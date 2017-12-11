Цены на автомобили в России в 2018 году подскочат на 10-17%

Министерство промышленности и торговли России предложило правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%, что с учетом роста акцизов приведет к увеличению стоимости автомобилей на 10-17%, сообщает газета "Коммерсант".

Издание отмечает, что новая инициатива ударит в первую очередь по чистым импортерам, а также иностранным автоконцернам, построившим заводы в России, но пока импортирующим часть моделей. Отечественные концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора.

Минпромторге изданию сообщили, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. Там отметили, что в грузовом сегменте индексация составит от 15 до 40%, Средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5%.

Источник издания в одном из автоконцернов сообщил, что компания "в шоке и недоумении" от инициативы министерства. По его словам, затраты на утилизацию "совершенно точно не выросли на 100% и более" и грядущее повышение навредит тренду на восстановление рынка и негативно отразится на бизнесе дилеров. Кроме того, напоминает он, с 2018 года будут повышены акцизы на машины, что также скажется на ценах.

Другой собеседник издания заявил, что подобное решение "абсолютно неприемлемо ни с точки зрения планирования бизнеса, ни с точки зрения здравого смысла".