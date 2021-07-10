Заходи в Речной Вокзал! - Я повёлся и попал…

Причём ладно бы, из свободного времени и праздного любопытства.

По необходимости зашёл.

Тем же Собяниным организованной.

Началось всё с благого намерения вложиться в последние впечатления и память о стране, каким то непостижимым образом ещё сохраняющей при явно оккупационном своём менеджменте – свою целостность и где-то даже местами—видимость нормальной жизни. Тем более, что на момент начала воплощения замысла в августе прошлого года- стало ясно, что если классическая огнестрельная война у нас тут ещё не началась, то классический обывательский постсоветский мир, в котором власти с людей дерут три шкуры, но иногда ещё заставляют себя оглядываться на законы – уже точно закончился.

Всегда считал, что наименее затратный по силам способ поглядеть страну– это путешествие по её водным артериям, и особо привлекательным, в связи с этим, показалось предложение фирмы «Водоход», которая, к середине 20-го года, наконец обеспечила один из своих теплоходов премиум-класса всем необходимым для круиза «река-море», и прямой поход на Соловки без пересадок на паромы и автобусы стал возможен на действительно пригодном для культурного отдыха, а не только лишь сугубо-функциональном «Александре Пушкине».

Ценник на каюту средней палубы был размером с неплохую б-ушную иномарку и на себя бы денег пожалел, но на впечатления мамы жалеть было нельзя – и по её здоровью(а она ещё помнит Войну), и по положению в стране, как уже говорил – круиз явно обещал быть последним в её жизни. А память о стране, за которую её отец отдал жизнь на Курской дуге – это единственное, что не смогут украсть и отнять даже медведы с грефом, чубайсом и плитошным бордюрщиком. (Намедни снова задумчиво переслушивал песню группы «Чайф» - «Не беда» и думал о том, что многие рокерские песни 80-х в современной жизни могут, пожалуй, звучать более актуально, чем во времена своего создания. Ну это так, к слову)

И подумал так, очевидно, не я один – в результате уже к середине осени прошлого года ресурс «Пушкина» оказался полностью забронирован. Однако к моменту дедлайна по полной оплате круиза оправдались все худшие ожидания – и мама решительно отказалась от поездки, мотивировав тем, что здоровье ухудшилось, фашистско-барыжный бардак в стране усилился до самой дикой непредсказуемости и она не видит никакого удовольствия в том, чтобы созерцать несчастных людей в несчастных городах, еле передвигаясь по теплоходу и рискуя как в самом Питере, так и при каждом сходе на берег - нарваться на адские регламентные сюрпризы от властей.

Я же сам, помимо прочего, поймал себя на мысли, что вполне реальным вижу дуплет двенадцатым, например, калибром – в радостно светящиеся окна кают с какого-нибудь дальнего берега Беломорканала, поскольку о «счастье карельской жизни» от родственников в Петрозаводске был немало наслышан. Да и не только карельской, а хотя бы в том же Угличе или Череповце…впрочем не об этом речь...

Короче – за четверть миллиона рублей оказаться в своей стране на пару недель наполовину в роли беженца, наполовину в роли посетителя провинциального зоопарка из собственных честных сограждан, несмотря на все уцелевшие величия и красоты советской и царской эпох – желания не оказалось никакого.

И вот, в начале июля - поехал я отказываться от круиза и забирать аванс. Звонить заранее не стал, памятуя разговор с менеджером прошлого года о том, что долги по отменённым из-за локдауна круизам «Водоход» надеялся погасить в течение полугода и опасаясь, что в современных условиях даже аванс меньше сотни получить после предварительного звонка мне может не светить. Это было первой ошибкой, забегая вперёд скажу, что компания оказалась и порядочной и расторопной, и это стало единственным светлым пятном во всей этой несостоявшейся круизной истории.

В месте внесения аванса - русский охранник объяснил мне, что «Водоход» съехал от них в обновлённое здание Северного Речного Вокзала уже неделю как, и что подробностей размещения он не знает. И снова я не набрал номер «Водохода», в попытке хотя бы выяснить маршрут без объяснения целей визита. Это было второй ошибкой.

Ничтоже сумняшеся, попёрся в здание Северного Речного вокзала. Наверное, беспечность образовалась из-за застрявшей в голове бесконечной меганавязчивой реклама на мониторах метро за прошедшие полгода, в стиле: «Заходите! Посмотрите! Мы сделали это! Это оно! Только совсем теперь оно!...»

Жарища, в летних кафешках на подступах к достопримечательности полно народу, подъездные пути извиваются в маяках как на автоплощадке в ГИБДД, и вот тут, пересекая их я не придал значения, хотя и машинально отметил, что мимо меня трусцой в здание этого самого вокзала бодро, поджаро и явно не в первый раз - пробежал полицейский патруль. Это было третьей ошибкой.

