Зачем Путин гонит олимпийцев выступать под "белыми флагами"

Завтра 12 декабря должно состояться историческое собрание зимней олимпийской сборной России с эпохальной повесткой.

В смысле, ехать на февральскую Олимпиаду в южнокорейский уезд Пхенчхан или начхать на всех?

Как журналист, я вроде бы должен стремиться прорваться туда, чтобы услышать все из первых уст. Но не рвусь, ибо знаю: все будет так, как скажет главный каратист страны.

А он на историческом общении с рабочими ГАЗа 6 декабря уже сказал: «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве».

В переводе с канцелярского на язык родимых осин это означает одно: надо ехать, пацаны. То есть выступать «под белыми флагами». Без отечественной символики, флага, гимна и прочих «Але-але».

Помните, что рассказывали наши олимпийские рекордсмены о своих переживаниях, когда они стояли на пьедестале почета и играл гимн России? Они плакали от счастья и утверждали, что это были «лучшие минуты в их жизни». Теперь им предлагается обойтись без слез. Гимна не будет, ежели чего. Будет вечная музыка.

Но сначала, простите, сторонникам «белых флагов» нужно подать заявки и сдать на благонадежность мочу и другие стратегически важные биоматериалы.

А МОК еще будет нюхать и пробовать на язык персонально каждую пробирку. И если ее мочевладелец явный претендент на победу или, что еще хуже, - на мировой рекорд, то может запросто его и забодать.

А пока, увы и ах, я поддерживаю отстранение сборной России от корейской Олимпиады, но, конечно, не за допинг. И погодите вызывать ко мне психиатра.

На мой взгляд, т.н. олимпийское движение само себя загнало в тупик. Там, где спор идет за сотые и даже тысячные доли секунды, как, например, в спринте или в плавании, - без всевозможных стимуляторов просто невозможно.

Да и в игровых видах спорта тоже. Это вам любой квалифицированный медик скажет. Поэтому допинг по требованиям своих тренеров и врачей глотают спортсмены всех стран.

Не знаю, как во всем мире, а в России всегда был план по олимпийским медалям, о чем открыто говорили тогдашний министр спорта В.Мутко и глава ОКР А.Жуков.

А план положено выполнять, иной раз ценой именно здоровья атлетов. Почему же на сей раз МОК прихватил только Россию?

Это, как мне думается, уже пошла большая политика. Если по большому счету, то «партнер Трамп» указал «коллеге Владимиру» его место под солнцем.

И давайте не будем проливать крокодиловы слезы «по нашим спортсменам». Это не энтузиасты-любители, днем стоящие у станков, а вечером бегающие и прыгающие в поте лица.

Это профессионалы, большей частью долларовые миллионеры, проживающие приличных квартирах и получающие достойные оклады. Там каждый за себя. Многие "служат" - в МВД, Росгвардии, Минобороны. Значит, на всем готовом.

Ни для кого особо не секрет, что любые крупные соревнования, а особенно Олимпийские игры - это большой распил «бабла». Кроме диктата тренеров и спортивного начальства, есть диктат спонсоров.

Они вкладывают в спортсменов огромные «бабки» и тоже требуют от них побед. Чтобы те выступали в их майках, футболках, трусах, кроссовках, ботинках, костюмах, с их лыжами и санками и почаще красовались во всем наряде перед фото- и телекамерами. Это для спонсоров самая лучшая реклама.

Вы знаете, во сколько обошлась нашему народу сочинская Олимпиада? Нет? Я тоже. А бразильская? Тоже нет? И я не знаю. Потому что точных официальных цифр никто не называл. А почему? Мы же за транспарентность. Правильно, Владимир Владимирович?

Благодетели наших сборных никогда не оглашают своих реальных затрат. К примеру, генеральным спонсором сборной на Олимпиаде в Рио выступал «Газпром».

Вы слышали отчет г-на Миллера, сколько он потратил на экипировку спортсменов, авиабилеты туда и обратно, проживание в гостиницах, питание? Не слышали? Потому что не было такого отчета общественности.

А раз полное «темнилово», то списать на спортсменов и Игры можно любые миллионы. И, в первую очередь, украденные. Как вам такое некомпетентное суждение, Алексей Борисович?

О наградах. Ни одна страна не награждает своих призеров Олимпиад государственная орденами и иномарками. Эта блажь только в России. Про ордена и говорить нечего, вы не задумывались, почему молодые ветераны не носят с гордостью свои награды за реальные боевые заслуги? Да потому что точно такие же ордена дают и за то, что ты в бою прикрывал отход товарищей и был, может быть, ранен - и за то, что ты выше других прыгнул (стрельнул, добежал)...

На победителей бразильской Олимпиады премьер Д.Медведев, он же, оказывается, еще и шеф попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев пролил настоящий золотой дождь.

Каждому выдал по 8 млн. руб. И еще подарил изделие германского Автопрома под названием «BMW».

Это уже после того, как в Симферополе посоветовал «держаться» всем нищим пенсионерам страны. Потому что денег нет.

Загляните для интереса на сайт на этого замечательного фонда. Вы не найдете там никаких его решений о денежных или автомобильных поощрениях призеров Игр в Рио.

Из чего особо любопытные СМИ сделали вывод, что деньги для иномарок и премий олимпийцам берутся «из тумбочки». И размер этой тумбочки таков, что даже отстраненным от Игр легкоатлетам Димон запросто выдал премию в 4 млн. руб. Каждому. Чтобы не плакали.

Если вы народ сообразительный, то должны соображать вот еще что. Кроссоверы и прочие внедорожники для призеров пхенчханской олимпиады германскому Автопрому давно заказаны. За них, сами понимаете, заплачены авансы и получены хорошие откаты.

И куда их девать, если нашей сборной не будет на Играх и, стало быть, не будет даже хилой бронзы?

Вот, думаю, чтобы не вводить в разорение своих немецких партнеров, не платить им неустойку, президент недоподнявшейся с колен России и гонит своих олимпийцев в Южную Корею.

P.S. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, а может и совпадать.