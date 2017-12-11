Дорожающие билеты и поредевшие поезда не печалят правящих кругов Украины и РЖД

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал начало движения всех российских поездов в обход территории Украины. В комментарии телеканалу «112 Украина» он заявил, что «абсолютно приветствует» данный шаг.

«Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет», — подчеркнул Омелян.

С понедельника, 11 декабря, все российские пассажирские и грузовые поезда полностью перешли на движение по новой железнодорожной линии Журавка–Миллерово, пролегающей в обход Украины. Длина дороги, проходящей по территории Воронежской и Ростовской областей, составляет 137 км.

Регулярное движение грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации началось в сентябре 2017 года, а пассажирские поезда начали курсировать на участке Журавка–Миллерово с середины ноября.

До этого поезда южного направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.

От редакции: Радость буржуазии по данному поводу - вполне отражена в официальной позиции министра. Ведь ни министры, ни буржуи (Украины ли, России ли) не ездят в плацкартных вагонах. А вот если ездили бы, то знали, что маршрут всегда имеет значение, и чем он длиннее, тем билет дороже. Им-то, летающим на государственных самолётах или на личных, - такое вовсе не понять. Плюс тысяча рублей, минус... А этот обоюдный идиотизм двух государств, в итоге оборачивающийся лишней тратой и электричества, и металла - ничем другим и не объясним, кроме как воцарением интересов в госструктурах РФ и Украине вовсе не того класса, который создаёт материальные блага своими руками.

Что мы получаем в итоге: сокращение маршрутов поездов, идущих из Киева в Москву, теперь это чаще транзитные кишинёвские или львовские. Подорожание билетов (ночь в пути из Москвы в Киев стоит как три дня и две ночи пути по РФ - вот вам и наценочка за убийство СССР на данном участке) и вдобавок невозможность "обналичить" на территории Украины билет, купленный на сайте РЖД (из Украины можно выехать только по билету Укрзализницы). А поток укробайтеров-то не уменьшается! Платит за всё не государство, платит за всё его гражданин, трудящийся - вынужденный ужиматься в чём-то, чтобы осуществлять своё конституционное право и свободу на передвижение. Так что радость эта - по сути инверсивна, надо плакать, а не радоваться, давясь буржуазным национализмом от того, что "москали не будут ездить по нашей земле". Учитывая планы постмайданных киллеров экономики Укарины и вовсе приватизировать Укрзализницу - "радости" этой конца явно не будет, пока правящий класс остаётся прежним...

Д.Ч.