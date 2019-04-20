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Московский листок

Svetlana Popov и раки

Опубликовано 20.04.2019 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Svetlana Popov и раки

Источник: orphoprosecutor

Завтра у моей 94-летней мамы — смена сиделок. Мама лежачая, ей человек рядом нужен постоянно. Последние пять лет у нее работают сиделки из Приднестровья, меняются раз в три месяца. Завтра приедет Света. 

Вот вы помните, что это такое - Приднестровье? Если бы не мама, я бы тоже не помнила. После распада Союза там был вооруженный конфликт, после чего Приднестровская республика как бы отделилась от Молдавии. Чего Молдавия не признаёт. Но и к России она как бы не относится, даже не граничит с нами. То есть про нее практически забыли — ну живут какие-то люди (полмиллиона человек!), а чем живут, на что... Уже больше 25 лет!

Там работы нет вообще, все едут в Россию. У Светы — семья: муж-алкоголик, дочка с неработающим мужем и маленькой Ксюшей, сын. Работает только Света — сиделкой у моей мамы, повторюсь. Сын сейчас в армии, то есть занят и накормлен, а до этого, когда в доме денег не было совсем, ловил в Днестре раков и продавал. После школы. 

Света рвется в Москву, ей тут не только деньги платят (невеликие, если уж честно), но и отдают вещички какие-то... У нее молдавский паспорт, там имя — без отчества и латинскими буквами, поэтому каждый раз при регистрации в благословенном нашем МФЦ возникают новые проблемы: «Вы должны перевести имя на русский, заверить бумагу у нотариуса и только потом приходить к нам», или «Нам нужны копии всех страниц паспорта, да, всех тридцати восьми», или еще что-нибудь. Вот пойдем в понедельник регистрироваться - узнаю, что на этот раз не так.

При этом они не имеют права работать дольше 90 дней: могут арестовать за нарушение миграционного режима. Хотите дольше — пожалуйста: всего в 70 км от Москвы есть таинственный миграционный центр, там строжайший впускной режим (забыл что-то в машине — всё, до следующего приезда), там сдают какие-то сложные экзамены на знание русского языка и истории, туда приезжают десятки раз...  

Света всегда привозит замечательное домашнее вино. Каждый раз хитро рассказывает: «Я ж три бутылки взяла — одну для украинской таможни, одну для вашей, а самую лучшую — для вас!» А еще вынимает домашний чесночок и грецкие орехи — «Вам, дорогие мои!» До слез, честное слово..



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