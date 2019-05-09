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Московский листок

О смерти с юмором

Опубликовано 09.05.2019 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
О смерти с юмором

Крайне редко так бывает:  по экрану поплыли титры, слышишь первые аккорды, в первом кадре видишь лысого дядьку, дирижирующего мужским хором, на разные голоса распевающим  «I'm an asshole!»  («Я  мудак!»), и сразу понимаешь   -  вот он, победитель конкурса документального кино.  В очаровательной, одновременно до безумия смешной и пронзительно грустной зарисовке норвежцев   Петера Соммера и Ю Вемунна Свендсена  «Потому что мы мужики»  (встречается и другой вариант перевода  «Потому что мы пацаны»)  под залихватски-задиристым драйвом запойных мужских песен скрывается великолепный мужской хор, известный на всю Норвегию под незамысловатым названием «Мужской хор».   Половину экранного времени занимают репетиции, половину   -  посиделки в пабе:  два с половиной десятка брутальных мужиков не по-детски волнуются перед главным, наверно, культурным событием в истории их вокального коллектива    -  скоро им предстоит выступать на разогреве у самих «Black Sabbath».   Как по мне   -  так всё наоборот,  Black Sabbath почёл бы за большую честь постоять на одной сцене с норвежскими  чуваками,  высокопрофессиональным многоголосием «на серьёзных щщах» воспевающих симптомы гонореи или трудности мочеиспускания.  

Небрежный русский перевод, подозреваю, не передает и пятой части сурового скандинавского юмора, игры слов, намёков, цитат, бесконечных отсылок к норвежскому культурному коду.  Высшее достижение режиссуры    -  заставить зрителя умирать от смеха и плакать одновременно,  не как при контрастном душе, когда одна эмоция сменяет другую, а именно так, когда смех сквозь слёзы:  в устав Мужского хора кто-то когда-то шутки ради записал, что хористы обязаны петь на похоронах друг у друга, а теперь устав придется выполнять    -    дирижёр хора сгорает от рака  («А что, неплохо было бы отдать концы на концерте «Black Sabbath», а?»),  а его товарищи стараются вести себя как обычно, пряча скупые мужские слёзы в преддверии неизбежного.  

Соединить трагическое сопереживание чужой утрате с всепобеждающим витальным юмором   -  не каждому подвластное мастерство, но Соммеру и Свендсену удается нигде не пережать, ни пересолить, не утрировать, не выжимать слезу, не вызывать натужного смеха; эмоции зрителя естественны настолько же, насколько естественны и органичны в кадре норвежские завсегдатаи паба   -   любители прекрасного. Красота и поэзия повседневности вкупе с обаянием героев, любование высшими человеческими проявлениями в сочетании с отсутствием трескучего пафоса    -  всего в этой картине в меру, всего хватает, ни убавить ни прибавить.   Влюбить зрителя в своего героя    -   та планка, которую с легкостью и изяществом берут авторы фильмов документального конкурса 41-го ММКФ,  и мы с огромным удовольствием влюбляемся, доверяем,  сопереживаем.  



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