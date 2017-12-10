Скоропостижно умер один из крупнейших буржуев Латвии

Один из богатейших людей Латвии, совладелец и руководитель фармацевтического предприятия Olainfarm Валерий Малыгин скоропостижно умер в возрасте 52 лет, сообщает Delfi.

Малыгин умер в своем доме в Юрмале. Причины смерти на момент написания заметки не уточняются. В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Малыгин был помещен на 7-е место с состоянием 70 млн евро, напоминает "Интерфакс".

Малыгин родился в Риге в 1965 году. В 1992-1997 годах работал в Москве. В 1997 году вернулся в Латвию, возглавив Olainfarm после приватизации этого предприятия.

Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

От редакции: Вот, казалось бы, и тема-то невесёлая: рано умер мужик-то, но чего он добился в жизни не в денежных знаках?.. Положения в обществе? "Качества жизни"? Доступности любой точки мира, куда некогда отправиться потому что надо делать деньги - ведь "на тебе сошёлся клином" производственный процесс и судьбы зависящих от тебя трудящихся. Стал Хозяином на руинах родины, которая давала этими же производственными мощностями социальное равенство миллионам?.. Крут был, в списках "Форбса" потусовался, жену-модель, как Березовский, тискал? Да, другим это неведомо.

А всё равно просматривается какая-то капитализмом же обусловленная бесцельность существования. Приватизация предприятия... Экспорт в десятки стран... Но на чём это всё держится? Конечно, на эксплуатации. В СССР, то есть до приватизации ведь тоже был и экспорт, но был и внутренний спрос такой, что и экспорта бы не понадобилось. Но тут уже так всё повернулось исторически, и поняв в Москве, что такое приватизация - мистер "соПственник" стал во главу угла, рулить потоками, принимать решения уже без министерств и Госплана... Ну и чего вы добились без денежных знаков, господа эффективные менеджеры? Эксплуатации человека человеком с попутной депопуляции во всех экс-республиках СССР? Не пустоты ли добились вы, в итоге? Ленин вот в эти же годы - поворачивал ход мировой истории, например.

Д.Ч.