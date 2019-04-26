Москвичка на провинциальном курорте

Занесла меня судьба на один российский курорт. В отель с английским названием. Уточнять не буду, мне еще тут сутки жить.

Спа-отель на берегу моря — плохо ли? Хорошо! Погода — вообще очень хорошая. К остальному вопросы.

У меня номер с балконом. С видом на какое-то техническое здание, которое практически вплотную к моему балкону и примыкает. Еще один бонус — много полотенец. Но их ни в коем случае нельзя выносить к бассейну. Кстати, полотенца, так же, как и выданный махровый халат, не меняют уже четвертый день — просьбы игнорируются.

Народу полно, однако сезон будет открыт 1 мая. Поэтому ресторан работает только внутри. Хочешь выпить кофе или пива — сиди в помещении при +25 и жди 1 мая. При этом свои напитки приносить на пляж строжайше запрещено! Любые!!!

Завтрак надо заказывать вечером. Позавчера мне не хватило заказанной каши, вчера каша была холодна непозволительно...

Заехать на территорию трудно: дядька в будке обычно пьяный и спит, шлагбаум открывать некому. Бар работает строго с 10.00 до 22.00 — без комментариев. Когда сдаешь ключ от номера, интересуются, далеко ли ты уходишь и надолго ли.

Есть момент, который выбешивает по-настоящему: здесь постоянно и ужасно громко звучит музыка. Взяла с собой в отпуск книжку почитать — какое там... Единственный крошечный перерыв — это когда каждый час объявляют: «Дорогие гости отеля! Через пять минут в бане начнется церемония». Я, честно говоря, побаиваюсь туда ходить. Что за церемония в бане? А вдруг она мрачная? Не, не надо мне этого.

Был такой замечательный рассказ Виктора Драгунского «Слава Ивана Козловского» — само собой, про Дениску, который, если вы помните, пел не очень. И вот в конце рассказа, когда мама забирает Дениску из школы, к ним подходит учитель пения. «Ну, – сказал он, улыбаясь, – возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым, я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксер, но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется. Никогда! Мама ужасно покраснела и сказала: – Ну, это мы еще увидим!»

К чему я это? Можно называться по-английски, давать на себя ссылку в Букинге и вешать на ресепшене часы, показывающие время в столицах мира. Но ты будешь ходить в грязном махровом халате, насильно слушать какую-то попсу и пить у бассейна тайком принесенную минералку. В общем, славы Ивана Козловского... что-то не верится, что мы когда-нибудь хотя бы отдаленно приблизимся к самому обычному европейскому уровню.