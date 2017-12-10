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Московский листок

Скоропостижно умер один из крупнейших буржуев Латвии

Опубликовано 10.12.2017 в разделе комментариев 10

латвия
Скоропостижно умер один из крупнейших буржуев Латвии

Один из богатейших людей Латвии, совладелец и руководитель фармацевтического предприятия Olainfarm Валерий Малыгин скоропостижно умер в возрасте 52 лет, сообщает Delfi. 

Малыгин умер в своем доме в Юрмале. Причины смерти на момент написания заметки не уточняются. В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Малыгин был помещен на 7-е место с состоянием 70 млн евро, напоминает "Интерфакс". 

Малыгин родился в Риге в 1965 году. В 1992-1997 годах работал в Москве. В 1997 году вернулся в Латвию, возглавив Olainfarm после приватизации этого предприятия. 

Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

От редакции: Вот, казалось бы, и тема-то невесёлая: рано умер мужик-то, но чего он добился в жизни не в денежных знаках?.. Положения в обществе? "Качества жизни"? Доступности любой точки мира, куда некогда отправиться потому что надо делать деньги - ведь "на тебе сошёлся клином" производственный процесс и судьбы зависящих от тебя трудящихся. Стал Хозяином на руинах родины, которая давала этими же производственными мощностями социальное равенство миллионам?.. Крут был, в списках "Форбса" потусовался, жену-модель, как Березовский, тискал? Да, другим это неведомо.

А всё равно просматривается какая-то капитализмом же обусловленная бесцельность существования. Приватизация предприятия... Экспорт в десятки стран... Но на чём это всё держится? Конечно, на эксплуатации. В СССР, то есть до приватизации ведь тоже был и экспорт, но был и внутренний спрос такой, что и экспорта бы не понадобилось. Но тут уже так всё повернулось исторически, и поняв в Москве, что такое приватизация - мистер "соПственник" стал во главу угла, рулить потоками, принимать решения уже без министерств и Госплана... Ну и чего вы добились без денежных знаков, господа эффективные менеджеры? Эксплуатации человека человеком с попутной депопуляции во всех экс-республиках СССР? Не пустоты ли добились вы, в итоге? Ленин вот в эти же годы - поворачивал ход мировой истории, например.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Хорошо написал 11.12.2017 08:02
Сдох стандартный капиталист- убийца. Впрочем, любой капиталист есть убийца и насильник. Туда и дорога.
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Re: Помер от угрызений ты-Совести!
!!!!TOTVAMOQQ!JAVAS Q!!!& написал 11.12.2017 01:54
-Таки да - помер, бедняга! Таки было у него много лекарств - таки ни одно не помогло! То таки никто и не заплачет - таки вот, за миллиардера пуделя - хоть этот таки "левый" сайт скупую таки мужскую слезу утер... То таки да...
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Помер от угрызений энтой,как там ее? А,да,тьфу ты-Совести!
Андрей Белый написал 11.12.2017 01:17
Дмитрий Черный его попреками и укорами в гроб загнал.
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(без названия)
hg465fh написал 10.12.2017 22:35
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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Гроб карманов не имеет
Илия написал 10.12.2017 21:33
Что Мальгин? Развил и сoхранил. Как Лука в Беларуси. Не то, что ерой рашки, в 16 лет отрезавший голову первой жертве - русской девочке. Вот он для вас - герой. И узбек вор, ожиревший от руских денег тоже ваш герой. Ведь он член кпсс
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В 1992-1997 годах
работал в Москве. написал 10.12.2017 21:17
Бригаада? ))
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(без названия)
И хде жа стволовые клетки? написал 10.12.2017 20:54
Чота не скорблю. Как угнетенный пролетарий, который воочию наблюдает безумство дорвавшихся до "бахатства"-- не скорблю.
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счастлив лишь вечномолодой
остальное никчемно написал 10.12.2017 20:17
счастлив лишь тот кто живет вечно молодым и здоровым - остальное никчемно.
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(без названия)
отец Пигидий написал 10.12.2017 19:29
Эх... вот так и Вова Путлер: ворует, врет, ловчит, а склеит лыжи - ничего с собой не возьмет...
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(без названия)
Юрий Скударнов написал 10.12.2017 18:58
Согласен. Что делает "счастливый" Буханыч на своей лодке? Бродит из конца в конец, да в перерывах нюхает кокаин (вон, даже в ответе Навальному на уголке стола кокс дорожкой просматривается, зачем в кадр вставил, спрашивается?)... Вот и все счастье никчемушного буржуя.
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