Москва опять воняет!

Столицу в очередной раз накрыли запахи то ли тухлых яиц, то ли тухлой капусты, то ли смеси обоих «парфюмов». И ни одно из дорогих нашему карману «контрольных ведомств» не может ответить – чья это вонь!

Мудрые владыки города не спешат волновать народные массы разъяснениями: что именно и где у них сгнило нынче.

Меньше знают - лучше спят…

Пусть даже сон может оказаться вечным!

Ведь никто же не стал парить мозги сограждан подробностями утечки из челябинского хранилища рутениевого облачка (а то злопыхатели чего доброго заявят, что таким вот своеобразным способом отметили 60-летний юбилей катастрофы на челябинском «Маяке», вроде бы мощностью аж в несколько «Чернобылей»!) А когда кавказские террористы возмутительным образом без билетов вошли в концертный зал на Дубровке и решено было их выкуривать из помещения газом фентанил – химик Лужков не потрудился запросить в НИИ МВД отчеты о применении фентанила при разгоне демонстрантов в Тбилиси.

Как известно – «во многом знании многая печаль»!

Балашихинские «отцы города» категорически отрицают, что в сегодняшней вони виноват полигон отходов «Кучино», закрытый ещё летом после распоряжения президента Путина.

Остаётся предположить, что не обошлось без крупнейшей в московском регионе свалки, находящейся в 40 километрах от МКАД возле поселка Малинки. Формально закрытой ещё год назад после митингов местных жителей.

Но по неофициальной информации(никем так и опровергнутой!) увеличенный в восемь раз полигон твердых бытовых отходов на всю мощь ( миллион тонн в год!) заработает сразу после выборов президента. А пока благоустраивают дорогу от МКАДа до суперпомойки. И за забором что-то «благоустраивают. В результате чего и вполне могло рвануть облако «парфюма» тухлятины, копившейся двадцать лет.!

Шести полос для тяжелых грузовиков едва-едва хватит.

С коптеров разглядели свежие вырубки леса вокруг суперпомойки. И в ужасе живенько отнесли в администрацию президента петицию с 50 тысячами подписей протестантов… Просто до слез жалко ребят из ведомства г-на Кириенко, неспособных не принять подобного сочинения. И равно неспособных придумать, что ответить заявителям… Ведь сыновья Германа Грефа и вице-президента Торгово-промышленной палаты Владимира Дмитриева уже стали крупнейшими «мусоровозами» России. А страдальцы, соблазнившиеся при покупке коттеджей свежим воздухом Подмосковья, уже подняли волну разговоров: мол. полигон «Малинки» стал доходнейшим предприятием Подольской ОПГ, многие годы самой многочисленной и влиятельной среди группировок Подмосковья…Может быть, может быть!

Когда в «нулевые» годы газета «Известия» ещё не была изгнана из своего роскошного здания на Пушкинской площади, я как-то пробегал мимо.. И, наслушавшись высказываний про мэра Ленинск-Кузнецкого, только что ославленного газетой на всю Россию, как «бандит», попросил слова:

- Парень за пару миллионов купил трехэтажный сарай и сделал из него нужный городу рынок… Вы получили в подарок от Чубайса мраморный дворец в километре от Кремля по остаточной стоимости 12,5 миллионов рублей (В Москве однокомнатная квартира стоила больше!)

Так кто же из вас больший бандит?!

Тогдашний редактор отдела экономики поправил очки на носу и честно признался:

- Да пожалуй мы!

Так всё же – чего теперь ждать?!

После того, как весь мир узнал о всемогущих и бесстрашных русских хакерах, способных повлиять на избрание президента США – ну что стоит нашим «самородкам» продавить через Старую Площадь резолюцию о ликвидации помойки?!

В конце концов, всего лишь в десяти километрах от полигона «Малинки» наукоград Троицк. А там какую лабораторию ни возьми – просто гений на гении…Правда, на истреблении помойки Нобеля не заработаешь, но в памяти благодарных потомков останешься навсегда.

От редакции: "Газ" фентанил на самом деле белый кристаллический порошок, Википедия вам в помощь. Применяется не только при разгоне демонстраций, но и во вполне легальной анестезиологии (нейролептанальгезия), и естественно как анальгетик. Широко распространен среди хорошо зарабатывающих наркоманов - например, от него померлм Принс и Лил Пип. Способен угнетать дыхательный центр, что мы и наблюдали на Дубровке.

Могла ли авария на "Маяке" по мощности составлять "неколько Чернобылей"?

В воздух в результате взрыва в бака с отработанным ядерным топливом было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ, содержавшихся в разрушенной ёмкости в виде аэрозолей, газов и механических взвесей - во время Чернобыльской аварии было выброшено до 380 миллионов кюри, то есть примерно в 19 раз больше. При этом в Чернобыле оказалась вскрыта активная часть работающего реактора, чего на "Маяке" не могло произойти в принципе, т.е. выброс на "Маяке" был одноразовым, а в Чернобыле - сильно продолжительным во времени.

По числу пострадавших Кыштымская авария также не идет ни в какое сравнение с Чернобыльской, равно и площадь зараженной территории в Челябинской области 16 616 га, в то время как Чернобыльская зона имеет радиус 30 километров, то есть более 280 000 га.

Так что "умирать раньше смерти" не следует.

Однако возникает все же закономерный вопрос - почему нет никаких официальных сообщений (заявлений, разъяснений)?

Сразу вспоминаются неоднократные превышения ПДК по сероводороду, фиксировавшиеся на юге столицы - прошло уже больше года, а никаких внятных разъяснений, хотя бы об источниках вони так и не последовало.

В силу этого общественность имеет полное прво на любые фантазии по данному поводу, даже самые невероятные! От преобладания грибов и капусты в рационе чиновничества до сознательного сокрытия общественно-значимой информации об источниках опасности для населения. Предлагаем "отцам города", когда в очередной раз начнут поглощать капусту с грибами, задуматься о возможной ответственности.

О том, что столичные власти вполне способны скрывать значимую для граждан информацию, есть решение Московского городского суда - по иску тогдашнего первого заместителя Лужкова, Владимира Ресина к газете "Правда" и лично ко мне как к автору статьи. Речь шла в том числе и о сокрытии властями информации об обнаружении мощного источника радиоактивного заражения под строившимся тогда жилым микрорайоном "Братеево-1". На месте стройки находилась свалка, в которую сбрасывались в том числе и радиоактивные отходы в 50-е годы, о количестве и качестве которых известно не было.

На финал было вывезено порядка 800 тонн радиоактивного грунта, сколько его осталось в земле - доподлинно не известно. В тот момент фундаменты под строениями уже были возведены, и рыть слишком глубоко в прямом и переносном смысле не стали.

Суд прошел, информация, данная "Правдой", в суде опровергнута не была. Строительство было закончено, дома заселены, люди живут уже лет 20.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. В Роспотребнадзоре "установили" вещество, вызвавшее запахи в Москве. "По результатам исследований установлено, что причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные", - говорится в сообщении. Источником этих веществ могут быть нефтепереработывающие и газовые заводы, "а также объекты энергетики и других отраслей промышленности".

Такой ответ - это почти все равно, что сказать: "Что воняет? - Вонь!" Для начала термин "меркаптаны" давно уже устарел и приличных местах не используется. Источником же соотвествующих веществ может быть что угодно - что и указано в сообщении Роспотребнадзора. То есть никто не разбирался, дали первую попавшуюся на ум версию, которая возникает у любого специалиста.

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