Национальный Лидер в очередной раз поклонился защитнице прав буржуазии

Путин подписал указ о присуждении главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Присудить Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Алексеевой Людмиле Михайловне, председателю Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений" (Московская Хельсинкская группа)", - говорится в тексте указа.

Также Государственной премии РФ удостоен Владимир Вавилов, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой. Госпремия ему вручается "за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2017 года", сказано в указе главы государства.

Напомним, Людмила Алексеева занимается правозащитной деятельностью уже около 50 лет, начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей Синявского и Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. МХГ, которую возглавляет Алексеева, в 2016 году отметила свое 40-летие. Это старейшая в России из ныне действующих правозащитных организаций.

За многие годы правозащитной деятельности Алексеева удостоилась множества международных и отечественных премий, орденов и знаков почета. В 2012-м и 2013 годах была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

В июле 2017 года Людмила Алексеева отметила свое 90-летие. Лично поздравить старейшую отечественную правозащитницу с днем рождения приехал Владимир Путин. Президент поблагодарил Алексееву "за жизнь ради людей".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- Оценим последовательность путинских усилий быть президентом всех россиян: один из немногих уцелевших при наступлении его второй волны приватизации заводов - ГАЗ, стал местом оглашения воли выдвигаться в президенты опять. Ну, а как же те, кто эту проклятую тоталитарную индустрию своими сугубо гуманитарными усилиями грыз и продолжает грызть? Как же либерал-диссиденты, которым уже в 1970-х активно помагало и ЦРУ, и "голоса", и прочие "дружественные державы"? Вбить клин между рабочим классом и его же, ему же по сути принадлежащей индустрией, удалось именно вот этим диссидентикам, к которым Путин так любить прислоняться. Под влиянием диссидентской пропаганды рабочие захотели в капитализм, одобрили акционирование, а далее - и распил своих заводов на металлолом. Вам кажется, что индустрия, рабочий класс и правозащита - это разные истории? Нет, история это одна, причём история нашей страны, в которой "правозащита" свелась к выведению на первый план прав эксплуатировать человека человеком, прав буржуазии, "прав личности". Людмила Алексеева - это маяк, определённая вешка, "совесть Постэпохи", за которую одно время крепко держалась либеральная оппозиция и даже Лимонов (в рамках Стратегии-31). Но я хорошо помню тот октябрьский день 2010-го года, когда на Маяковке уже шёл разрешённый митинг либералов, на его сцене сидела Алекссева, а рядом - жестоко вязали левофронтовцев, другороссов, и Лимонова, в частности. Показательный позор коллаборационизма поддержали (ныне тоже получивший хлебное местечко районного масштаба) Илья Яшин и даже некоторые националисты, собравшиеся поближе к бывшему кинотеатру "Москва". Вот тогда-то Путин и "отыграл" Алекссеву себе. Ну, и конечно же позорную для пролетарской столицчы "Стену скорби" в квартале силовигархии, перед фасадом СОГАЗа - он строил для этой "совести"... Не зря же строил? Кстати, заодно попробуйте-ка вспомнить, заступалась ли хоть раз Алексеева за права трудящихся - когда рухнула "Распадская", когда оптимизировались целые заводы и отрасли, когда сажали "узников Болотной", а выпускали по путинской амнистии лишь коррупционеров вроде Васильевой - где эта "совесть" была? Зато вот за буржуев и своих братьев-антисоветчиков она заступается постоянно. Более того - создан отдельный институт защиты прав буржуазии, Борис Титов его возглавлял некоторое время, но "совесть новорусской нации" конечно же - Алексеева, cпору нет. "Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых знаю с тех пор, когда он еще был средней руки бизнесменом, когда губернатором стал, тоже общалась. Могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек", - заявила Алексеева, обращаясь к главе государства (цитата по "Интерфакс").

Новости по теме:

Гастарбайтер сгорел в нелегальном общежитии в Новой Москве

За арестованного экс-губернатора Кировской области Белыха поручилась Л.Алексеева