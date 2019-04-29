"Светлана Воловец, Доступная..." - наш враг на выборах в Мосгордуму

Я уже начал было беспокоиться - уже апрель подходит к концу, а официозная собянинская пресса так и не начала пиар своих кандидатов на выборах в Мосгодуму. Помнится, перед прошлыми выборами (в Мосгордуру-2014 и Госдуру-2016) официозные издания московских префектур ещё с февраля начинали «шоу перфиловых-ильичёвых»: когда в каждом номере каждой газеты появлялось аж по несколько материалов, назойливо освещающих каждый чих того или иного лица. Естественно, без всякого упоминания о том, что это будут кандидаты, просто в каждом номере каждой газеты было по несколько публикаций в стиле «Пётр Толстой покакал» или «Ирина Белых сфотографировала содержимое своей тарелки». А тут - тишина...

Но вот, кажется, наконец, началось! Вот вам газета «Северо-запад», официозное издание префектуры СЗАО № 15 на стр. 10 радует нас таким вот странным текстом:

Понимаете, ещё можно было бы понять, если бы главврач медицинского заведения рассказывала бы о своём заведении или о проблемах медицины вообще. Но какого хрена медицинский работник рассуждает про общественный транспорт, парковочные карманы и установку светофоров? Что, более компетентных специалистов нет? И кто дал медицинскому работнику, пусть даже и действительно заслуженному, полномочия на то, чтобы контролировать установку «лежачих полицейских»?

Короче, сомнений нет - перед нам кандидат от партии власти на сентябрьских выборах в Мосгордуму по Северо-западному округу. Хотя, возможно, и будет отрицать свою принадлежность к ПЖиВ, но всем же всё ясно. Жители СЗАО таким образом уже могут заранее знать, кого надо готовиться мочить на предстоящих сентябрьских выборах. А жителям других округов рекомендую следить за своей официозной прессой и отслеживать публикации подобного рода.