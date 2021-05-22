Как я мыла пол в электричке

Прямо в эту минуту еду я на электричке в славный город Малоярославец. Всем известно, что медицинские услуги в провинции намного дешевле, чем в столице: вот я и еду, по зубной теме, к отличным врачам. Три часа туда — час там — три обратно. Но стоит того, по-любому.

Электричка в десять с копейками, я приехала на 20 минут раньше. Уж и забыла давно, какие они, столичные вокзалы. Так вот, Киевский — ужасный! Дважды входила в разные двери, проходя через планки и вынимая всё из карманов, пока не попала, наконец, в зал с пригородными кассами. Взяв билет, почувствовала, что три с лишним часа не протяну, если, извините, не схожу по-маленькому.

А нету в пригородном зале туалетов! Только для пассажиров дальнего следования! Может, на платформе есть? Выбежала — не, там вообще ничего нету, кроме очереди в единственную лавку с шаурмой. Блииин. Побежала назад. Выхожу в город — вон Макдональдс, ура! Подбегаю — а там очередь на вход, пускают только по четыре человека, для санитарной дистанции. Объяснила, что в туалет — нет, все равно нельзя.

Достояла, сбегала, наконец, в туалет, время поджимает, но решила купить кофе с наггетсами, поесть в электричке: после зубных процедур есть же нельзя. Прошу сделать поскорее. 10 минут до электрички — а мой самый простой заказ еще не готов. Рявкнула — встрепенулись, принесли. «Почему кофе большой, я ж маленький заказывала? — А мы в порядке компенсации!»

Влетела в зал, пытаюсь выйти на платформу — не срабатывает валидатор. Почему?! Тетка какая-то служебная, слава Богу, оказалась рядом. «Не срабатывает, помогите! — А чего вы туда-сюда бегаете? Вышли на платформу и сидите там!»

Вбегаю в вагон — а из пакета моего макдаковского течет горячая жижа: это они стаканчик с компенсационным кофе закрыли плохо. Залила всё, включая свои светлые брюки, три сиденья и пол в проходе...

Влажные салфетки, носовой платок, мятый и мокрый пакет с едой — всё в дело, возюкаю этим комом по полу, народ с любопытством за мной наблюдает. Затолкала грязюку под сиденье (а куда еще?), остатками салфеток вытерла руки. Открыла форточку, сушу брюки под ветерком.

Ну почему у нас так по-идиотски всё устроено, а?