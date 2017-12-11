Зачем Путин гонит олимпийцев выступать под "белыми флагами"

Завтра 12 декабря должно состояться историческое собрание зимней олимпийской сборной России с эпохальной повесткой.
В смысле, ехать на февральскую Олимпиаду в южнокорейский уезд Пхенчхан или начхать на всех?
Как журналист, я вроде бы должен стремиться прорваться туда, чтобы услышать все из первых уст. Но не рвусь, ибо знаю: все будет так, как скажет главный каратист страны.
А он на историческом общении с рабочими ГАЗа 6 декабря уже сказал: «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве».
В переводе с канцелярского на язык родимых осин это означает одно: надо ехать, пацаны. То есть выступать «под белыми флагами». Без отечественной символики, флага, гимна и прочих «Але-але».
Помните, что рассказывали наши олимпийские рекордсмены о своих переживаниях, когда они стояли на пьедестале почета и играл гимн России? Они плакали от счастья и утверждали, что это были «лучшие минуты в их жизни». Теперь им предлагается обойтись без слез. Гимна не будет, ежели чего. Будет вечная музыка.
Но сначала, простите, сторонникам «белых флагов» нужно подать заявки и сдать на благонадежность мочу и другие стратегически важные биоматериалы.
А МОК еще будет нюхать и пробовать на язык персонально каждую пробирку. И если ее мочевладелец явный претендент на победу или, что еще хуже, - на мировой рекорд, то может запросто его и забодать.
А пока, увы и ах, я поддерживаю отстранение сборной России от корейской Олимпиады, но, конечно, не за допинг. И погодите вызывать ко мне психиатра.
На мой взгляд, т.н. олимпийское движение само себя загнало в тупик. Там, где спор идет за сотые и даже тысячные доли секунды, как, например, в спринте или в плавании, - без всевозможных стимуляторов просто невозможно.
Да и в игровых видах спорта тоже. Это вам любой квалифицированный медик скажет. Поэтому допинг по требованиям своих тренеров и врачей глотают спортсмены всех стран.
Не знаю, как во всем мире, а в России всегда был план по олимпийским медалям, о чем открыто говорили тогдашний министр спорта В.Мутко и глава ОКР А.Жуков.
А план положено выполнять, иной раз ценой именно здоровья атлетов. Почему же на сей раз МОК прихватил только Россию?
Это, как мне думается, уже пошла большая политика. Если по большому счету, то «партнер Трамп» указал «коллеге Владимиру» его место под солнцем.
И давайте не будем проливать крокодиловы слезы «по нашим спортсменам». Это не энтузиасты-любители, днем стоящие у станков, а вечером бегающие и прыгающие в поте лица.
Это профессионалы, большей частью долларовые миллионеры, проживающие приличных квартирах и получающие достойные оклады. Там каждый за себя. Многие "служат" - в МВД, Росгвардии, Минобороны. Значит, на всем готовом.
Ни для кого особо не секрет, что любые крупные соревнования, а особенно Олимпийские игры - это большой распил «бабла». Кроме диктата тренеров и спортивного начальства, есть диктат спонсоров.
Они вкладывают в спортсменов огромные «бабки» и тоже требуют от них побед. Чтобы те выступали в их майках, футболках, трусах, кроссовках, ботинках, костюмах, с их лыжами и санками и почаще красовались во всем наряде перед фото- и телекамерами. Это для спонсоров самая лучшая реклама.
Вы знаете, во сколько обошлась нашему народу сочинская Олимпиада? Нет? Я тоже. А бразильская? Тоже нет? И я не знаю. Потому что точных официальных цифр никто не называл. А почему? Мы же за транспарентность. Правильно, Владимир Владимирович?
Благодетели наших сборных никогда не оглашают своих реальных затрат. К примеру, генеральным спонсором сборной на Олимпиаде в Рио выступал «Газпром».
Вы слышали отчет г-на Миллера, сколько он потратил на экипировку спортсменов, авиабилеты туда и обратно, проживание в гостиницах, питание? Не слышали? Потому что не было такого отчета общественности.
А раз полное «темнилово», то списать на спортсменов и Игры можно любые миллионы. И, в первую очередь, украденные. Как вам такое некомпетентное суждение, Алексей Борисович?
О наградах. Ни одна страна не награждает своих призеров Олимпиад государственная орденами и иномарками. Эта блажь только в России. Про ордена и говорить нечего, вы не задумывались, почему молодые ветераны не носят с гордостью свои награды за реальные боевые заслуги? Да потому что точно такие же ордена дают и за то, что ты в бою прикрывал отход товарищей и был, может быть, ранен - и за то, что ты выше других прыгнул (стрельнул, добежал)...
На победителей бразильской Олимпиады премьер Д.Медведев, он же, оказывается, еще и шеф попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев пролил настоящий золотой дождь.
Каждому выдал по 8 млн. руб. И еще подарил изделие германского Автопрома под названием «BMW».
Это уже после того, как в Симферополе посоветовал «держаться» всем нищим пенсионерам страны. Потому что денег нет.
Загляните для интереса на сайт на этого замечательного фонда. Вы не найдете там никаких его решений о денежных или автомобильных поощрениях призеров Игр в Рио.
