Без всякого смущения

Если честно, то больше всего на выставке Джока Стёрджеса, которая со второй попытки (о первой я тоже писал) открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер, мне понравились охранники, по классу напоминающие израильских. Которые не лезут к посетителям с навязчивым ментовским шмоном, а просто бросают на входящего тренированный взгляд и машут рукой, проходи, мол. Или не машут, это уж какой попадется посетитель, но ошибок на этот счет у них, как говорят, практически не бывает.

Что же касается самой, очень скромной подборки фоторабот с громким названием «Без смущения», то эротики в них не больше, чем в медицинской энциклопедии. Даже меньше, хоть выставка и устроена в отдельном зале и значится как 18+. Хотя я понимаю, что в нашей удивительной стране имеется достаточно граждан, на которых журнал «Здоровье» действует позабористей «Пентхауса». Вопрос в том, почему они шастают по выставкам вместо полезных для психики прогулок на свежем воздухе под присмотром санитаров.

Кстати, эпистолярное творчество разного рода душевнобольных с половыми девиациями представлено на выставке не менее широко, чем сами фотографии – почти под каждой работой можно прочитать ругательные отзывы из соцсетей на любой литературный вкус. В сочетании с диетическими фотографиями получилось смешно. Хотя еще смешней выглядит висящее на почетном месте заключение Следственного комитета, из которого следует, что «представленные на выставке работы не содержат психологических признаков порнографического характера, являются произведениями искусства и не имеют никакого отношения к детской порнографии». Типа, хорош, товарищи ревнители традиционных ценностей, уймитесь хоть на время, а там посмотрим.

Впрочем, я как-то не сильно верю в искренность тов. Мизулиной и других, старательно изображающих фанатиков веры и традиций времен домостроя. Это все так, игра в лояльность и бесконечную преданность власти, а заодно и бизнес, освоение полученных ресурсов. Потому что бороться с картинками - дело легкое и приятное, это вам не гнилую канализацию чинить.

А с другой стороны, хоть Следственный комитет и пишет, что, мол, «представленные работы не могут рассматриваться вне контекста мировой и европейской изобразительной традиции», этот самый контекст и традиции нам до лампочки. Где это видано – голых баб на стены вешать (разве что в гараже)! Срамота и преклонение перед их нравами. Картинная галерея должна напоминать не женскую баню, а доску почета с лучшими бизнесменами района.

Представляю, что было бы, если бы галеристы рискнули привезти в Москву какую-нибудь выставку вроде "The Vollard Suite" Пикассо или что-то подобное, о которой я когда-то писал! Шуму было бы не меньше чем с «Матильдой», боевики били бы стекла и жгли машины, церковь насылала бы проклятья и анафемы, телевизор раскалялся бы от идиотских дискуссий, и все были бы при деле, хоть история, как и эта, не стоила бы и ломаного гроша. Потому что нормально жить и заниматься чем-то полезным нам не дают. А, может, мы и сами не хотим и не умеем.

Вот тут без всякого смущения выкладываю немного фоток с выставки.