Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Над Россией уже смеются в голос

Опубликовано 11.12.2017 в разделе комментариев 63

олимпиада путин
Над Россией уже смеются в голос

Обозреватель The Times Джайлс Смит объявил среди читателей британской газеты шуточный конкурс, предложив им создать нейтральный флаг для чистых российских спортсменов, которые будут допущены до Олимпийских игр — 2018.

Сами шутки Джайлса довольно натужные и что важно - совсем не смешные. Но сама идея интересная.

А сами-то что думали, там в кремле, что группу "спортсменов из России" встретят овациями? Нет, будут глумиться, по полной.

- Выступает атлет из России, его баночка с мочой оказалась чистой!

- Смотрите как движется эта российская спортсменка - сказались месяцы упорной работы с баночками...

Подмоченный престиж, что говорить.

После каждого удачного выступления будет идти ехидный комментарий: "Видимо, этому спортсмену удалось провезти второй комплект баночек".

- Что-то неплохо пробежал - пусть немедленно пописает!

Если российские спортсмены выступят относительно удачно, WADA начнет новое расследование с очевидным результатом. Хотя на таком фоне даже самые удачные выступления будут выглядеть унизительно.

Одна радость - при вследующей встрече на высшем уровне Трамп обязательно потребует и у Путина баночки...

А.Б.



