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Демонстрацию протеста у посольства США в Бейруте разогнали слезоточивым газом

Опубликовано 10.12.2017 в разделе комментариев 1

израиль палестина иерусалим бейрут

Ливанские силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы для разгона многотысячной демонстрации у здания посольства США в Бейруте. У здания начались стычки, сообщает в своем Twitter корреспондент The Washington Post в Бейруте Луиза Лавлак. 

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к посольству США в районе Авкар, выступая против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Демонстранты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа, скандировали лозунги против США и Израиля, требуя отменить решение, передает РИА "Новости". 

Лавлак сообщает, что протестующие кидают камни на территорию посольства. Ливанский телеканал Al-Mayadeen в своем аккаунте в Youtube опубликовал видео с места столкновений.

Ливан - одна из арабских стран, решительно выступившая против США после признания Иерусалима столицей Израиля. 

В минувшую среду Дональд Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, и поручил Госдепу начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, позавчера при столкновениях палестинцев с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима пострадали 767 человек. Об этом сообщается на странице организации Красного полумесяца в Facebook.  

«Сегодня на Западном берегу [реки Иордан], в Иерусалиме и в секторе Газа пострадали 767 человек, им была оказана медицинская помощь». В сообщении отмечается, что больше всего пострадавших — 479 человек — оказалось в секторе Газа.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в ходе конфликта пострадали более 240 человек. По данным телеканала Al-Arabiya, в результате столкновений погибли два человека. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
dfwerd написал 10.12.2017 16:22
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