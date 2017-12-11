Над Россией уже смеются в голос

Обозреватель The Times Джайлс Смит объявил среди читателей британской газеты шуточный конкурс, предложив им создать нейтральный флаг для чистых российских спортсменов, которые будут допущены до Олимпийских игр — 2018.
Сами шутки Джайлса довольно натужные и что важно - совсем не смешные. Но сама идея интересная.
А сами-то что думали, там в кремле, что группу "спортсменов из России" встретят овациями? Нет, будут глумиться, по полной.
- Выступает атлет из России, его баночка с мочой оказалась чистой!
- Смотрите как движется эта российская спортсменка - сказались месяцы упорной работы с баночками...
Подмоченный престиж, что говорить.
После каждого удачного выступления будет идти ехидный комментарий: "Видимо, этому спортсмену удалось провезти второй комплект баночек".
- Что-то неплохо пробежал - пусть немедленно пописает!
Если российские спортсмены выступят относительно удачно, WADA начнет новое расследование с очевидным результатом. Хотя на таком фоне даже самые удачные выступления будут выглядеть унизительно.
Одна радость - при вследующей встрече на высшем уровне Трамп обязательно потребует и у Путина баночки...
А.Б.
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Н о р д ----------- МАН написал 12.12.2017 09:16
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Так у них именно так и получилось - "не очко обычно губит, а к 11-и туз".
Перебор.
Н о р д ------------- МАН написал 12.12.2017 09:07
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Ага, как в Сирии - выйдет путлер на трибуну и задвинет речугу.
"Объявляется, что Вы победили - теперь езжайте домой к своим выводкам".
Н о р д ---------- МАН написал 12.12.2017 09:03
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В данном случае - смеяться будет тот, кто выживет цивилизационно.
У РФ-ии шансов ноль.
Вся инфраструктура, построенная (на крови Северян) при СССР (Горбачев достраивал, хотя и ратифицировал в 1988-м 148-ю Конвенцию МОТ) - изношена до предельного состояния.
Народ, который имел шанс излечиться от чекистского безумия, забит чекистами обратно в сталинизм. Который патологически бесплоден по сути своей.
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Сейчас,понятное дело смеются,а после олимпиады-лосмотрим.Кстати,над Сочинской олимпиадой в тоже смеялись,типа горные лыжи превратятся в водные и т.п.но чем все закончилось мы знаем.
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А чем?
Водные лыжи там и были - и на лыжных трассах и на сноубордических.
За профуканные 50 ярдов зелени - что построено?
Дорогу-то в Красную Поляну (ГУЛАГ для выселенных эстонцев), которую в скале вручную вырубили рабы в 19-м веке - до ума-то довели?
Н о р д ------------ МАН написал 12.12.2017 08:48
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. ///
.
Так называемый скандал между Вашингтоном и Мацквабадом считать давней традицией может только искусственно селектированный и неимеющийаналоговвмире русский мозг, объема оперативки в котором хватает не более чем на 2 недели.
...
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Есть принципиальное отличие нОнешнего замеса от т.н. "Холодной Войны".
Чекистская хунта сама (!) перекрасилась. А сущность осталась. Теперь к миру приходит понимание.
...
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Нормальные люди знают, шо в феврале 2014 года неофашистская россия обезумела вкрай и фактически начала очередную Мировую войну -- послевоенный передел мира, особенно в Европе, называется именно так.
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На самом деле - это называется АГОНИЯ.
Дальше - тишина.
И в этом очень существенное отличие от "послевоенного передела мира" (которого по сути и не было).
После 2-й М.В. был введен международный Закон, имеющий приоритет над национальным Законом (как лекарство от новых Гитлеров).
Проблема лишь в том, что один из "смотрящих" за этим Законом (СовБез ООН) оказался сам преступником, и еще один - его креатурой (КНР).
...
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Ресурсов для ведения войны у россии уже фактически нет, и это означает ее разгром, разоружение и сопровождающийся гражданской войной развал на 15-20 нацбантустанов.
===============
Дело не в русурсах - а в Законе и неумолимых закономерностях объективной реальности.
Додавливать будут "до упора".
Оттого у чекистни и агония.
И нападение мАсЬквы на Украину - следствие из этого, а не причина.
Потому что из других аргументов остался только один (последний) - "красная кнопка".
Чекистская хунта - это загнанная в угол (своей собственной логикой) крыса.
значит.... написал 11.12.2017 23:42
Светослав------------------------ написал 11.12.2017 23:42
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. ///
.
Так называемый скандал между Вашингтоном и Мацквабадом считать давней традицией может только искусственно селектированный и неимеющийаналоговвмире русский мозг, объема оперативки в котором хватает не более чем на 2 недели.
.
Нормальные люди знают, шо в феврале 2014 года неофашистская россия обезумела вкрай и фактически начала очередную Мировую войну -- послевоенный передел мира, особенно в Европе, называется именно так.
.
Ресурсов для ведения войны у россии уже фактически нет, и это означает ее разгром, разоружение и сопровождающийся гражданской войной развал на 15-20 нацбантустанов.
.
гоблин написал 11.12.2017 23:37
гоблин написал 11.12.2017 23:36
"Верим только Путину!!!" написал 11.12.2017 23:15
И в неподкупность постовых!
В заботу банка о клиентах!
В кикимор верю, в домовых!
Дмитрий г.Запорожье.- написал 11.12.2017 23:11
Михал Иванович написал 11.12.2017 22:55
отравленные полонием, погребенные под руинами взорванных домов, отравленные в газовой камере на Дубровке, убитые в Чечне и на Донбассе вопият к нам!
Светослав------------------------- написал 11.12.2017 22:51
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Хуцпа, идиЁт. А вот кое-кому уже слезами смех искандеров обернулся, и это еще не последний ваш смех -- поинтересуйся шо значит смiятися на кутнi, вам это еще предстоит всей территорией ))
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Константин Михайлович написал 11.12.2017 22:45
чисто поржать написал 11.12.2017 22:34
FRANCISKO... написал 11.12.2017 22:31
гоблин написал 11.12.2017 21:51
Про то, что есть на свете веб-камеры составители методичек для дим не догадываются.
https://sochi.camera/#/102
СМЕРШ написал 11.12.2017 21:07
граф калиостро написал 11.12.2017 20:59
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. Русские под водительством Кремля давно уже не навязывают планете коммунизм — напротив, глядя на США, они создали у себя дичайший капитализм олигархического толка. Тезисы Рейгана об империи зла и его же пророчество о крахе коммунизме будут, таким образом, неуместны в борьбе. Однако американцы, эти мировые воспитатели, все равно намерены читать нотации тем, у кого неладно с т.н.правами человека или со свободой слова. Повод найдется!
И если в США будут продолжаться внутренние дрязги и распри, то Россия останется назначенным мальчиком для битья. Чем это может окончиться в наше печальное время, когда развязана новая гонка вооружений? Попробуйте сообразить... Вам смешно? Значит, вы, извините, дурак.
О времена! О нравы! Выпускник Университета Дьюка (Северная Каролина, США) с дипломом магистра экономики Дворкович договорился (а, может, дооткровенничался?) до того, что Россия должна платить за финансовую стабильность США. Речь идет о вложении вырученных от приватизации госсобственности средств, не предусмотренных в бюджете в американские облигации через Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России. Смейтесь до упаду, дамы и господа! Ну очень смешно!
ma-rat написал 11.12.2017 20:40
Дмитрий г.Запорожье.- написал 11.12.2017 20:37