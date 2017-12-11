Почему Кремль занял подленькую позицию по олимпийской сборной?

ПОДЛИМПИЙЦЫ

Слова о гнилости и бессилии нынешней «вертикали власти» давно затерлись. Но каждый день подтверждает сие определение. Вот и история с подленькой позицией Кремля по поводу поездки спортсменов на корейскую олимпиаду – тоже. Знаете, чего общего с этим позорным решением власти и отказом поддержать донбасскую часть Новороссии весной 2014 года?

Панический страх верхушки РФ перед всяким решительным шагом. И перед необходимостью брать на себя ответственность. Подлимпийцы они. Наностратеги…

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Итак, РФ унизили, причем перед лицом всего мира. Самый логичный ответ Москвы – бойкот игр. Пусть даже в одиночку. Ибо честь страны затронута. Что, спортсмены расстроились, многие из них уже не смогут поехать на олимпиаду? Это совершенно не трогало официальные власти Соединенных Штатов, когда они в январе 1980 года объявили о бойкоте Олимпиады-80 в Москве. А ведь и у них спортсмены готовились, и многие расстроились, и для некоторых Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе было уже не видать. Но власти Америки сказали: не едем – и точка! Ибо затронуты наши национальные интересы.

Точно так же и Кремль в 1984-м принял государственное решение о бойкоте олимпигр в США. Вы не гарантируете безопасность наших спортсменов! Мы не едем – и баста.

В обоих случаях ответственность за решение брали на себя правительства Соединенных Штатов и Советского Союза.

Позиция нынешнего Кремля подла и труслива, Он избегает собственного решения. Ну да, РФ унизили. Но пусть, мол, спортсмены сами решают, ехать или нет – и выступать ли в «штрафной» форме, без флагу и гимну. Оцените подлость и трусость позиции: все стрелки переводятся на спортсменов, никогда не отличавшимся большой остротой ума. А где же ТВОЯ позиция, и ТВОЯ ответственность, Кремль?

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Позиция: «Ну спортсмены же готовились! Нельзя их расстраивать!» по крайней мере странна. Страна же унижена! По такой же логике Сталин в тот исторический полдень должен был по радио объявить: мол, братья и сестры, Гитлер на нас вероломно напал. Но идти ли на войну – пусть каждый из вас индивидуально решает.

Речь идет как минимум о чести и совести. Спортсмены – не особая каста, они граждане РФ. Не нравится страна – меняй гражданство. Но логика Кремля – именно подленькая. Я умываю, мол, руки. А вы – спортсмены, вы готовились, так что…

Футболисты братья Старостины тоже готовились. В 1941-м они считали, что все равно, где в футбол играть – в Германии или в СССР. Они всерьез рассчитывали, что найдут место в спорте и при оккупационной власти. За что в лагеря в 1942-м и загремели. А вот братья Знаменские, легкоатлеты, пошли добровольцами в ОМСБОН – отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. Правда, в нынешней РФ почему-то больше Старостиных чествуют, а про Знаменских практически забыли.

А логика-то у Старостиных была сродни нынешней кремлевской.

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Вывод Максима Калашникова таков: действия Кремля по поводу корейской олимпиады сродни тому «ни туда – ни сюда» по поводу Новороссии весной 2014 года. Тогда тоже вякнули: мол, русских не бросаем, войска готовы применить. А потом дали задний ход: дескать, нас неправильно поняли, а в Донбассе русских нет. И вроде чем-то помогли – но республики не признали.

Все это не просто рисует психологический портрет расейской власти, а ярко его раскрашивает. Половинчатость и трусость перед ответственными решениями, дикий страх перед любым решительным шагом. В стиле: Бессмертный полк водим – но и Ельцину мемориал открываем, и бывших власовцев привечаем. Сталина вроде уважаем, но в управление экономикой отдаем на откуп прозападным сислибам. Чтоб и нашим, и вашим.

У вас есть какие-либо сомнения в том, что эта власть проиграет Холодную войну-2? У меня – нет никаких. Ибо если в вопросе бойкота олимпиады – такое подличанье и виляние, то что будет, если придется принимать решение по действительно критическому вопросу? По отражению агрессии, к примеру? Впрочем, чего далеко за примером ходить? В ответ на уничтожение турками русского Су-24М ведь ничего не последовало, окромя сотрясения воздуха.

А ведь на Западе все это видят и все на ус мотают. Значит, они с еще большей уверенностью в беспомощности Кремля ударят новыми «снарядами» санкций. Прямо по расейским «подлимпийцам».

Ведь трусливых и нерешительных всегда бьют.

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