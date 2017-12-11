Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Без всякого смущения

Опубликовано 11.12.2017 автором в разделе комментариев 5

фото стерджес
Без всякого смущения

Если честно, то больше всего на выставке  Джока Стёрджеса, которая со второй попытки (о первой я тоже писал)  открылась  в Центре фотографии имени братьев Люмьер,  мне понравились охранники, по классу напоминающие израильских.  Которые не лезут к посетителям  с навязчивым ментовским шмоном,  а просто  бросают на входящего  тренированный взгляд и машут рукой, проходи, мол. Или не машут, это уж какой попадется посетитель, но ошибок на этот счет у них, как говорят, практически не бывает.

Что же касается самой,  очень скромной подборки фоторабот с громким названием «Без смущения», то эротики в них не больше,  чем в медицинской энциклопедии. Даже меньше, хоть выставка и устроена в отдельном зале и значится как 18+.  Хотя   я понимаю,  что в нашей удивительной  стране имеется достаточно граждан,  на которых  журнал «Здоровье» действует   позабористей «Пентхауса».   Вопрос в том,  почему они шастают по выставкам  вместо  полезных для психики прогулок на свежем воздухе под присмотром санитаров.

Кстати,  эпистолярное творчество разного рода  душевнобольных с половыми девиациями  представлено на выставке не менее  широко, чем сами фотографии – почти под каждой работой можно прочитать  ругательные отзывы из соцсетей   на любой литературный вкус.  В сочетании с диетическими фотографиями получилось смешно. Хотя еще смешней   выглядит висящее на почетном месте заключение Следственного комитета,  из которого следует, что  «представленные на выставке работы не содержат психологических признаков порнографического характера, являются произведениями искусства и не имеют никакого отношения к детской порнографии».   Типа, хорош,  товарищи ревнители традиционных ценностей, уймитесь хоть на время, а там посмотрим.

Впрочем, я как-то не сильно верю в  искренность тов. Мизулиной и других,  старательно изображающих  фанатиков веры и традиций  времен домостроя.  Это все так, игра в лояльность и бесконечную преданность власти, а заодно и бизнес, освоение полученных ресурсов.  Потому что бороться с картинками - дело легкое и приятное, это вам не гнилую канализацию чинить.

А с другой стороны, хоть Следственный комитет и пишет, что, мол,  «представленные работы не могут рассматриваться вне контекста мировой и европейской изобразительной традиции»,  этот самый контекст и традиции нам до лампочки.  Где это видано – голых баб на стены вешать (разве что в гараже)!   Срамота и  преклонение перед  их нравами.   Картинная галерея  должна напоминать не женскую баню,  а доску почета с лучшими бизнесменами района.

Представляю,  что было бы,  если бы галеристы  рискнули привезти в Москву какую-нибудь выставку  вроде  "The Vollard Suite" Пикассо или что-то подобное, о которой я когда-то писал!   Шуму было бы не меньше чем с «Матильдой», боевики  били бы стекла и жгли машины, церковь насылала бы проклятья и анафемы, телевизор раскалялся бы от идиотских дискуссий, и все были бы при деле, хоть история, как и эта,  не стоила бы  и ломаного гроша.  Потому что нормально жить и заниматься чем-то полезным  нам не дают.  А, может,  мы и сами не хотим и не умеем. 

Вот тут без всякого смущения выкладываю немного фоток с выставки.



Рейтинг:   4.19,  Голосов: 16
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
абсолютно запутинская статья,
Правдорубченко написал 11.12.2017 23:21
типа, все проблемы решены, осталось обсуждать похабно зафотана голая баба или не очень похабно.
Ответить
(без названия)
ewanekras написал 11.12.2017 16:54
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
Ответить
(без названия)
долдонц написал 11.12.2017 10:02
Раскрыть комментарий
Ответить
(без названия)
Schlosser написал 11.12.2017 06:36
А действительно. Как на такие выставки смотрят блюстители нравственности в лице гражданки Поклонской, ее боевиков, и РПЦ?
Или, может быть, выставка освящена при помощи кадила и брызгов святой водицы?
Ответить
(без названия)
ВС написал 11.12.2017 01:12
Выступаем за чистоту нравов. Голой бабе в койке - наше большое (не у всех) да, голой бабе на картине - наше пролетарское нет
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовка горняков в Шахтинске
Забастовка горняков в Шахтинске
12.12.2017
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
13.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни" (6)
Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать (0)
Путин прилетал в Сирию посмотреть главную красавицу Шойги (8)
В Карагандинской области бастуют все угольные шахты "АрселорМиттал Темиртау" (1)
Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом" (10)
Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению (10)
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций (2)
Россияне продолжают залезать в долги (4)
Кокорин умудрился промазать с метра в пустые ворота. Оле-оле-оле-оле! (2)
Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нашептали
Дарья Митина Дарья Митина: Без прищепок на носу
Дарья Митина Дарья Митина: Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать
Максим Калашников Максим Калашников: А.Буренков (Федсовет Партии Дела). ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ АРЕНА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: а что, мы победили в Сирии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss