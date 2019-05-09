О смерти с юмором кино митина фестиваль Крайне редко так бывает: по экрану поплыли титры, слышишь первые аккорды, в первом кадре видишь лысого дядьку, дирижирующего мужским хором, на разные голоса распевающим «I'm an asshole!» («Я мудак!»), и сразу понимаешь - вот он, победитель конкурса документального кино. В очаровательной, одновременно до безумия смешной и пронзительно грустной зарисовке норвежцев Петера Соммера и Ю Вемунна Свендсена «Потому что мы мужики» (встречается и другой вариант перевода «Потому что мы пацаны») под залихватски-задиристым драйвом запойных мужских песен скрывается великолепный мужской хор, известный на всю Норвегию под незамысловатым названием «Мужской хор». Половину экранного времени занимают репетиции, половину - посиделки в пабе: два с половиной десятка брутальных мужиков не по-детски волнуются перед главным, наверно, культурным событием в истории их вокального коллектива - скоро им предстоит выступать на разогреве у самих «Black Sabbath». Как по мне - так всё наоборот, Black Sabbath почёл бы за большую честь постоять на одной сцене с норвежскими чуваками, высокопрофессиональным многоголосием «на серьёзных щщах» воспевающих симптомы гонореи или трудности мочеиспускания.



Небрежный русский перевод, подозреваю, не передает и пятой части сурового скандинавского юмора, игры слов, намёков, цитат, бесконечных отсылок к норвежскому культурному коду. Высшее достижение режиссуры - заставить зрителя умирать от смеха и плакать одновременно, не как при контрастном душе, когда одна эмоция сменяет другую, а именно так, когда смех сквозь слёзы: в устав Мужского хора кто-то когда-то шутки ради записал, что хористы обязаны петь на похоронах друг у друга, а теперь устав придется выполнять - дирижёр хора сгорает от рака («А что, неплохо было бы отдать концы на концерте «Black Sabbath», а?»), а его товарищи стараются вести себя как обычно, пряча скупые мужские слёзы в преддверии неизбежного.



Соединить трагическое сопереживание чужой утрате с всепобеждающим витальным юмором - не каждому подвластное мастерство, но Соммеру и Свендсену удается нигде не пережать, ни пересолить, не утрировать, не выжимать слезу, не вызывать натужного смеха; эмоции зрителя естественны настолько же, насколько естественны и органичны в кадре норвежские завсегдатаи паба - любители прекрасного. Красота и поэзия повседневности вкупе с обаянием героев, любование высшими человеческими проявлениями в сочетании с отсутствием трескучего пафоса - всего в этой картине в меру, всего хватает, ни убавить ни прибавить. Влюбить зрителя в своего героя - та планка, которую с легкостью и изяществом берут авторы фильмов документального конкурса 41-го ММКФ, и мы с огромным удовольствием влюбляемся, доверяем, сопереживаем.



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