На ступеньках мыкался славянин из персонала, совсем школьник в жёлто-красной робе с бейджиком, который ничего про «Водоход» не знал. Пройдя в вокзальные рамки и оглядевшись вокруг - в первую очередь поразился национальностям охранников. Похоже, по экзотике стран набора их руководство переплюнуло даже «Жилищник». Нет бы набрать сразу негров – и модно, и креативно, и с интерьером полубольничным опять же контраст – сразу бросилось в глаза что всё кругом какое-то скудно – белое. Нет, новенько, чистенько, но…беленько, и бедненько, как в больнице. В метро на старых станциях интереснее. А уж в цокольном этаже, куда меня направили те из охраны, кто сносно объяснялся по-русски и слышал слово «Водоход» - вообще ничего кроме белых неопознанных дверей не было, и только на сортирах были хоть какие-то обозначения. Сделавши пару недоуменных кругов по цокольному этажу я не попытался проникнуть во все двери, а выскочил наверх ко входу. Это было последней ошибкой. И сразу же после неё я был «окружён теплом и заботой» людей в голубых рубашках с погонами(кстати, при взгляде на этот цвет, так схожий с цветом рубашек МВД Украины предмайданных времён, всё время думаю, нарочно или специально его ввели у нас лет семь назад): «Проверка документов!»

Машинально достал паспорт и только потом услышал: «Что ж Вы под камеры без маски. Пойдём оформляться, можем задержать до трёх часов». Пока оформлялся протокол(толщиной листов семь, не меньше) и мною фотографировалась его яркая обосновательная часть про собянинские указы, имеющие в этой бумаге силу абсолютную и безусловную, я понял, что конвейер подгребает за мной и других расслабившихся граждан, сунувшихся в распиаренную историческую достопримечательность в ненужный исторический период. В холле кто то бурно возмущался(как раз я и вспомнил, как бежал вовнутрь патруль), а рядом со мной давал объяснения глава семьи из Иркутска, у которого очень симпатичная дочь таки возимела смелость не прятать свою классическую русскую красоту под постыло-бесполезным намордником. А может – от жары уже дышать было невмоготу. Не уточнял.

Честно говоря, хуже своего положения в таких ситуациях, по мне - только бессильно слушать объяснения другого порядочного человека в годах, внезапно попавшего под беспредел. На момент подготовки протокола для иркутян, я со своим уже бегло ознакомился и отказался подписывать его во всех семи или восьми местах. Отказался по двум причинам: паскудно было подписывать бумагу, составленную по беззаконным основаниям, уподобляясь прислуге беспредельщиков, которая передо мной его положила; и просматривались явные возможности по корректировке, что и визуально подтвердилось впоследствии, когда я наблюдал полицейскую работу с уже подписанным протоколом ушедшей иркутянки. Хорошо хоть – что после не очень любезного взаимного моего общения с полицией насчёт нарушения законов, конституции и т.д. явно забавных для них вещей – с иркутянами обошлись демонстративно вежливо, и даже посоветовали - что писать в объяснении, чтоб дело ограничилось предупреждением.

Я же ещё с полчаса ждал, пока пообедает последняя понятая.

Надо ли говорить, что когда я таки нашёл «Водоход» - я был невероятно "просветлён и одухотворён". «Товарищи, начал я с порога, - я даже не могу представить себе уровень познания маркетинга человека, которому пришла идея в такое оригинальное время пихнуть свою компанию в самое стрёмно-режимное в парке здание. Вас ждёт масса осчастливленных и мотивированных клиентов, испытавших на себе все прелести вокзала: все белые просторы с рамками, экзотической охраной, полицейской засадой. Объясните же ради Бога, почему название компании на ваших теплоходах нетрудно рассмотреть из космоса – а на самом офисе, не вспоминая уже про вокруг него,- всё ограничивается черно-белыми листочками формата а4 в тени колонн?»

«А здание историческое,- сказали мне операторы. Яркие обозначения не допускаются»

Значит Инфофлоту и прочим дилерам повезло, что они пока не достигли вашей крутизны, подумал я...Их павильончики не расположены в исторических зданиях и их клиентов никак не захомутают в пустотах огромных белых исторических залов за отсутствие перчаток и намордников в тридцать градусов жары, с попадаловом на «от одной до тридцати тысяч рублей».

По дороге к метро догнал иркутян, более менее отошедших от гостеприимства АДминистрации Речного Вокзала. «Велкам ту Москоу, говорю. Не расстраивайтесь сильно, тут ещё не все уроды, хотя уже и наполовину преисподняя. И не пытайтесь, ради Бога больше нигде ничего им по человечески так много объяснять. Они давно уже не милиция, ещё с осени 93-го... У нас тут по отношению к простым гражданам один закон: «всё можно, за что сразу не застрелят».

Но «Водоход» порадовал. При всех разногласиях об оставшемся времени до начала круиза – аванс вернул полностью и через три дня после отправки реквизитов. Как говорится, без всякого ёрничества,- доволен сотрудничеством с этой компанией, и благодарствую, и рекомендую.

А паче благодарствую Господу Богу за такой офигенный Знак. «Мама была права»(с)