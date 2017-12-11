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Московский листок

Путин приказал вывести российские войска из Сирии

Опубликовано 11.12.2017 в разделе комментариев 13

Путин приказал вывести российские войска из Сирии

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения российской авиабазы в сирийском Хмеймиме отдал приказ приступить к выводу российской военной группировки из Сирии.

"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - цитирует Путина ТАСС.

По словам президента, вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии.

"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - отметил он.

Глава государства также поздравил российских военнослужащих с победой над террористами. "Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще", - сказал он. "Поздравляю вас!" – заявил Путин.

 

 



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: но главные цели операции в основном достигнуты
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 00:09
Я с вас умру, таварищь FRANCISKO ))
Энто ж какие-такие "в основном достигнуты" "главные цели операции"?
.
- ИГИЛ частично рассосался в Афган и Среднюю Азию, частично перешел к партизанской войне;
- Пара-тройка тысяч русских вояк и ихтамнетов превратились в удобрения для сирийской пустыни;
- Угроблен моторесурс самой боеспособной техники, частично угроблена сама техника, расстреляны впустую запасы "кал-ибров";
- Нефте-газовые поля, которые могли бы как-то компенсировать расходы на войну (примерно 25 миллиардов долларов), захвачены проамериканскими курдами;
- Асад как сидел в Мэ и Жо, так там и остается;
- На ближайшем горизонте -- Ливия, где путя положит еще пару тысяч русских вояк за интересы Саудовской Аравии;
- Дальние подступы стали вдруг ближними (Афган и Средняя Азия), там русским еще придется как следует поудобрять местные ландшафты своим мертвым мясом.
- "Турецкий поток" накрылся органом бабушки аки и все его предшественники...
.
Короче, если в этом и заключалась вся "гениальность" операции, то я даже знаю, каким одним словом ее охарактеризовать ))
.
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(без названия)
стоик1046 написал 11.12.2017 23:22
Те, кто начал эту преступную авантюру, пойдут под суд?
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мы победили и враг бежит, бежит, бежит...
док-кар написал 11.12.2017 22:32
Выгнали мы боевиков из Сирии! Виктория!!! А у меня, вот, тараканы в кухне появились. "Никогда не было, и вот опять!". Откуда?! У нас все чистенько, аккуратненько. Ну, мне объяснили: это у соседей через этаж тараканов морили. Кто выжил - по соседям расползлись. Теперь мороки будет...
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банальные
слова написал 11.12.2017 21:10
- зреет ненависть..
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Отрывок из статьи "Ближний Восток и русские интересы"(апрель этого года)
Национал -коммунист написал 11.12.2017 20:13

Война в Сирии имеет даже не двойную, но тройную и четвертную подоплеку.
Для того, кто играет здесь по чужим правилам, поражение- это поражение, а победа-
это поражение вдвойне. Любое развитие событий в Сирии, подчеркнем, любое,
закончится в итоге бесславно для российского государства. То, что нам преподносят,
как победу российской дипломатии и военных специалистов, на деле таковым не
является. Это всего лишь часть большого политического спектакля.
В чем же заключаются действительные русские интересы в сложившейся на
сегодня ситуации на Ближнем Востоке? Они- в полном оставлении нами этого
региона. Это- чужая и чуждая русскому народу земля. Можем ли мы отдавать
приоритет событиям на этой земле, в то время когда этнические земли русского
народа терзает междуусобица? Можем ли отдавать предпочтение защите интересов
других народов, когда наш собственный народ и Отечество находятся в бедственном
положении? Нет, не можем. Присутствуя на чужой земле и в чужих интересах, мы не
приобретаем ничего, кроме забвения.
Не нужно ввязываться в чужую войну, когда своя стоит на пороге. И если уж
пролитие крови неизбежно, то каждая ее капля должна быть пролита не напрасно.
Ответить
(без названия)
FRANCISKO... написал 11.12.2017 19:15
Конечно,отдельные выстрелы и взрывы будут слышаться в Сирии еще долго,но главные цели операции в основном достигнуты.
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Да здравствует Путин!
Иван Русский написал 11.12.2017 18:29
Слава Путину!
Да здравствует Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Путин!
Ответить
Re: Вот горе у НАЕМНИКОВ - ''боевых'' лишаются!
Наталья Воронова написал 11.12.2017 17:56
В Нацгвардию, конечно. А то там сопли, не умеющие стрелять по своему мирняку. "Сирийцы" их научат.
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Вот горе у НАЕМНИКОВ - ''боевых'' лишаются!
Куда бедным ''профессионалам'' податься? написал 11.12.2017 17:26
Главковерх обязан что-нибудь еще замутить. Иначе лишится поддержки военного сословия. Они то так ему верили...
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(без названия)
стоик1045 написал 11.12.2017 17:19
Те, кто начал эту преступную авантюру, пойдут под суд?
Ответить
(без названия)
Эдштэдлтъдлтълдт написал 11.12.2017 15:30
Кино и немцы "Битва за Берлин": Вождь прилетел к победоносной армии.
Мы умиляемся.
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Re:
кузнец написал 11.12.2017 14:42
Думается, что за два года оружейку испытали достаточно. Пора делать выводы.
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А
камаз фермер написал 11.12.2017 13:58
Не максимуму ли читат
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