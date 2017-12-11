Путь к переизбранию бессменного президента будет устлан отставками губернаторов

Новые отставки губернаторов, аналогичные тем, что прошли в России в этом году, продолжатся и в следующем, 2018-м, сообщила в интервью телеканалу РБК спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заверила, что до Нового года в отставку никто из глав регионов больше не уйдет. Однако позднее ротация губернаторского корпуса продолжится.

"Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия, и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам", - отметила глава верхней палаты парламента.

Называть конкретные фамилии она не стала. "Это не сфера нашей ответственности, поэтому я могу лишь предполагать", - пояснила Матвиенко.

Напомним, в 2017 году в России прошло две волны отставок глав регионов. В начале года свои посты покинули пять губернаторов: глава Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии - Вячеслав Наговицын, Новгородской области - Сергей Митин, Рязанской области - Олег Ковалев и Карелии - Александр Худилайнен. Кроме того, с января по апрель должностей лишились главы Адыгеи, Удмуртии и Марий Эл. Осенью были уволены еще 11 глав регионов, в том числе Самарской и Нижегородской областей, Красноярского, Ненецкого автономного округа, Дагестана, Приморья, а также Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской и Псковской областей.

Таким образом, всего за год сменилось руководство в 19 субъектах РФ. Президент России Владимир Путин говорил, что смена глав регионов в России - естественный процесс, в котором ставка делается на "перспективных технократов".

От редакции: Телеканал РБК ныне - телеканал "дяди Вовы", поэтому следует этот пиар тоже считать предвыборным. Как ни странно, старейшая песня про плохих, коррумпированных бояр и непогрешимого хорошего царя - актуальна в социально регрессирующей Путинской России. Вертикаль, которую строили так долго и пУтинско - оказалась настолько неуправляема и коррумпирована, что менять любого губернатора надо на первом же году его работы, что и доказал Путин недавними "веерными" отставками. Впрочем, чтобы не заиметь врагов в регионах (а у них там кое-что осталось, включая и поддержку масс местами), национальный Лидер-с потом-с потеплели к отставленным, какие-то орденочки им вручали... Однако контрастный душ для острастки оставшихся - продолжается и его же личный кадр, Полтавченко якобы должОн бояцца (хотя узнает всё из первых рук, конечно). Шоу "перевыборы переПутина" продолжается, в общем... Скучновато и предсказуемо, но продолжается.

Д.Ч.