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Московский листок

Basta Dostoevsky!

Опубликовано 16.05.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

москва театр
Basta Dostoevsky!

Посмотрела в театре Камбуровой «TERRA ГУЭРРА. Каприччио». Режиссер — Иван Поповски (тем, кто его знает — видел, например, потрясающую «Землю» в этом же театре, — рассказывать ничего не надо; тем, кто не знает — бесполезно: иди и смотри, оно того стоит). В роли великого Тонино — сама Елена Антоновна (постарела, ужасно жаль...). Собственно, больше ролей и нету, да и это не есть роль в традиционном понимании. 

А есть — странный, смешной, печальный, изысканный, невероятно изобретательный (просто чумовой!) сплав из воспоминаний, стихов, музыки, предметов, фотографий, видеоряда из фильмов, сценарии к которым написал удивительный человек Тонино Гуэрра. Слово «каприччио» (итал. «прихоть»), как известно, означает художественный (музыкальный, живописный) жанр, подразумевающий свободу и фантазию. В общем, спектакль-каприччио — это очень точное определение. 

Потом я два вечера подряд читала о Гуэрре — поэте и художнике, философе и волшебнике, авторе сценариев лучших фильмов самых знаменитых итальянских режиссеров, всегда поэтому остававшемся чуть в тени: лавры — у Феллини, Антониони... Я знала, что у Гуэрры была русская жена Лора, намного его моложе, — а тут подробно прочитала фантастическую историю их знакомства и долгой счастливой жизни. Заодно поняла, почему на сцене стоят пустые птичьи клетки: еще до женитьбы Тонино, уезжая из Москвы в Италию, оставлял любимой клетку, заполненную записками по-итальянски. Там были и нежные признания, и просто фразы — «дует ветер», например. Она по ним учила язык... 

И еще я поняла про яблоки, про бабочек, про Одиссея, про Пушкина, Тарковского и Ахмадуллину. А вам ничего объяснять не стану, потому что по-быстрому это невозможно. Сколько всего я узнала про самого Тонино! Больше всего мне понравилось, что когда обожаемая Лора почему-то на него обижалась и уходила в другую комнату плакать, он врывался туда со словами «Basta Dostoevsky!» Прелесть какая... 

Это моя любимая Италия — божественная красота, музыка, бьющие через край эмоции. Если одним словом — счастье.



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