Вам кого? Дзержинского? А ну-ка ВШЭй - на прожарку!

Так уж устроена моя френдлента (весьма демократично, кстати), что я первым узнаю, какую воду и где мутят либералы. Просто ещё в 2011-м, ещё в ЖЖ зафрендили меня «Пуссеньки» после первого же клипа, где подушками в метро махали, - ну, панки и панки, я был рад. Так же и в ФБ пролонгировалась дружба – правда, уж не помню когда, но Толокно из неё вывалилась, а Маша Алёхина осталась. Как-то изначально Маша менее Нади нарциссична была и ближе к народу – к тому же, как выяснилось, из нацболов, а там чаще интересные личности встречаются, и уж точно не либералы…

Но вот когда они с тоже экс-нацболом и экс-мужем (или кем он там был?) Энтео стали пускать самолётики у Соловецкого камня и бить бюсты Дзержинского, тут как-то уж не до дружб стало, не «ол райт» - «петь можно, орать не нужно». Ну, а теперь и в ВШЭ эта очередная волна антисоветчины и декоммунизации достигла определённого пика – такого, на который мы как партия и как граждане не можем не реагировать. Понятно, что многих и эмоции захлёстывают, но я о принципах как раз Феликса Эдмундовича: «Холодный ум, горячее сердце…»

Реагировать мы будем строго фактологически, чтобы охладить и пыл либерального молодняка, после пенсионной реформы (миллионер Назаров – из этих же младолибералов родом) возомнившего себя хозяином страны.

Итак, обоснования требований этих вандалов концентрированно содержатся в одной фразе: «Памятник Дзержинскому является оправдание терроризма». Кстати, этот «аргумент» используют не только либерально-правые антисоветчики, но и антисоветчики право-националистические. Именно так они мотивировали необходимость переименования станции метро «Войковская» - причём, задолго до обсуждения темы в «Активном гражданине», я помню спитого «православного активиста» на съёмках ток-шоу «Только ночью» на ТВЦ аж в 2009-м – нынче уж десять лет. Мы с Дашей Митиной и Николаем Харитоновым его там поваляли основательно.

Что ж, обратимся к истории нашей страны – а РФ является правопреемницей именно СССР, а не только РСФСР! Кем же был в этой стране Дзержинский, чтобы либеральные цыплята смели подступиться к нему со словом «террорист»?

Сперва он был брошен Совнаркомом на восстановление железных дорог – то есть как раз на устранение последствий терроризма. Отчасти эти последствия описаны в такой святой для любого либерала книге, как «Доктор Живаго» (доктор бежит в Юрятин от красных мимо таких последствий), но можно справиться для сравнения, например, и у Дмитрия Ерёмина в романе «Перед прыжком», там картина та же. Стоящие на путях или валяющиеся возле них составы с разодранными, простреленными вагонами, иногда полными так и оставшимися в них трупами убитых и ограбленных белобандитами, колчаковцами и прочей террористической взвесью Гражданской войны. Это весь Урал – и далее Сибирь. Тысячи километров железнодорожного полотна, которые надо было мгновенно для обеспечения центральной России продовольствием, а Сибири сельхозтехникой - восстановить! Дзержинский не щадя ни своего, ни коллег здоровья восстанавливал Транссиб, причём Ленин его постоянно торопил из Москвы – в те годы, без авиации альтернативы железным дорогам по скорости не было.

И это о таком ритме работы потом, когда уже началась индустриализация, писал поэт Дмитрий Кедрин:

«…Для того ли, скажи,

Чтобы в ужасе,

С черствою коркой

Ты бежала в чулан

Под хмельную отцовскую дичь,-

Надрывался Дзержинский,

Выкашливал легкие Горький,

Десять жизней людских

Отработал Владимир Ильич?..»

Кедрин-то обращается к призраку тёмного, дореволюционного прошлого – но сегодня вместо девочки, которую он словом освобождает из плена родительской патриархальности и отсталости, рисуется нам интеллигенция. Которая от славного имени Дзержинского – бежит в чуланчик нынешнего «путинизма», либо обяъвляя его душителем свобод и оппозиции, либо просто прося найти управу на «призрака коммунизма» у тех миллиардерских выродков, кого по инерции некоторые СМИ называют «чекистами». И миллиардеры, кстати, всегда слышал либералов – им нечего бояться даже чекистов в кавычках – они открывают на радость антисоветчикам всех мастей и «Стену скорби» на проспекте Сахарова (ГУЛАГ – который возник не при Дзержинском, но почему-то с ним ассоциируется), и памятник Солженицыну, который «от ГУЛАГа умученный» и успешно отомстивший всему СССР за свой вполне комфортно проведённый в заключении срок… В общем, либералам-то чуланчиков чтоб сбежать от большевистских темпов и успехов работы – пока хватает.

А вот чего не хватает прогрессивной, революционной интеллигенции? Не хватает ей зачастую просто фактов в руках – чтобы поставить ими заслон этому уже переходящему в вандализм невежеству, которое выдаётся либералами за самую прогрессивную позицию. Да, ощущение вседозволенности у них с августа 1991-го ещё осталось – но сейчас-то страна понимает, что тогда усилиями меньшинства, откровенной бандитской швали была совершена чудовищная историческая ошибка, пройдена точка, за которой начался обвальный социальный регресс. Памятник Дзержинскому, изгнанный с площади его имени, с Лубянки – стоит в Музеоне угрюмо и не по заслугам низко, а ведь так работать, как он – могли только люди, сильно, твёрдо убеждённые, что альтернатива капитализму, коммунизм – достижим. И вкладывать нечеловеческие силы в то, что теперь называется РЖД, а потом столько же усилий в борьбу с беспризорностью – мог лишь Коммунист с самой большой буквы.

