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Московский листок

Почему Кремль занял подленькую позицию по олимпийской сборной?

Опубликовано 11.12.2017 автором в разделе комментариев 50

олимпиада путин
Почему Кремль занял подленькую позицию по олимпийской сборной?

ПОДЛИМПИЙЦЫ

Слова о гнилости и бессилии нынешней «вертикали власти» давно затерлись. Но каждый день подтверждает сие определение. Вот и история с подленькой позицией Кремля по поводу поездки спортсменов на корейскую олимпиаду – тоже. Знаете, чего общего с этим позорным решением власти и отказом поддержать донбасскую часть Новороссии весной 2014 года?

Панический страх верхушки РФ перед всяким решительным шагом. И перед необходимостью брать на себя ответственность. Подлимпийцы они. Наностратеги…

 

***

 

Итак, РФ унизили, причем перед лицом всего мира. Самый логичный ответ Москвы – бойкот игр. Пусть даже в одиночку. Ибо честь страны затронута. Что, спортсмены расстроились, многие из них уже не смогут поехать на олимпиаду? Это совершенно не трогало официальные власти Соединенных Штатов, когда они в январе 1980 года объявили о бойкоте Олимпиады-80 в Москве. А ведь и у них спортсмены готовились, и многие расстроились, и для некоторых Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе было уже не видать. Но власти Америки сказали: не едем – и точка! Ибо затронуты наши национальные интересы.

Точно так же и Кремль в 1984-м принял государственное решение о бойкоте олимпигр в США. Вы не гарантируете безопасность наших спортсменов! Мы не едем – и баста.

В обоих случаях ответственность за решение брали на себя правительства Соединенных Штатов и Советского Союза.

Позиция нынешнего Кремля подла и труслива, Он избегает собственного решения. Ну да, РФ унизили. Но пусть, мол, спортсмены сами решают, ехать или нет – и выступать ли в «штрафной» форме, без флагу и гимну. Оцените подлость и трусость позиции: все стрелки переводятся на спортсменов, никогда не отличавшимся большой остротой ума. А где же ТВОЯ позиция, и ТВОЯ ответственность, Кремль?

 

***

 

Позиция: «Ну спортсмены же готовились! Нельзя их расстраивать!» по крайней мере странна. Страна же унижена! По такой же логике Сталин в тот исторический полдень должен был по радио объявить: мол, братья и сестры, Гитлер на нас вероломно напал. Но идти ли на войну – пусть каждый из вас индивидуально решает.

Речь идет как минимум о чести и совести. Спортсмены – не особая каста, они граждане РФ. Не нравится страна – меняй гражданство. Но логика Кремля – именно подленькая. Я умываю, мол, руки. А вы – спортсмены, вы готовились, так что…

Футболисты братья Старостины тоже готовились. В 1941-м они считали, что все равно, где в футбол играть – в Германии или в СССР. Они всерьез рассчитывали, что найдут место в спорте и при оккупационной власти. За что в лагеря в 1942-м и загремели. А вот братья Знаменские, легкоатлеты, пошли добровольцами в ОМСБОН – отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. Правда, в нынешней РФ почему-то больше Старостиных чествуют, а про Знаменских практически забыли.

А логика-то у Старостиных была сродни нынешней кремлевской.

 

***

 

Вывод Максима Калашникова таков: действия Кремля по поводу корейской олимпиады сродни тому «ни туда – ни сюда» по поводу Новороссии весной 2014 года. Тогда тоже вякнули: мол, русских не бросаем, войска готовы применить. А потом дали задний ход: дескать, нас неправильно поняли, а в Донбассе русских нет. И вроде чем-то помогли – но республики не признали.

Все это не просто рисует психологический портрет расейской власти, а ярко его раскрашивает. Половинчатость и трусость перед ответственными решениями, дикий страх перед любым решительным шагом. В стиле: Бессмертный полк водим – но и Ельцину мемориал открываем, и бывших власовцев привечаем. Сталина вроде уважаем, но в управление экономикой отдаем на откуп прозападным сислибам. Чтоб и нашим, и вашим.

У вас есть какие-либо сомнения в том, что эта власть проиграет Холодную войну-2? У меня – нет никаких. Ибо если в вопросе бойкота олимпиады – такое подличанье и виляние, то что будет, если придется принимать решение по действительно критическому вопросу? По отражению агрессии, к примеру? Впрочем, чего далеко за примером ходить? В ответ на уничтожение турками русского Су-24М ведь ничего не последовало, окромя сотрясения воздуха.

А ведь на Западе все это видят и все на ус мотают. Значит, они с еще большей уверенностью в беспомощности Кремля ударят новыми «снарядами» санкций. Прямо по расейским «подлимпийцам».

Ведь трусливых и нерешительных всегда бьют.

Как вы относитесь к участию российских спортсменов в олимпиаде под нейтральным флагом?:
 
Это позор и это не допустимо (519)
 
Это позор, но можно потерпеть (28)
 
Это нормально, ничего такого в этом нет (81)
 
Спортсмены должны зарабатывать деньги любым путем (33)
 
Мне вообще безразличен профессиональный спорт (346)


