Москва - столица мира

Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России, и бывший президент страны Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «враг окопался» не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других странах. «Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза России рассказал, что предприятия военно-промышленного комплекса приходится «раскочегаривать» и переводить на военные рельсы, чтобы они эффективно работали в условиях военной операции.

Ну, насчет того, что там "раскочегаривает" Медведев, промолчим - именно в период его президентства и последующего премьерства ОПК показывал наихудшие производственные результаты, и это была политика государства, а не самого комплекса. Так что чья бы корова мычала...

А вот наращивание производства средств поражения, да еще с конкретным целеуказанием - это, пожалуй, у нас впервые. То есть мы не только станем производить больше ракет дальнего радиуса действия и большой мощности, но и нацеливать их на Европу, Северную Америку, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Определять зоны поражения, разведывать объекты, по которым будут наноситься удары...

Такого еще не было, даже в советские времена. Тогда больше про миролюбивую политику...

А.Б.