Они все надрывались – и в борьбе с терроризмом (контрреволюцией, которая угрожала стране голодом, реставрацией царизма и распродажей в концессии заводов, нефтеприисков и всего, на чём работает пролетариат), и в борьбе с последствиями Гражданской. Именно Дзержинский сумел в кратчайшие сроки организовать для беспризорников коммуны, о которых и написаны романы, поэмы, сняты фильмы. И ФЭД, фотоаппарат на тот момент наилучший в СССР, собрали колонисты, бывшие беспризорники под руководительством Макаренко - в колонии его имени. Работа Дзержинского – достойна отдельной поэмы, конечно, но и Маяковский не случайно же придумал в «Октябрьской поэме» великолепную смысло-рифму: «Делать жизнь с кого? С Держинского!»…

Либеральным «беспризорникам» в папиных лимузинах и майбахах эта рифма неведома. «Символы насилия, оправдание терроризма» - вот всё, что могут они со слов своих преподов сказать о большевиках и главе грозного ЧК. Но что было бы здесь, если б ЧК не раскрывала заговоры монархистов, эсэеров и откровенных пособников интервентов? Либеральные головастики полагают, что тут был бы такой вуз, как ВШЭ их родимая или РГГУ? Нет, нынешнее количество вузов и тренд на всеобщее высшее образование – это тоже заслуга большевиков, а значит и Дзержинского, так что именно он и именно там имеет все основания стоять и взирать на головастиков, которые мечтают выдумывать кнопки для смартфонов на экономические и гуманитарные запросы…

Кстати, знают ли студенты «вышки», что было в июле 1918-го, то есть спустя менее года после Великого Октября? Так вот – тогда «оправдание терроризма», Дзержинский, был захвачен в заложники террористами реальными, эсэрами, которые уже убили посла Мирбаха, чтобы спровоцировать продолжение Первой мировой и сорвать Брестский мир. Дзержинский был тогда спокоен, как всегда, и дождался освобождения и подавления эсэровского мятежа. Вот так он «оправдывал терроризм», едва не став жертвой террористов.

Впрочем, нам-то понятно, что декоммунизаторы имеют в виду – «борьбу с инакомыслием». Нет, с мыслями не боролись – хотя и не поощряли. Кто был настырен в проповеди идеалистских ересей – сперва предлагали преподавать в нестоличных вузах, а уж после отказа выдавали односторонний билет на «философский» пароход. Ильич и эсэрам-заговорщикам потом пенял: вы же имели прессу, и первички, и определённый вес среди пролетариата как союзники в Социалистической революции – что мешало остаться в союзе и двигаться вместе? Терроризм, как главный метод, и политическая авантюра как кредо эсэров, невольных пособников буржуазии и интервентов – вот что не пустило в будущее мятежников. Разрушать умели, строить не хотели. Да, пришлось и артиллерией поработать большевикам, но это была контртеррористическая операция. Да, потом, как Мария Спиридонова, мыкались по лагерям вместе с монархистами и сменовеховцами – но заслужили же? Диктатура пролетариата на дискуссии, тем более переходящие в такие мятежи – не имела ни времени, ни сил, превентивно, ювелирно гасила очаги контрреволюции, очаги терроризма. Этому учил будущее МГБ и КГБ именно Дзержинский – и у сохранивших честь профессии чекистов он потому до сих пор в кабинетах.

Вот и в МВД бюст товарища Дзержинского, который демократы краном вытащили с территории Петровки-38 – возвращён решением Совета ветеранов МУРа на место, и в Ленинграде памятник Дзержинскому, поздний и скромный – стоит неподалёку от Смольного. Потому что заслужил, потому что жизнь положил на благо процветания не элиты, а пролетариата! И не Высшей секте экономики теперь оспаривать его заслуги.

Я уже сказал выше – пора начинать контрнаступление. В Москве юристы работают, запрос за запросом над возращением на Лубянку памятника Дзержинского из Музеона. Никаких документов на его изгнание от здания КГБ – нет и быть не может, это был чистейший вандализм, хулиганство августа 1991-го, когда какое-то самозваное казачьё, демократы вроде Москвина-Тарханова и Гвариила Попова, пьяная шваль в варёнках с Арбата самочинно подогнали краны и сняли памятник с постамента. Памятник работы Вучетича. Не будь этого эпизода – не было бы и нынешнего кваканья из ВШЭ.

Однако надо понимать, какие связи и на каком уровне имеет этот лягушатник: Сбербанк и Центробанк. В Москве ВШЭ по сравнению с исконным помещением на Мясницкой с 2010 года разрослась раз в десять, ей отданы уникальные исторические здания, такие как Военная академия на Девичьем поле, например, - вот просто царским росчерком пера и сбянинским одобрямсом. Поэтому они считают себя хозяевами целых кварталов Москвы, строят там общежития и лофты для либеральной профессуры. Системные либералы те самые – вот почему и Гайдаровские шабаши проходят там, и мы видим рожи не только олигархов ельцинского призыва там, но и силовигархов, «чекистов» на одной сцене. Одна шайка, преемники дела Ельцина, контрреволюции и реставрации капитализма.

Они имеют деньги и власть, но не над нами.

Мы начинаем контрнаступление, но пока идут арьергардные бои – вот петиция, обязательно подписывайте, будем бить «демократов» демократически. А позовут на дискуссии - обязательно будем.

Посмеют вандальничать далее - получат контрудар, как по Маннергейму в Ленинграде!