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Московский листок

За репортаж о "закошмаривании" бизнеса в Брянске арестовали журналиста

Опубликовано 11.12.2017 автором Феликс Громов в разделе комментариев 5

Ведущего программы "Вдребезги" Николая Виткевича арестовали за репортаж о закошмаривании предпринимателей Советского рынка Брянска.

Внеплановая проверка пришла на Советский рынок Брянска без предупреждения, якобы по жалобе покупательницы (по слухам в соцсетях - уборщицы в областной администрации), которая заявила, что ей не понравился сыр - горчит.

Образцов сыра на экспертизу она не представила, так как весь сожрала. К продавцу сыра она не обращалась и претензий не предъявляла!

Проверяющие тоже не стали проверять, какой-то сорт сыра, а стали требовать документы на все 54 сорта, как-будто в них написано, горчит сыр или нет.

http://bryansktoday.ru/2017112962065/society/Na-TSentralnom-rynke-Bryanska-koshmarili-biznesmena-Tarabukina.html

После проверки предприниматель с журналистом из программы "Вдребезги" пошли к начальнику проверяющих в ветерианрное управление Брянска Николая Шлыку с целью подать жалобу на незаконную проверку, так как письменного отказа от продавца у них не было. При виде камеры начальник спрятался в кабинете, удерживая ручку, а когда дверь открыли, он обвинил журналиста, что тот якобы сломал ручку двери, которую изнутри удерживал сам начальник, а у журналиста руки были заняты камерой.

http://blog.vitkevich.ru/2017/11/29/nachalnik-oblvetupravleniya-napisal-donos-na-zhurnalistov/

После к журналисту приехали 7 (!) полицаев с автоматами и отвезли его в суд без адвоката, где судья влепила ему 3-е суток ареста! Заметим, дела Виткевича нет в судебном графике на сайте суда, где публикуются все дела запланированные на текущую дату.

http://news.nashbryansk.ru/2017/12/08/routine/vitkevich-doigralsya/

Следует отметить, что Николай Николаевич Виткевич - один из организаторов митинга «за отставку Богомаза», который должен состоятся 16 декабря в Брянске. В городе, естественно, связывают задержание и арест  Виткевича с этим событием, а вовсе не с сыром.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: Re:А этот журналист или не шибко умны гоблин
а1 написал 11.12.2017 18:31
даже скорее заинтересованный
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Re: Re:А этот журналист или не шибко умны гоблин
а1 написал 11.12.2017 18:26
если взялся защищать жуликов то наверно
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Re:А этот журналист или не шибко умный
гоблин написал 11.12.2017 17:31
Арестован он тоже за то, что "не шибко умный"?
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внезапнпя проверка
а1 написал 11.12.2017 15:27
внезапная проверка пришла на рынок без предупреждения ай яй яй .потому она и пришла без предупреждения,что внезапная.А как прикажите ловить жуликов продающих некачественные продукты и попросту ТРАВЯЩИХ нас с вами? А этот журналист или не шибко умный, или заинтересованный хозяевами рынка
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Мы получается враги?
Один из электората написал 11.12.2017 14:22
Бюрократы, возможно коррумпированные, по другому солидарное чиновничество, ну или государство по беспределу против остального народа? А Президет-кандидат в Президенты, чем 20 лет занимался? Не по этому ли не сменяем?
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