Рейтинг:   4.49,  Голосов: 85
Поделиться
Всего комментариев к статье: 63
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
Н о р д ----------- МАН написал 12.12.2017 09:16
Гимн-"Владимирскй централ", Флаг - пять переплетенных ночных горшков на желтом фоне.
==============
Так у них именно так и получилось - "не очко обычно губит, а к 11-и туз".
Перебор.
Ответить
Re:
Н о р д ------------- МАН написал 12.12.2017 09:07
".Россия в любом случае ПОБЕДИТ,даже если проиграет сборная или вообще не будет выступать. "
============
Ага, как в Сирии - выйдет путлер на трибуну и задвинет речугу.
"Объявляется, что Вы победили - теперь езжайте домой к своим выводкам".
Ответить
Re:
Н о р д ---------- МАН написал 12.12.2017 09:03
ХОРОШО СМЕЕТСЯ ТОТ,КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ.
==============
В данном случае - смеяться будет тот, кто выживет цивилизационно.
У РФ-ии шансов ноль.
Вся инфраструктура, построенная (на крови Северян) при СССР (Горбачев достраивал, хотя и ратифицировал в 1988-м 148-ю Конвенцию МОТ) - изношена до предельного состояния.
Народ, который имел шанс излечиться от чекистского безумия, забит чекистами обратно в сталинизм. Который патологически бесплоден по сути своей.
...
===============
Сейчас,понятное дело смеются,а после олимпиады-лосмотрим.Кстати,над Сочинской олимпиадой в тоже смеялись,типа горные лыжи превратятся в водные и т.п.но чем все закончилось мы знаем.
===============
А чем?
Водные лыжи там и были - и на лыжных трассах и на сноубордических.
За профуканные 50 ярдов зелени - что построено?
Дорогу-то в Красную Поляну (ГУЛАГ для выселенных эстонцев), которую в скале вручную вырубили рабы в 19-м веке - до ума-то довели?
Ответить
Re: Re: Re: нас Бог наказывает за преступления большевиков
Н о р д ------------ МАН написал 12.12.2017 08:48
\\\Международные скандалы, которые нынче испортили отношения между Вашингтоном и Москвой, имеют некую давнюю традицию.
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. ///
.
Так называемый скандал между Вашингтоном и Мацквабадом считать давней традицией может только искусственно селектированный и неимеющийаналоговвмире русский мозг, объема оперативки в котором хватает не более чем на 2 недели.
...
===========
Есть принципиальное отличие нОнешнего замеса от т.н. "Холодной Войны".
Чекистская хунта сама (!) перекрасилась. А сущность осталась. Теперь к миру приходит понимание.
...
===============
Нормальные люди знают, шо в феврале 2014 года неофашистская россия обезумела вкрай и фактически начала очередную Мировую войну -- послевоенный передел мира, особенно в Европе, называется именно так.
=============
На самом деле - это называется АГОНИЯ.
Дальше - тишина.
И в этом очень существенное отличие от "послевоенного передела мира" (которого по сути и не было).
После 2-й М.В. был введен международный Закон, имеющий приоритет над национальным Законом (как лекарство от новых Гитлеров).
Проблема лишь в том, что один из "смотрящих" за этим Законом (СовБез ООН) оказался сам преступником, и еще один - его креатурой (КНР).
...
===============
Ресурсов для ведения войны у россии уже фактически нет, и это означает ее разгром, разоружение и сопровождающийся гражданской войной развал на 15-20 нацбантустанов.
===============
Дело не в русурсах - а в Законе и неумолимых закономерностях объективной реальности.
Додавливать будут "до упора".
Оттого у чекистни и агония.
И нападение мАсЬквы на Украину - следствие из этого, а не причина.
Потому что из других аргументов остался только один (последний) - "красная кнопка".
Чекистская хунта - это загнанная в угол (своей собственной логикой) крыса.
Ответить
(без названия)
значит.... написал 11.12.2017 23:42
россиян наказал бог, ибо росияне безумны
Ответить
Re: Re: нас Бог наказывает за преступления большевиков
Светослав------------------------ написал 11.12.2017 23:42
\\\Международные скандалы, которые нынче испортили отношения между Вашингтоном и Москвой, имеют некую давнюю традицию.
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. ///
.
Так называемый скандал между Вашингтоном и Мацквабадом считать давней традицией может только искусственно селектированный и неимеющийаналоговвмире русский мозг, объема оперативки в котором хватает не более чем на 2 недели.
.
Нормальные люди знают, шо в феврале 2014 года неофашистская россия обезумела вкрай и фактически начала очередную Мировую войну -- послевоенный передел мира, особенно в Европе, называется именно так.
.
Ресурсов для ведения войны у россии уже фактически нет, и это означает ее разгром, разоружение и сопровождающийся гражданской войной развал на 15-20 нацбантустанов.
.
Ответить
Re: нас Бог наказывает за преступления большевиков
гоблин написал 11.12.2017 23:37
Когда бог наказывает человека, он лишает его рассудка...
Ответить
Re: Государство не потратило ни копейки.Только аэропорты строились за бюджет
гоблин написал 11.12.2017 23:36
Государство собирает с них налоги и ни хрена не отдает обратно! А хохлы и рады!
Ответить
Re: Константину Михайловичу
"Верим только Путину!!!" написал 11.12.2017 23:15
Я верю в честность президента!
И в неподкупность постовых!
В заботу банка о клиентах!
В кикимор верю, в домовых!
Ответить
FRANCISKO
Дмитрий г.Запорожье.- написал 11.12.2017 23:11
Найдите в Ю-Тубе выступление убитого по приказу Х.У.Й.Л.А Немцова где он объясняет,что олимпиада в Сочи обошлась кацапомойке дороже чем все зимние олимпиады вместе взятые,примерно в $ 50 млд.Он там все подробно объясняет.И где тут победа в проведении ЧМ по футболу?Это в Украине ЧЕ принес прибыль ибо стадионы в том же Харькове и т.д заполняются и не один стадион в Украине не был построен за бюджет.Львовский стадион был построен в долг и т.д.В кацапомойке все строится за бюджет.Пример "Баклан-арена".Аналогичный стадион в Донецке был построен за 3 года с 0 и обошелся Ахметову в $ 400 млн.Государство не потратило ни копейки.Только аэропорты строились за бюджет.Вот примерно так.
