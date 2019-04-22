Знаете, что самое чудовищное в реновации? Не переселение людей из хороших домов в плохие, не многократное увеличение плотности застройки, не уплотнение населения в несколько раз, не вырубка деревьев и даже не уничтожение малоэтажного уютного города и превращение его в каменные джунгли.

Самое чудовищное в реновации - это уничтожение вашего имущества по желанию третьих лиц. Это ликвидация права частной собственности.

А почему это так ужасно? Почему священное право частной собственности является основой государства? Почему эта, казалось бы, абстрактная идея так важна? Какое обычному человеку дело до этих теоретических построений?

Самое непосредственное.

Священное право частной собственности – это единственное, что дает человеку возможность контролировать свою жизнь. Возможность планировать свою жизнь на много лет и десятилетий вперед. Это единственное, что дает возможность разрабатывать и воплощать в жизнь долгосрочные проекты.

Этот принцип работает на всех уровнях: от частной жизни простой семьи до международных корпораций.

Когда человек покупает себе жилье, он думает о том, что именно в этом месте он будет жить много лет. Именно в этом месте будут жить его дети. У человека есть стимул обустраивать свой дом, заботиться об окружающем пространстве. У человека есть стимул больше зарабатывать, чтобы обустраивать свою жизнь так, как ему нравится. Человек зарабатывает – государство получает налоги.

Но чтобы человек так относился к своей жизни, к своей земле, к своему дому, он должен быть уверен: этот дом, эта земля – его. Никто и никогда у него их не отнимет. Если же человек понимает, что его могут по желанию третьих лиц (правительства, соседей, инопланетян – не важно) в любой момент лишить имущества и дома и, как крепостного, переселить в другое место – зачем ему обустраивать свой дом? Зачем вкладываться в то, чего в любой момент можешь лишиться? Зачем больше зарабатывать, если имущество в любой момент могут отнять?

Тот же принцип действует на уровне бизнеса.

Когда бизнесмен организует бизнес, он должен понимать, что принадлежащие ему активы будут находиться в его собственности до тех пор, пока он сам не решит от них избавиться. Что если он купил помещение, здание, землю под создание производства - эту недвижимость у него никто не отменит. Только в таком случае бизнесмен будет вкладываться в развитие бизнеса. Только в таком случае он будет строить планы развития производства на годы и десятилетия вперед. Если же бизнесмен понимает, что в любой момент любую собственность у него могут отнять – он не будет развивать свое дело. Он будет стараться быстро хапнуть и сбежать.

Потери бюджета от сокращения налоговых поступлений в этом случае по сравнению с нормальной ситуацие трудно себе представить.

В каких случаях государство может принудительно изымать у граждан их недвижимую частную собственность? Законодательство цивилизованных стран давно установило список таких случаев. Их ровно два:

1) Эта частная собственность является аварийной, ее дальнейшее существование в текущем виде (проживание в ней граждан) угрожает жизни людей – как тех, кто в ней проживает, так и тех, кто ходит мимо по улице. Такую собственность изымают у граждан, чтобы спасти им жизнь.

2) Существует серьезная государственная необходимость, которая принесет пользу большому количеству людей и которую невозможно реализовать без изъятия данной частной собственности. Это строительство крупных магистралей, водохранилищ и тому подробные проекты. При этом данный пункт является спорным, и нормальные государства прилагают все усилия, чтобы его избежать. Например, если хотят построить новую дорогу, то делают все возможное, чтобы ее строительство не затронуло никого или затронуло как можно меньше людей.

Никаких других случаев принудительного изъятия недвижимой частной собственности в цивилизованных странах не существует.

Программа реновации не имеет отношения ни к аварийности, ни к государственной необходимости. Программа реновации представляет собой изъятие у граждан принадлежащего им на праве частной собственности неаварийного недвижимого имущества по желанию третьих лиц.

Причем законодательство о реновации стремительно движется в сторону снятия каких-либо ограничений для такого изъятия.

В Москве ходят упорные слухи про вторую волну реновации.

В законопроекте о реновации в России, насколько удалось понять из существующих публикаций, отсутствуют какие бы то ни было ограничения на характеристики домов, которые могут быть включены в программу реновации, а также ограничения на время вхождения в нее.

То есть в России хотят создать ситуацию, при которой вашу квартиру в абсолютно любом жилом доме в абсолютно любой период времени могут у вас отобрать и переселить вас в любое другое место по выбору чиновников.

Это полная катастрофа. Когда люди покупают квартиры, они платят в том числе – за материалы, из которых построен их дом; за планировку квартиры; за конкретное местоположение дома; за вид из окна; за близость социальной и торговой инфраструктуры; за близость парков.

Если законодательство разрешает лишать человека его недвижимой частной собственности по желанию третьих лиц – это конец государства.

Закон о реновации в Москве должен быть отменен. Никакие законы о реновации в других городах приниматься не должны в принципе. Людей, которые хотя бы заикаются о лишении граждан их частной собственности по решению третьих лиц, нельзя допускать к принятию каких бы то ни было решений.