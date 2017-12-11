Над Россией уже смеются в голос

Обозреватель The Times Джайлс Смит объявил среди читателей британской газеты шуточный конкурс, предложив им создать нейтральный флаг для чистых российских спортсменов, которые будут допущены до Олимпийских игр — 2018.

Сами шутки Джайлса довольно натужные и что важно - совсем не смешные. Но сама идея интересная.

А сами-то что думали, там в кремле, что группу "спортсменов из России" встретят овациями? Нет, будут глумиться, по полной.

- Выступает атлет из России, его баночка с мочой оказалась чистой!

- Смотрите как движется эта российская спортсменка - сказались месяцы упорной работы с баночками...

Подмоченный престиж, что говорить.

После каждого удачного выступления будет идти ехидный комментарий: "Видимо, этому спортсмену удалось провезти второй комплект баночек".

- Что-то неплохо пробежал - пусть немедленно пописает!

Если российские спортсмены выступят относительно удачно, WADA начнет новое расследование с очевидным результатом. Хотя на таком фоне даже самые удачные выступления будут выглядеть унизительно.

Одна радость - при вследующей встрече на высшем уровне Трамп обязательно потребует и у Путина баночки...

А.Б.