Ответить
(без названия)
Михал Иванович написал 11.12.2017 22:55
Проблемы России - из за грехов Путина!
отравленные полонием, погребенные под руинами взорванных домов, отравленные в газовой камере на Дубровке, убитые в Чечне и на Донбассе вопият к нам!
Ответить
Re: граф кал-и-остро написал
Светослав------------------------- написал 11.12.2017 22:51
\\\Хупса- явление жидовское и жидо- бандеровское. Ваш блудный смех обернется вам, убогие, слезами.///
.
Хуцпа, идиЁт. А вот кое-кому уже слезами смех искандеров обернулся, и это еще не последний ваш смех -- поинтересуйся шо значит смiятися на кутнi, вам это еще предстоит всей территорией ))
.
Ответить
(без названия)
Константин Михайлович написал 11.12.2017 22:45
Только коммунистические отморозки радуются провалом спорта, который был запланирован Советской властью. Это нас Бог наказывает за преступления большевиков!!! Мы обязательно должны покаяться за свои грехи. И сплотиться вокруг Президента.Верим только Путину!!!
Ответить
(без названия)
чисто поржать написал 11.12.2017 22:34
".Россия в любом случае ПОБЕДИТ,даже если проиграет сборная или вообще не будет выступать. "
Ответить
Re:Дмитрию
FRANCISKO... написал 11.12.2017 22:31
Раскрыть комментарий
Ответить
Re: Деньги разворованы.Олимпийские объекты заброшены и разрушаются
гоблин написал 11.12.2017 21:51
Дима уже не парится переписывать методичку, просто шпарит как есть. Маладца!
Про то, что есть на свете веб-камеры составители методичек для дим не догадываются.
https://sochi.camera/#/102
Ответить
(без названия)
СМЕРШ написал 11.12.2017 21:07
Раскрыть комментарий
Ответить
(без названия)
граф калиостро написал 11.12.2017 20:59
Известный историк Иван Курилла ясно и однозначно высказался на удручающую тему. Международные скандалы, которые нынче испортили отношения между Вашингтоном и Москвой, имеют некую давнюю традицию. И такая традиция отравит не только отношения текущего периода, когда в США и в России правят определенные президенты и задают тон определенные элиты, но, при взаимной т.н. демонизации и при неких зеркальных ответах, протянется и в будущее, наложит отпечаток на отношения в долгосрочной перспективе.
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. Русские под водительством Кремля давно уже не навязывают планете коммунизм &#8212; напротив, глядя на США, они создали у себя дичайший капитализм олигархического толка. Тезисы Рейгана об империи зла и его же пророчество о крахе коммунизме будут, таким образом, неуместны в борьбе. Однако американцы, эти мировые воспитатели, все равно намерены читать нотации тем, у кого неладно с т.н.правами человека или со свободой слова. Повод найдется!
И если в США будут продолжаться внутренние дрязги и распри, то Россия останется назначенным мальчиком для битья. Чем это может окончиться в наше печальное время, когда развязана новая гонка вооружений? Попробуйте сообразить... Вам смешно? Значит, вы, извините, дурак.
О времена! О нравы! Выпускник Университета Дьюка (Северная Каролина, США) с дипломом магистра экономики Дворкович договорился (а, может, дооткровенничался?) до того, что Россия должна платить за финансовую стабильность США. Речь идет о вложении вырученных от приватизации госсобственности средств, не предусмотренных в бюджете в американские облигации через Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России. Смейтесь до упаду, дамы и господа! Ну очень смешно!
Ответить
(без названия)
ma-rat написал 11.12.2017 20:40
будет очень тяжело выступать после допингового позора и последущих отрицаловок. но сильные пусть выступают.а слабые пусть сидят и оправдываются дома-все будут считать что не поехали потому что без допинга не могут уже побеждать.
Ответить
FRANCISKO
Дмитрий г.Запорожье.- написал 11.12.2017 20:37
Конечно.Весь мир знает.Деньги разворованы.Олимпийские объекты заброшены и разрушаются.Медали у кацапья изьяты.Кацапомойка с 1 места опустилась на 6 и лишена права участия на текущих олимпийских играх под собственным флагом и т.д.д.На очереди ЧМ по футболу.Вариант рассматривается следующий:Пусть ЧМ проходит в кацапомойке,но сборную кацапомойки лишить права выступления.Посмотрим чем все закончится.Пивом и орешками все запаслись.
Ответить
1 | 2 | 3 | 4 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовка горняков в Шахтинске
Забастовка горняков в Шахтинске
12.12.2017
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
13.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни" (6)
Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать (0)
Путин прилетал в Сирию посмотреть главную красавицу Шойги (8)
В Карагандинской области бастуют все угольные шахты "АрселорМиттал Темиртау" (1)
Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом" (10)
Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению (10)
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций (2)
Россияне продолжают залезать в долги (4)
Кокорин умудрился промазать с метра в пустые ворота. Оле-оле-оле-оле! (2)
Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нашептали
Дарья Митина Дарья Митина: Без прищепок на носу
Дарья Митина Дарья Митина: Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать
Максим Калашников Максим Калашников: А.Буренков (Федсовет Партии Дела). ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ АРЕНА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: а что, мы победили в Сирии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss