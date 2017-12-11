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Московский листок

Кремль превратит выборы президента в праздник

Опубликовано 11.12.2017 в разделе комментариев 5

Кремль превратит выборы президента в праздник

Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента в праздник, чтобы привлечь на участки как можно больше избирателей, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и к руководству одного из регионов.

"Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки", - рассказал один из собеседников издания. Другой источник сообщил, что людей планируется привлекать традиционными мероприятиями – выступлениями творческих коллективов и ярмарками.

О необходимости превращения выборов в праздник и способах привлечения избирателей на участки говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, рассказал близкий к администрации президента собеседник издания.

По его словам, присутствующим приводили примеры того, как можно привлечь граждан на избирательные участки — проводить в день голосования опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте, отношения к школьным правилам и т.д.

Также было предложение организовывать на избирательных участках комнаты для детей, чтобы создать дополнительные удобства для родителей. В качестве примера праздничной организации дня голосования участникам семинара даже продемонстрировали фото избирательного участка, обвешанного воздушными шариками, рассказал собеседник издания.

Главным требованием Кремля к предстоящим выборам должна стать их "абсолютная легитимность". Чиновников предупредили, что они не должны агитировать за кого-то из кандидатов, кроме того, Кириенко подчеркнул, что «все нарушения будут жестко пресекаться».

 



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Всего комментариев к статье: 5
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это
могут написал 11.12.2017 21:00
быть: огненная вода, бусы, зеркальца, ну, и немного мелочи!!!
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Путину - заслуженный отдых!
Ююююууююю написал 11.12.2017 17:01
Пусть Путин сидит до 2050 года! Вопрос, что он будет делать? Он не собирается менять жирующее правительство, при котором доходы большинства граждан сокращаются из год в год, а экономический рост в рамках стат погрешности. Он не собирается вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, чтобы олигархи чуток скромнее жировали и чтобы в бюджете появились бы средства на поддержку развития несырьевых секторов экономики. Он не собирается бороться с деоффшоризацией экономики, так как близкие ему люди (Ролдугин) как раз заняты выведением денег в те самые, милые им, офшоры. Так зачем нужен Путин простым гражданам? Не только не нужен, а ВРЕДЕН!
.
Нормальные кандидатуры есть! Лукашенко! Гражданин союза России и Белоруссии, не посторонний чел! Или вот с российским паспортом колхозник Грудинин! Оба верные ленинцы! Оба патриоты СССР! Но их не допустят! Так что нет смысла голо-совать на таких "выборах"! Можно сходить на ярмарку рядом с избиркомом, посмотреть концерт, и уйти!
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Сами виноваты
Взъерошенный написал 11.12.2017 14:57
Какой на х.. праздник, какие ярмарки, когда у людей на жратву, одежду, лечение, ЖКХ и т.д., денег нет, причем и частично у работающих? Какие выборы, если
"административный ресурс" правдами и не правдами, к выборам допускает по своему усмотрению, если сам рисует результаты, если реальные конкуренты становятся полит.реприссированными? Какая легитимность, с таким выборным законодательством, где нет графы против всех и так далее? А почему так, смотрите https://www.youtube.com/watch?v=m6NixrVBNac
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это когда кремлевский бандгаварь путин сам себе нарисует сколько хочет?
абсолютная легитимность написал 11.12.2017 13:59
даже при том что допущены только одни политические марионетки бандглаваря- ye6ка путина
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4-я ,ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ правления Путина
план "БАРБАРОССА" написал 11.12.2017 12:17
он доведет до логического завершения.
Дело Адольфа живет !Полный и окончательный
разгром России. Все население сосредоточат
в концлагере Москвабад,обнесут колючей проволокой.
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