Из чего особо любопытные СМИ сделали вывод, что деньги для иномарок и премий олимпийцам берутся «из тумбочки». И размер этой тумбочки таков, что даже отстраненным от Игр легкоатлетам Димон запросто выдал премию в 4 млн. руб. Каждому. Чтобы не плакали.
Если вы народ сообразительный, то должны соображать вот еще что. Кроссоверы и прочие внедорожники для призеров пхенчханской олимпиады германскому Автопрому давно заказаны. За них, сами понимаете, заплачены авансы и получены хорошие откаты.
И куда их девать, если нашей сборной не будет на Играх и, стало быть, не будет даже хилой бронзы?
Вот, думаю, чтобы не вводить в разорение своих немецких партнеров, не платить им неустойку, президент недоподнявшейся с колен России и гонит своих олимпийцев в Южную Корею.
P.S. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, а может и совпадать.
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evgeniy написал 13.12.2017 00:40
Балаклава написал 12.12.2017 18:31
Жаль хоккеистов, но их тоже отпи@дят, если кого допустят.
НХЛ "своих" не отпустит - ясен пень
Алекс-Груш написал 12.12.2017 18:05
Саркофагов написал 12.12.2017 11:53
Фанни Каплан написал 12.12.2017 01:39
Секретарев, к.и.н. написал 12.12.2017 00:30
Опасное заблуждение. Эта "пиррова победа" в Сирии нашему народу совершенно не нужна. Она для него чужая. А олимпийцев будут унижать в Корее по полной программе. И никаких особых рекордов им завоевать не дадут
Foma написал 11.12.2017 23:32
Надеется хоть немного медалей отобрать у США. Ну и наобещали уже им уже с три короба
Нина-Нина написал 11.12.2017 21:31
талян написал 11.12.2017 20:28
Вахтеный написал 11.12.2017 20:20
Николо Питерский написал 11.12.2017 18:35
Но я даже хочу, чтобы приехали зарубежные спортсмены и посмотрели, в какой нищете и бесправии живет русский народ
Вот бы американец так с своей Америке жил
Но фишка в том, что зарубежных спортсменов и их прессу от жителей городов будут отсекать спецслужбы
Это будет чужой для нас чемпионат
Николо Питерский написал 11.12.2017 18:26
А здесь мы по сравнению с ними в глубокой ж0пе. И пытаться встать с ними вровень с голой ж0пой просто смешно
Замашки питерской подворотни "бить надо первым" здесь не катят
Naturalist написал 11.12.2017 18:20
Николо Питерский написал 11.12.2017 18:19
А у нас все силы властью брошены на подготовку спортивной илитки, а массовый спорт в глубоком загоне
И первый виноват в этом Мудко
Пан Спортсмен написал 11.12.2017 17:59
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Чото х.Ёвинько он яЁ хранит... Совсем обленился, видать, и сам, глядючи с небесной тверди, об которую всЁ время стукаются святые русские ракеты, на ленивых, толстопузых и толстожопых российских попов... ВсЁ больше англов да саксов хранит и бережЁт, а Расеюшке нашей буржуйской санкции за санкциями насылает... Видать, на.бал боженька Сергия МихАлкова, когда нашЁптывал ему в виде стишат эту хрень про хранение...
Наша Родина Россия написал 11.12.2017 17:19
насреддин написал 11.12.2017 17:03
ЗНАМЯ ЧАСТИ
1. Знамя части есть символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием каждому солдату, сержанту, офицеру и генералу об их священном долге преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни.
2. Знамя вручается воинской части по ее сформировании от имени Президиума Верховного Совета СССР представителем Министерства обороны СССР.
3. Знамя сохраняется за воинской частью на все время, независимо от изменения наименования и нумерации части. Изменения наименования и нумерации воинской части заносятся в Грамоту, выдаваемую при вручении Знамени.
4. Знамя всегда находится со своей частью, а на поле боя - в районе боевых действий части.
5. Весь личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать Знамя в бою и не допустить захвата его противником.
При утрате Знамени командир части и военнослужащие, непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду военного трибунала, а воинская часть - расформированию.
А чего заслуживает виновный в утрате знамени призидент? ИМПИЧМЕНТА!
!!!!Q-Q!TOTJAGJADU!!!-&&& написал 11.12.2017 14:44
Может и правда Баранов на американцев работает?Только объясни мне почему здесь можно вопросы задавать,а на "патритических" сайтах за слово против банят сразу и пожизненно?Патриоты правду не любят?Или такие патриоты?И какие такие идеи кроме коммунистических принесли хоть малую пользу России и народу русскому?Самодержавие с его рабством?Дэмократия 90-х?С геноцидом русского народа которое с Батыевым нашествием только разве сравнить.Кто кроме большевиков поднимал страну нашу выше?Кто кроме коммунистов(не путать с Зюгановым), сегодня хоть заикается о равноправии,о принадлежности самой земли и ее недр народу,да хотя бы о самом праве на жизнь?Путин что ли? "
-"Нету больше идиота,
Чем придурка-"патриота"!
"Православный "патриот" -
Это тоже идиот...!
Игорь Коновалов написал 11.12.2017 14:31
Сравните в нищей России: 8 млн руб каждому, да БМВ в среднем 3-4 млн, итого 12 лимонов. В Англии за золото: 0,0 фунтов стерлингов
Абалдеть!!
алексс настоящий написал 11.12.2017 13:47