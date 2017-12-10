Пенза переживает общественно-политический ренессанс

Съездили мы с Дарьей Митиной в чудесный город Пензу, где

Здравствуй, Пенза!!! 20 лет не была здесь. Цены в вокзальном буфете: эклеры - 25 рублей, пирожное картошка - 22 рубля, кусочек торта "Прага" - 35 рублей.

Я и вовсе никогда в Пензе не бывал раньше, и мне понравилось - и эклеры, и в общем настрой в городе, который очевидным образом переживает некий общественно-политический ренессанс. Но, поскольку действие рождает противодействие, то и административный прессинг тоже пропорционально сильный. Но ведь и люди хорошие!

Строго говоря, главной целью визита была ситуация в партийном отделении ОКП - одном из самых сильных, но и как всегда бывает, со своими внутренними проблемами. Но проблемы оказались решаемыми, что опять же говорит в пользу пензенских товарищей.

В том числе речь шла и о конфликте местных властей с талантливым врачом-онкологом Антоном Столяровым, который оказался "под прессом" из-за своей общественно-политической деятельности.

Политическая расправа с врачом-онкологом

Подробности будут, а пока - начало.

Ну и как всегда былало раньше, визит заметных граждан всегда освещала местная пресса - вот и на этот раз она оказалась на уровне. На очень хорошем уровне.

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Представители оппозиционных сил приняли участие в акции за широкую амнистию, состоявшейся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в субботу, 9 декабря. Помимо активистов «Левого фронта», которые выступили в роли организаторов, к мероприятию присоединились члены «Поколения нового времени» (ПНВ), сторонники «Левого сопротивления», «Национально-патриотических сил России» (НПСР) и официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», в том числе секретари Центрального комитета ОКП Дарья Митина и Анатолий Баранов.

В руках они держали плакаты с лозунгами «Требуем широкой амнистии!», «Свободу узникам совести!», «Остановите пытки в тюрьмах!», «1 день заключения в СИЗО = 2 дня в колонии-поселении; 1,5 дня в колонии общего режима; 1,3 дня в колонии строгого режима» и другими.

Первой к присутствующим обратилась Дарья Митина.

«Сегодня мы с вами здесь собрались обсудить весьма актуальную для всей нашей страны — не только для Пензенской области — тему. Это усиление политического прессинга, усиление «репрессий», — сказала она, пояснив, что им подвергаются как активисты, поднимающие острые вопросы, так и рядовые граждане.

Секретарь ЦК ОКП также высказала мнение, что имеет место «усиление полицейского характера нашего государства», а судебная система представляет собой «больной нарыв на теле российской государственности».

Дарья Митина сообщила, что в ходе состоявшейся ранее встречи с пензенскими активистами до нее довели информацию об участившихся случаях «внесудебных расправ» и правового беспредела.

«Это тенденция, наверное, всероссийская», — сказала она, призвав предавать максимальной огласке каждый такой факт, в том числе выходя на федеральный уровень.

Также на митинге выступил гражданский активист Альберт Герасимов, который на текущей неделе провел два одиночных пикета у здания УМВД России по Пензенской области на улице Пушкина. В частности, он призвал бороться с полицейским произволом.

После этого секретарь ЦК ОКП Анатолий Баранов, который также является главным редактором сайта Форум.мск, обратил внимание на то, что в современной России «политических заключенных как бы нет», но по факту они лишь не признаются отдельной категорией.

Говоря о социальной напряженности в обществе, он провел параллель с событиями 100-летней давности, когда возрос накал борьбы.

«Уровень ненависти, который возникает в обществе от несправедливости, всегда как-то выплескивается», — отметил оппозиционер.

https://penzanews.ru/society/121809-2017

http://penza.monavista.ru/news/2476299/

http://penza.yodda.ru/news/v_penze_proshla_aktsiya_za_shirokuyu_amnistiyu/72693/

Пензенские оппозиционно настроенные активисты встретились с московскими журналистами

Стороны обменялись опытом правозащитной деятельности и договорились работать совместно.

В гостинице «Старый город» состоялась встреча представителей пензенских оппозиционных движений, блогеров и журналистов региональных СМИ с главредом федерального интернет- ресурса «Форум.мск» Анатолием Барановым, а также блогершей и политическим деятелем левого толка Дарьей Митиной. В ходе встречи московские гости обменялись с провинциальными коллегами и единомышленниками опытом политической борьбы и правозащитной деятельности. Пензенская сторона рассказала о фактах давления со стороны правоохранителей на оппозиционное движение. По их словам, в этом году, в отношении нескольких граждан Пензенской области был возбужден ряд уголовных и административных дел, которые, по их мнению, имеют явную политическую подоплеку. Стороны приняли решение вести скоординированную деятельность для борьбы с подобными проявлениями давления на оппозицию. Гости пообещали широко осветить на страницах федеральных изданий факты, о которых услышали от жителей сурского края.

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzenskie-oppozitcionno-nastroennie/63297414/

https://penzavzglyad.ru/news/42627/penzenskie-oppozicionno-nastroennye-aktivisty-vstretilas-s-moskovskimi-zhurnalistami

Пензенская сторона рассказала о фактах давления со стороны правоохранителей на оппозиционное движение. По их словам, в этом году, в отношении нескольких граждан Пензенской области был возбужден ряд уголовных и административных дел, которые, по их мнению, имеют явную политическую подоплеку - дело против коммуниста Илья Селиванов, блоггера Игоря Алексеева, врача-онколога Антон Столяров, незаконно уволенного вместе с целой радиологической лабораторией, которую он возглавлял и которая теперь уничтожена, и другие факты правового беспредела. Стороны приняли решение вести скоординированную деятельность для борьбы с подобными проявлениями давления на оппозицию. Гости пообещали широко осветить на страницах федеральных изданий факты, о которых услышали от жителей сурского края.

Вёл встречу первый секретарь пензенского обкома ОКП, журналист Павел Арзамасцев