Ядрово: проблема выходящая далеко за Москву

Надежда, активист из Волокаламска, борется против свалки. Власти грозят забрать у неё приемных детей. Требуют прекратить борьбу с незаконной свалкой в Ядрово.

Как видим мы (а проблема эта с самого начала у нас "на карандаше"), с момента прошлогоднего обнаружения этой язвы, когда сразу после перевыборов Путина "завоняло", - во всех смыслах, - проблема никуда не ушла. А все "иностранные технологии" свелись к временному и очень дорогому куполу, который голландцы возвели над свалкой и который периодически прорывается теми самыми свалочными газами.

Москва не решила проблемы утилизации своего мусора. Она является чудовищно производительным в этом плане "заводом", замусоривающим страну. Пойти по пути утилизаии и переработки мусора (который возможен только при первичной сортировке, осуществляемой самими гражданами, которые платят не за вывоз, а ещё и за переработку мусора по квитанциям) - власти Собянина в союзе с однопартийным Воробьёвым и не думали. Власти по-прежнему прячутся в своих кабинетах - пока по их холёным лицам не пройдутся кулаки разгневанных граждан...

Надо отдать тут должное и режиссёру, моему одношкольнику Сергею Богатову, его настырности. Все мы получали образование не только в смысле знаний, но и умений налаживать связи, коммуникативные навыки - в 91-й школе, которую многие считают элитной. С этими навыками элементарно устроиться возле власть предержащих. Но Сергей - в гуще протеста, начал своё кинодокументальное исследование "путинизма" (уж коли и придворные идеологи стали употреблять такой термин) с самых низов - и дошёл до верхов, до Госдумы. Но это всё в следующих сериях.

Сергей свой профессионализм и талант - тоже поставил на службу борьбе с буржуазным режимом, который замусоривает умы сограждан точно так же, как и природу загаживает. И "проблемы Архангельска", каковыми их пытатся показать в Москве - вывоз московского мусора, - это наши общие проблемы, это московская боль. И здесь союз экоактивистов и просто инициативных протестных групп - единственный путь оторвать "ЕдРо" от мусорной кормушки и от руля государства, которое и заплыло в мусорные заводи при них, при путиных, медведевых, собяниных, воробьёвых.

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