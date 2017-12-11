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Московский листок

Дорожающие билеты и поредевшие поезда не печалят правящих кругов Украины и РЖД

Опубликовано 11.12.2017 в разделе комментариев 4

украина ржд кризис позор силовигархия укрзализниця
Дорожающие билеты и поредевшие поезда не печалят правящих кругов Украины и РЖД

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал начало движения всех российских поездов в обход территории Украины. В комментарии телеканалу «112 Украина» он заявил, что «абсолютно приветствует» данный шаг. 

«Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет», — подчеркнул Омелян. 

С понедельника, 11 декабря, все российские пассажирские и грузовые поезда полностью перешли на движение по новой железнодорожной линии Журавка–Миллерово, пролегающей в обход Украины. Длина дороги, проходящей по территории Воронежской и Ростовской областей, составляет 137 км.

Регулярное движение грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации началось в сентябре 2017 года, а пассажирские поезда начали курсировать на участке Журавка–Миллерово с середины ноября. 

До этого поезда южного направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.

От редакции: Радость буржуазии по данному поводу - вполне отражена в официальной позиции министра. Ведь ни министры, ни буржуи (Украины ли, России ли) не ездят в плацкартных вагонах. А вот если ездили бы, то знали, что маршрут всегда имеет значение, и чем он длиннее, тем билет дороже. Им-то, летающим на государственных самолётах или на личных, - такое вовсе не понять. Плюс тысяча рублей, минус... А этот обоюдный идиотизм двух государств, в итоге оборачивающийся лишней тратой и электричества, и металла - ничем другим и не объясним, кроме как воцарением интересов в госструктурах РФ и Украине вовсе не того класса, который создаёт материальные блага своими руками.

Что мы получаем в итоге: сокращение маршрутов поездов, идущих из Киева в Москву, теперь это чаще транзитные кишинёвские или львовские. Подорожание билетов (ночь в пути из Москвы в Киев стоит как три дня и две ночи пути по РФ - вот вам и наценочка за убийство СССР на данном участке) и вдобавок невозможность "обналичить" на территории Украины билет, купленный на сайте РЖД (из Украины можно выехать только по билету Укрзализницы). А поток укробайтеров-то не уменьшается! Платит за всё не государство, платит за всё его гражданин, трудящийся - вынужденный ужиматься в чём-то, чтобы осуществлять своё конституционное право и свободу на передвижение. Так что радость эта - по сути инверсивна, надо плакать, а не радоваться, давясь буржуазным национализмом от того, что "москали не будут ездить по нашей земле". Учитывая планы постмайданных киллеров экономики Укарины и вовсе приватизировать Укрзализницу - "радости" этой конца явно не будет, пока правящий класс остаётся прежним... 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 4
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.- написал 11.12.2017 22:08
Надо еще на границе с кацапомойкой дорогу железную разобрать и мины вдоль грацицы.Желающие топать в кацапомойку,пусть пешком в Белгород бредут и желательно обратно не возвращаются.Все дерьмо должно быть выброшено из Украины в кацапомойку.
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Хороший такой крюк..
Szanya написал 11.12.2017 20:47
Хороший такой крюк в 137км., и самое главное зачем, вот ходили себе поезда на юг, какбы через Украину 25км., аккурат вдоль границы, а на самом деле по путям РЖД, без выхода на пути Укрзал&#1110;зницi, две станции проходили находу, без остановки, понятное дело, что без всяких там пограничных формальности, многие пассажиры едующе на курорты Черноморского побережья и не догадались, что поезд идет по сопредельных территории, главное чтобы телефон чтобы случайно не зазвонил, в течении этих самых 10-15мин., а то Киевстар определится и домашний оператор непременно сдерет за международный роуминг, но это все частности, так РЖД вздумал нехилые деньги поднять на капитальном строительстве на фоне обострения политической обстановки между Россией и Украиной, и вот надо же - получилось, деньги освоены, не свои же средства вкладывали, народные.
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Мы убьем вас, украинци!
Светлана Скотинина, вонючая русская женщина написал 11.12.2017 18:36
Украинци - мы вас убьем!
Мы вас удавим!
Мы вас отравим!
Мы вас удушим!
Мы вас зарежем!
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(без названия)
стоик1045 написал 11.12.2017 17:24
Сионистский режим Порошенко зачищает украинские земли от славян для создания запасной площадки для Исторической родины?
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