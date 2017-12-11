Кремль превратит выборы президента в праздник

Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента в праздник, чтобы привлечь на участки как можно больше избирателей, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и к руководству одного из регионов.

"Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки", - рассказал один из собеседников издания. Другой источник сообщил, что людей планируется привлекать традиционными мероприятиями – выступлениями творческих коллективов и ярмарками.

О необходимости превращения выборов в праздник и способах привлечения избирателей на участки говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, рассказал близкий к администрации президента собеседник издания.

По его словам, присутствующим приводили примеры того, как можно привлечь граждан на избирательные участки — проводить в день голосования опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте, отношения к школьным правилам и т.д.

Также было предложение организовывать на избирательных участках комнаты для детей, чтобы создать дополнительные удобства для родителей. В качестве примера праздничной организации дня голосования участникам семинара даже продемонстрировали фото избирательного участка, обвешанного воздушными шариками, рассказал собеседник издания.

Главным требованием Кремля к предстоящим выборам должна стать их "абсолютная легитимность". Чиновников предупредили, что они не должны агитировать за кого-то из кандидатов, кроме того, Кириенко подчеркнул, что «все нарушения будут жестко пресекаться».