Путин приказал вывести российские войска из Сирии

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения российской авиабазы в сирийском Хмеймиме отдал приказ приступить к выводу российской военной группировки из Сирии.

"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - цитирует Путина ТАСС.

По словам президента, вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии.

"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - отметил он.

Глава государства также поздравил российских военнослужащих с победой над террористами. "Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще", - сказал он. "Поздравляю вас!" – заявил Путин.