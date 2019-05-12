Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ядрово: проблема выходящая далеко за Москву

Опубликовано 12.05.2019 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 0

москва партизаны реформа архангельск мусор

Надежда, активист из Волокаламска, борется против свалки. Власти грозят забрать у неё приемных детей. Требуют прекратить борьбу с незаконной свалкой в Ядрово.

Как видим мы (а проблема эта с самого начала у нас "на карандаше"), с момента прошлогоднего обнаружения этой язвы, когда сразу после перевыборов Путина "завоняло", - во всех смыслах, - проблема никуда не ушла. А все "иностранные технологии" свелись к временному и очень дорогому куполу, который голландцы возвели над свалкой и который периодически прорывается теми самыми свалочными газами.

Москва не решила проблемы утилизации своего мусора. Она является чудовищно производительным в этом плане "заводом", замусоривающим страну. Пойти по пути утилизаии и переработки мусора (который возможен только при первичной сортировке, осуществляемой самими гражданами, которые платят не за вывоз, а ещё и за переработку мусора по квитанциям) - власти Собянина в союзе с однопартийным Воробьёвым и не думали. Власти по-прежнему прячутся в своих кабинетах - пока по их холёным лицам не пройдутся кулаки разгневанных граждан...

Надо отдать тут должное и режиссёру, моему одношкольнику Сергею Богатову, его настырности. Все мы получали образование не только в смысле знаний, но и умений налаживать связи, коммуникативные навыки - в 91-й школе, которую многие считают элитной. С этими навыками элементарно устроиться возле власть предержащих. Но Сергей - в гуще протеста, начал своё кинодокументальное исследование "путинизма" (уж коли и придворные идеологи стали употреблять такой термин) с самых низов - и дошёл до верхов, до Госдумы. Но это всё в следующих сериях.

Сергей свой профессионализм и талант - тоже поставил на службу борьбе с буржуазным режимом, который замусоривает умы сограждан точно так же, как и природу загаживает. И "проблемы Архангельска", каковыми их пытатся показать в Москве - вывоз московского мусора, - это наши общие проблемы, это московская боль. И здесь союз экоактивистов и просто инициативных протестных групп - единственный путь оторвать "ЕдРо" от мусорной кормушки и от руля государства, которое и заплыло в мусорные заводи при них, при путиных, медведевых, собяниных, воробьёвых.

Материалы по теме:

Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска

В Волоколамском районе введут режим ЧС из-за выброса на свалке "Ядрово"

В Ядрово уже стреляют в мусоровозы, а мы ещё шагаем "Бессменным путинком"

Ядрово вздуло временный купол, удерживающий вонь - марш на Москву зреет...

Дом организатора митингов против "Ядрово" в Волоколамске обыскали - в поисках мусора?

Экоактивист, угоревший в запертом полицаями вагончике под Архангельском, находится в реанимации



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитарную символику" в "Бессмертный полк"
Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитар...
09.05.2019
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Ростсельмаша" и хлеба
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Рост...
09.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сергей Доренко знал что разрыв аорты может настигнуть его где угодно (18)
Безграмотные вандалы осквернили памятник Ленину в Самаре (4)
Абрамович, Усманов и Фридман стали богатейшими жителями Великобритании (5)
Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей КНА (4)
Президент Зеленский держит курс на войну (36)
ВСУ воевать не хотят: морпехи застрелили командира, посылавшего их под пули в ДНР (8)
Ожирение ведет к смерти или социальной революции (15)
Выборы в Европарламент должны стать референдумом о доверии Макрону, заявила Ле Пен (2)
У Тelegram-каналов есть продюсеры, и их иногда ловит ФСБ за поддельность запросов (1)
Правительство Украины переходит на работу в "95-й квартал" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Одно рукопожатие до фон Мекка
Дарья Митина Дарья Митина: Sapienti sat
Дарья Митина Дарья Митина: Литва - это где?....
Дарья Митина Дарья Митина: Истерикой немецких толстосумов, рядящихся в социал-демократы, удовлетворена:))
Максим Калашников Максим Калашников: ТРАМП НАМ ПОМОЖЕТ: КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ ОБЫВАТЕЛЬЩИНЫ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss