшем надо нанимать со стороны…

Так что ИМХО, на МГД, кто из кандидатов от оппозиции умеет думать, складывая хотя бы банальные 2+2, реально оценивая свои шансы, и адекватно вкладываясь в кампанию силами, средствами и умом, тот победит, а кто будет сидеть на тезисе о том, что «мы возьмем автоматически», «мы вторая партия», «в стране кризис — народ и так за нас пойдет», в очередной раз пойдет в политическую канализацию, и это будет правильно, потому что если кандидат или даже целая партия не может организовать предвыборную кампанию, что они организуют в городе, регионе или стране?