Почему Кремль занял подленькую позицию по олимпийской сборной?

ПОДЛИМПИЙЦЫ
Слова о гнилости и бессилии нынешней «вертикали власти» давно затерлись. Но каждый день подтверждает сие определение. Вот и история с подленькой позицией Кремля по поводу поездки спортсменов на корейскую олимпиаду – тоже. Знаете, чего общего с этим позорным решением власти и отказом поддержать донбасскую часть Новороссии весной 2014 года?
Панический страх верхушки РФ перед всяким решительным шагом. И перед необходимостью брать на себя ответственность. Подлимпийцы они. Наностратеги…
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Итак, РФ унизили, причем перед лицом всего мира. Самый логичный ответ Москвы – бойкот игр. Пусть даже в одиночку. Ибо честь страны затронута. Что, спортсмены расстроились, многие из них уже не смогут поехать на олимпиаду? Это совершенно не трогало официальные власти Соединенных Штатов, когда они в январе 1980 года объявили о бойкоте Олимпиады-80 в Москве. А ведь и у них спортсмены готовились, и многие расстроились, и для некоторых Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе было уже не видать. Но власти Америки сказали: не едем – и точка! Ибо затронуты наши национальные интересы.
Точно так же и Кремль в 1984-м принял государственное решение о бойкоте олимпигр в США. Вы не гарантируете безопасность наших спортсменов! Мы не едем – и баста.
В обоих случаях ответственность за решение брали на себя правительства Соединенных Штатов и Советского Союза.
Позиция нынешнего Кремля подла и труслива, Он избегает собственного решения. Ну да, РФ унизили. Но пусть, мол, спортсмены сами решают, ехать или нет – и выступать ли в «штрафной» форме, без флагу и гимну. Оцените подлость и трусость позиции: все стрелки переводятся на спортсменов, никогда не отличавшимся большой остротой ума. А где же ТВОЯ позиция, и ТВОЯ ответственность, Кремль?
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Позиция: «Ну спортсмены же готовились! Нельзя их расстраивать!» по крайней мере странна. Страна же унижена! По такой же логике Сталин в тот исторический полдень должен был по радио объявить: мол, братья и сестры, Гитлер на нас вероломно напал. Но идти ли на войну – пусть каждый из вас индивидуально решает.
Речь идет как минимум о чести и совести. Спортсмены – не особая каста, они граждане РФ. Не нравится страна – меняй гражданство. Но логика Кремля – именно подленькая. Я умываю, мол, руки. А вы – спортсмены, вы готовились, так что…
Футболисты братья Старостины тоже готовились. В 1941-м они считали, что все равно, где в футбол играть – в Германии или в СССР. Они всерьез рассчитывали, что найдут место в спорте и при оккупационной власти. За что в лагеря в 1942-м и загремели. А вот братья Знаменские, легкоатлеты, пошли добровольцами в ОМСБОН – отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. Правда, в нынешней РФ почему-то больше Старостиных чествуют, а про Знаменских практически забыли.
А логика-то у Старостиных была сродни нынешней кремлевской.
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Вывод Максима Калашникова таков: действия Кремля по поводу корейской олимпиады сродни тому «ни туда – ни сюда» по поводу Новороссии весной 2014 года. Тогда тоже вякнули: мол, русских не бросаем, войска готовы применить. А потом дали задний ход: дескать, нас неправильно поняли, а в Донбассе русских нет. И вроде чем-то помогли – но республики не признали.
Все это не просто рисует психологический портрет расейской власти, а ярко его раскрашивает. Половинчатость и трусость перед ответственными решениями, дикий страх перед любым решительным шагом. В стиле: Бессмертный полк водим – но и Ельцину мемориал открываем, и бывших власовцев привечаем. Сталина вроде уважаем, но в управление экономикой отдаем на откуп прозападным сислибам. Чтоб и нашим, и вашим.
У вас есть какие-либо сомнения в том, что эта власть проиграет Холодную войну-2? У меня – нет никаких. Ибо если в вопросе бойкота олимпиады – такое подличанье и виляние, то что будет, если придется принимать решение по действительно критическому вопросу? По отражению агрессии, к примеру? Впрочем, чего далеко за примером ходить? В ответ на уничтожение турками русского Су-24М ведь ничего не последовало, окромя сотрясения воздуха.
А ведь на Западе все это видят и все на ус мотают. Значит, они с еще большей уверенностью в беспомощности Кремля ударят новыми «снарядами» санкций. Прямо по расейским «подлимпийцам».
Ведь трусливых и нерешительных всегда бьют.
|Как вы относитесь к участию российских спортсменов в олимпиаде под нейтральным флагом?:
|Это позор и это не допустимо (519)
|Это позор, но можно потерпеть (28)
|Это нормально, ничего такого в этом нет (81)
|Спортсмены должны зарабатывать деньги любым путем (33)
|Мне вообще безразличен профессиональный спорт (346)
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Геннадий написал 13.12.2017 01:08
позиции написал 12.12.2017 18:14
вася забаненный написал 12.12.2017 15:03
сергей написал 12.12.2017 15:00
Галина написал 12.12.2017 13:06
интересно написал 12.12.2017 12:44
Саша написал 12.12.2017 12:40
2.Президент должен был бы поинтересоваться мнением большинства.Какой-то беглый опрос нужно было устроить.После его блеяния об молниеносных и адекватных ответах этого ждали.И вот вам--будьте любезны.Я не буду голосовать за такого "борца".И всех призываю.
болельщик написал 12.12.2017 11:24
Но государство НЕ ДОЛЖНО ИМ НИ ПОМОГАТЬ, НИ МЕШАТЬ. КАК И БОЛЕЛЬЩИКАМ.
Тогда все станет на свои места.
гвоздь написал 12.12.2017 10:09
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 12.12.2017 07:00
Марина написал 12.12.2017 03:12
Великолепная природа Пхенчхана - это место силы. Священные горы!
Кто говорит, что гора высока.
Тот не поднимется никогда!
Надо сформировать группу болельщиков, тем более, что в Южную Корею виза россиянам не нужна. Мы не должны закрываться от мира. Времена нынче другие.
Крокодил!?? написал 11.12.2017 23:05
все понятно написал 11.12.2017 22:22
Виталий Евсеев написал 11.12.2017 20:19
Сегодня во власти РФ один Кадыров проявил себя как настоящий мужик.
Власть, пришедшая в 91, встала под «торговым» флагом. Чего желаете получить от нее?
В Швеции молодежь занимается политикой, в РФ выращивают одних болельщиков.
замечание написал 11.12.2017 18:06
//Россия должна быть гибкой и конкурентоспособной "-неужели забыл рыночную науку о том,что в рыночной экономике , ночному сторожу ничего не надо делать- все сама собой сделает невидимая рука рынка и ее эффективный частный собственник?
Сергей написал 11.12.2017 17:24
насреддин написал 11.12.2017 17:24
Один питерский пацан сказал: "Еще 50 лет назад ленинградская улица научила нас правилу: «Если драка неизбежна – бить надо первым»".
Но 50 лет назад не было ролдугиных с панамскими оффшорами. А денежки там запад посчитал до копеечки. Так страна и будет позориться, пока у власти "оффшорная аристократия".
ewanekras написал 11.12.2017 16:57
гость написал 11.12.2017 16:01
а1 написал 11.12.2017 15:39