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Всего комментариев к статье: 50
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(без названия)
Геннадий написал 13.12.2017 01:08
"Я, не согласен" - сказал Кейтль, выйдя к журналистам после подписания капитуляции.
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в этой
позиции написал 12.12.2017 18:14
форма соответствует содержанию.
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Re: следующий шаг-что крысеныш запоет??
вася забаненный написал 12.12.2017 15:03
утрется и проведет чемпионат и скажет ,что ведь сами дали повод...Почему - да потому что главное не злить западного дядю,может сжалится и триллионы ворованные не отберет,ну хотя бы 250 млрд путина....
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позор властям
сергей написал 12.12.2017 15:00
не ехатьна олимпиаду и даже не транслировать
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Re: Это предательство и спортсменов и государства.
Галина написал 12.12.2017 13:06
Совершенно с вами согласна.Это позор-выступать под нейтральным флагом.Что каждый сам по себе?Или мы все же страна Россия и спортсмены наши не инопланетяне,они росли и тренировались за наши деньги,прочему они имеют право ехать как НИКТО.?Победит спортсмен и как будет объявлен?Иванов Иван из ниоткуда?
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следующий шаг
интересно написал 12.12.2017 12:44
а когда на футб. чемпионате запретят России выступать--что крысеныш запоет??
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Заигрался наш дзюдоист.
Саша написал 12.12.2017 12:40
!.Автору не стоило бы издеваться над названием России.Это как минимум скотство.
2.Президент должен был бы поинтересоваться мнением большинства.Какой-то беглый опрос нужно было устроить.После его блеяния об молниеносных и адекватных ответах этого ждали.И вот вам--будьте любезны.Я не буду голосовать за такого "борца".И всех призываю.
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Re: Олимпийский игры 2018
болельщик написал 12.12.2017 11:24
Каждый спортсмен должен сам решить, ехать ли ему на эти игры или бойкотировать.
Но государство НЕ ДОЛЖНО ИМ НИ ПОМОГАТЬ, НИ МЕШАТЬ. КАК И БОЛЕЛЬЩИКАМ.
Тогда все станет на свои места.
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(без названия)
гвоздь написал 12.12.2017 10:09
Россия давно не страна.а как сказал Обама-автозаправочная станция.Чтоб тебя уважали.нужны не возмущения..хоть по поводу посольств.хоть по поводу Донбасса и Олимпиады,А ДЕЙСТВИЯ.А НАши ВОЗМУШЕНИЯ МОЖНО ПИСАТЬ ТОЛЬКО НА ЗАБОРЕ......СТЫДНО.что от величия страны остались*РОЖКИ.ДА НОЖКИ*,очень много пресмыкания перед всеми.
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 12.12.2017 07:00
Только по отношению к САМОМУ и тосканскому виноделу (в т.ч. их многочисленной челяди) кремль благоволит, а остальные только должны ИМ! Мне не нужна такая власть!!!
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Господа, не смешивайте мух с медом
Марина написал 12.12.2017 03:12
Нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду. Это однозначно!
Великолепная природа Пхенчхана - это место силы. Священные горы!
Кто говорит, что гора высока.
Тот не поднимется никогда!
Надо сформировать группу болельщиков, тем более, что в Южную Корею виза россиянам не нужна. Мы не должны закрываться от мира. Времена нынче другие.
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Главная проблема нашего спорта, финансирование как при социализме, а денег то нет???
Крокодил!?? написал 11.12.2017 23:05
Путин заигрался в пиар. В нищей стране такого финансирования спорта быть не должно. Жить надо по средствам!!!
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(без названия)
все понятно написал 11.12.2017 22:22
Россия - это не страна
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Это предательство и спортсменов и государства.
Виталий Евсеев написал 11.12.2017 20:19
При поднятии Флага СССР и исполнении Гимна СССР, вместе с Ириной Родниной плакала вся страна.
Сегодня во власти РФ один Кадыров проявил себя как настоящий мужик.
Власть, пришедшая в 91, встала под &#171;торговым&#187; флагом. Чего желаете получить от нее?
В Швеции молодежь занимается политикой, в РФ выращивают одних болельщиков.
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Re: 11 написал 11
замечание написал 11.12.2017 18:06
"Президент России Владимир Путин поделился свои мнением о том, что предстоит сделать будущему главе государства.
//Россия должна быть гибкой и конкурентоспособной "-неужели забыл рыночную науку о том,что в рыночной экономике , ночному сторожу ничего не надо делать- все сама собой сделает невидимая рука рынка и ее эффективный частный собственник?
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Re: Re: Re: Re: Вообще то ответить возможно.При желании.
Сергей написал 11.12.2017 17:24
Позор Россия без флага
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(без названия)
насреддин написал 11.12.2017 17:24
Ларчик просто открывается. Запад держит кремль за яйцы, то бишь за панамские оффшоры.
Один питерский пацан сказал: "Еще 50 лет назад ленинградская улица научила нас правилу: &#171;Если драка неизбежна &#8211; бить надо первым&#187;".
Но 50 лет назад не было ролдугиных с панамскими оффшорами. А денежки там запад посчитал до копеечки. Так страна и будет позориться, пока у власти "оффшорная аристократия".
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(без названия)
ewanekras написал 11.12.2017 16:57
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(без названия)
гость написал 11.12.2017 16:01
Автор написал:"Самый логичный ответ Москвы - это бойкот игр".Не согласен с автором в этой части.Россия лишена возможности объявить бойкот олимпийским играм в Корее,поскольку ей первой объявили бойкот.Сделал это международный олимпийский комитет, запретив России, как государству, участвовать в играх, лишив спортсменов государственного флага и т.д. Бойкот означает полное или частичное прекращение отношений.Спортсмены из России, которые согласятся участвовать в этих играх, будут представлять самих себя, а не государство, но это совсем другая тема.
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(без названия)
а1 написал 11.12.2017 15:39
СПОРТСМЕНЫ БЫЛИ ПОЙМАНЫ НА УПОТРЕБЛЕНИИ ДОПИНГА. поэтому им правительство РФ должно было запретить выступать под национальным флагом.но путин их пожалел и разрешил выступать под нейтральным флагом.это говорит о том что он умный человек и никакой это не позор для рф, а абсолютно правильное решение
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