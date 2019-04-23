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Московский листок

Выставленная без полагающейся выплаты с работы из "Брянского быка" официантка родила на 8-м месяце

Опубликовано 23.04.2019 в разделе комментариев 0

москва классоваяненависть эксплуатация рестораны

Помните, мы писали об изгнанной с работы из лубянской ресторации "Брянский бык" (тогда название она деликатно умалчивала, полагая что буржуй одумается и не выставит её без полагающейся выплаты) официантке Анастасии Поляковой? Так вот - именно после нашей публикации история получила резонанс, и её подхватил на перо медиа-холдинг Габрелянова, от которого сам он не так давно совершил "отшествие".

И вот уже перед камерой "Лайфа" эти быки-братки брянские вертятся как угри на сковородке - деликатес...

Так уж работает нынешняя пресса, своеобразный муравейник, в котором каждый муравьишка тащит интересную ему информацию выше, и её подхватывают уже другие муравьи, которым шире доступен новостной горизонт... Своеобразная многоэтажная солидарность смыслопонимания: нас, пролетариев Сети, интересует жизнь точно таких же пролетариев, сугубо в классовом разрезе, но буржуазным таблоидам интересны только скандалы, и если пахнет скандалом, они тут как тут. И ещё какой-то рубль зашибут способами, пролетариям неизвестными.

Но не это важно сейчас. Важно что Анастасию, которая донесла проблемы существенной составляющей столичного пролетариата нынешнего до обывателя, услышали, поняли, приняли её сторону. Работодатель посрамлён. И важно, что пролетарская солидарность, к которой мы призывали с нашего экрана, со страниц нашей электронной газеты - не ограничена теперь словами.

Да, Анастасия уже родила. Так что волнения не были преждевременными. На восьмом месяце родила - вот до чего довели тяжбы и связанные с ними волнения, спровоцированные скотским отношением брянских быков-братков. Но Анастасия не одна, у неё есть друзья, и есть теперь товарищи...

На днях, надеюсь, удастся передать Анастасии кое-что из чего мы тут уже выросли, так и не успев поносить, и часть младенческой меблировки.

Д.Ч. 

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