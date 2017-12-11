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Московский листок

Цены на автомобили в России в 2018 году подскочат на 10-17%

Опубликовано 11.12.2017 в разделе комментариев 2

Цены на автомобили в России в 2018 году подскочат на 10-17%

Министерство промышленности и торговли России предложило правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%, что с учетом роста акцизов приведет к увеличению стоимости автомобилей на 10-17%, сообщает газета "Коммерсант".

Издание отмечает, что новая инициатива ударит в первую очередь по чистым импортерам, а также иностранным автоконцернам, построившим заводы в России, но пока импортирующим часть моделей. Отечественные концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора.

Минпромторге изданию сообщили, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. Там отметили, что в грузовом сегменте индексация составит от 15 до 40%, Средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5%.

Источник издания в одном из автоконцернов сообщил, что компания "в шоке и недоумении" от инициативы министерства. По его словам, затраты на утилизацию "совершенно точно не выросли на 100% и более" и грядущее повышение навредит тренду на восстановление рынка и негативно отразится на бизнесе дилеров. Кроме того, напоминает он, с 2018 года будут повышены акцизы на машины, что также скажется на ценах.

Другой собеседник издания заявил, что подобное решение "абсолютно неприемлемо ни с точки зрения планирования бизнеса, ни с точки зрения здравого смысла".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: ала написал 11.12
замечание написал 11.12.2017 17:22
"Во времена СССР, машин на всех не хватало, почему и были роскошью, тепреча машины вроде и есть, но денег не хватает, опять роскошь. А че денег нет? "-в СССР был высокий платежеспособный спрос трудящихся распределенный по всему населению.Благодаря относительно справедливой тарифной сетке, когда рядовой работник получал в среднем меньше руководителя всего в 5-7раз .Рыночная экономика где, начальство , хозяева получают в сотни , миллионы раз больше снижает массовый платежеспособный спрос. Кто не работает тот ест - у одних деньги девать некуда, потому как ,другие на них вкалывают за долю -отдавая прибавочную стоимость( плюс конечно местное развлечение -кража природных ресурсов у потомков , с присвоением доходов от их продажи узким кругом успешных физиологических лиц). С учетом того что, в рыночной экономике кризис платежеспособного спроса часть процесса ,спрос искусственно поддерживают кредитом -те у кого денег куры не клюют, дают их в долг под проценты тем кто на них пашет за крохи.Чтобы ,ссудные проценты были подъемные их субсидируют из бюджета -налогов тех, кто работает .Система периодически дает сбои ,так называемые кризисы перепроизводства , что в переводе означает дефицит платежеспособного спроса( сегодня в рф продается новых автомобилей примерно столько-же сколько их продавали на сто тысяч жителей в год в СССР ,причем сегодня половина спроса обеспечивается искусственно - кредитом ) .Машины дорогие потому что, предприниматель продает их по свободным ,максимально возможным для своей выгоды ценам. Автомобили нет смысла продавать потому что, под них нет дорог ,и не будет в обозримом будущем...а, чтобы обеспечить их доступность для платежеспособных, и лишние не мешали ,они видимо скоро будут почти все работать по принципу имущественной сегрегации- за дополнительную плату..
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Ну ни как машина не становится средством передвижеия
Шпала написал 11.12.2017 14:35
Во времена СССР, машин на всех не хватало, почему и были роскошью, тепреча машины вроде и есть, но денег не хватает, опять роскошь. А че денег нет? Че машины дорогие? Ну не могут ужо бюрократы ни трудится, что - б экономика и благосостояние народа росли, ни нажраться, все дерут, поборы повышают и дерут?
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