За репортаж о "закошмаривании" бизнеса в Брянске арестовали журналиста

Ведущего программы "Вдребезги" Николая Виткевича арестовали за репортаж о закошмаривании предпринимателей Советского рынка Брянска.

Внеплановая проверка пришла на Советский рынок Брянска без предупреждения, якобы по жалобе покупательницы (по слухам в соцсетях - уборщицы в областной администрации), которая заявила, что ей не понравился сыр - горчит.

Образцов сыра на экспертизу она не представила, так как весь сожрала. К продавцу сыра она не обращалась и претензий не предъявляла!

Проверяющие тоже не стали проверять, какой-то сорт сыра, а стали требовать документы на все 54 сорта, как-будто в них написано, горчит сыр или нет.

http://bryansktoday.ru/2017112962065/society/Na-TSentralnom-rynke-Bryanska-koshmarili-biznesmena-Tarabukina.html

После проверки предприниматель с журналистом из программы "Вдребезги" пошли к начальнику проверяющих в ветерианрное управление Брянска Николая Шлыку с целью подать жалобу на незаконную проверку, так как письменного отказа от продавца у них не было. При виде камеры начальник спрятался в кабинете, удерживая ручку, а когда дверь открыли, он обвинил журналиста, что тот якобы сломал ручку двери, которую изнутри удерживал сам начальник, а у журналиста руки были заняты камерой.

http://blog.vitkevich.ru/2017/11/29/nachalnik-oblvetupravleniya-napisal-donos-na-zhurnalistov/

После к журналисту приехали 7 (!) полицаев с автоматами и отвезли его в суд без адвоката, где судья влепила ему 3-е суток ареста! Заметим, дела Виткевича нет в судебном графике на сайте суда, где публикуются все дела запланированные на текущую дату.

http://news.nashbryansk.ru/2017/12/08/routine/vitkevich-doigralsya/

Следует отметить, что Николай Николаевич Виткевич - один из организаторов митинга «за отставку Богомаза», который должен состоятся 16 декабря в Брянске. В городе, естественно, связывают задержание и арест Виткевича с этим событием, а вовсе не с сыром.