Путь к переизбранию бессменного президента будет устлан отставками губернаторов

Новые отставки губернаторов, аналогичные тем, что прошли в России в этом году, продолжатся и в следующем, 2018-м, сообщила в интервью телеканалу РБК спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заверила, что до Нового года в отставку никто из глав регионов больше не уйдет. Однако позднее ротация губернаторского корпуса продолжится.
"Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия, и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам", - отметила глава верхней палаты парламента.
Называть конкретные фамилии она не стала. "Это не сфера нашей ответственности, поэтому я могу лишь предполагать", - пояснила Матвиенко.
Напомним, в 2017 году в России прошло две волны отставок глав регионов. В начале года свои посты покинули пять губернаторов: глава Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии - Вячеслав Наговицын, Новгородской области - Сергей Митин, Рязанской области - Олег Ковалев и Карелии - Александр Худилайнен. Кроме того, с января по апрель должностей лишились главы Адыгеи, Удмуртии и Марий Эл. Осенью были уволены еще 11 глав регионов, в том числе Самарской и Нижегородской областей, Красноярского, Ненецкого автономного округа, Дагестана, Приморья, а также Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской и Псковской областей.
Таким образом, всего за год сменилось руководство в 19 субъектах РФ. Президент России Владимир Путин говорил, что смена глав регионов в России - естественный процесс, в котором ставка делается на "перспективных технократов".
От редакции: Телеканал РБК ныне - телеканал "дяди Вовы", поэтому следует этот пиар тоже считать предвыборным. Как ни странно, старейшая песня про плохих, коррумпированных бояр и непогрешимого хорошего царя - актуальна в социально регрессирующей Путинской России. Вертикаль, которую строили так долго и пУтинско - оказалась настолько неуправляема и коррумпирована, что менять любого губернатора надо на первом же году его работы, что и доказал Путин недавними "веерными" отставками. Впрочем, чтобы не заиметь врагов в регионах (а у них там кое-что осталось, включая и поддержку масс местами), национальный Лидер-с потом-с потеплели к отставленным, какие-то орденочки им вручали... Однако контрастный душ для острастки оставшихся - продолжается и его же личный кадр, Полтавченко якобы должОн бояцца (хотя узнает всё из первых рук, конечно). Шоу "перевыборы переПутина" продолжается, в общем... Скучновато и предсказуемо, но продолжается.
Д.Ч.
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жоржик написал 12.12.2017 17:42
2.а вот мое мнение МК в РТ публиковать не стал;
3. но в связи с тем, что оно имеет решающее значение излагаю в п. 4;
4. kazan.mk.ru/articles/2017/12/12/zhiteli-mikrorayona-polukamushki-v-zelenodolske-obratilis-za-podderz
Сегодня в 15:03, просмотров: 320
Обращения в Организацию Объединенных наций, Европейский парламент и ЮНЕСКО отправили жители зеленодольского микрорайона «Полукамушки». В своем писании татарстанцы просят защитить их от выселения из своих домов и оценить размер ущерба, нанесенного властями, сообщают «Idel.Реалии».
«Наша страна приняла локальные нормативно-правовые акты, которые должны способствовать сохранению объектов всемирного культурного и природного наследия. Однако на практике реализация данного законодательства окутана атмосферой лукавства и лицемерия», - говорится в обращениях.
Напомним, 19 октября приказом Минкультуры РТ «Полукамушки» внесены в единый госреестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия местного значения в виде достопримечательного места. Предметом охраны стали видовые панорамы пересечений улиц и элементы антропогенного ландшафта местности 1898−1900 годов и сами жилые дома в количестве 26 зданий. При этом дома находятся в аварийном состоянии. В прошлом году квартал посетил президент РТ Рустам Минниханов и поручил изучить возможность реконструкции домов.
1.жоржик. через 150 лет на месте дворца Бату кочевники (перекати поле лишь бы бабки), которым не нужны города хоронили своих умерших...
2. мы ходим по кругу;
3. видимо изучили и решили продолжить УНИЧТОЖАТЬ материальные следы создания основ победы над фашизмом по другому не скажешь..
4. если бы руководство города, района ну и татарстана просто бы было нейтрально, то этой статьи не было бы;
5. юридически это означает, что жители города зеленодольска сознательно, своим участием в выборах, своей работой в избирательных комиссиях, своим обучением подрастающего поколения в дет садах, в школах гробит не только прошлое своих родителей, бабашек, дедушек, прабабушек и прадедушек, не только их победу в той войне, но и свое будущее.
6. никто не придет и никто за нас этот бардак не прекратит или мы, или нас..женщины это прекрасно знают и понимают..
7. да да если бы были мужики, то этой статьи точно бы не было..- если народ будит показывать на человека и говорить, что он свинья, человек захрюкает"
5. для справки в этих домах построенных французами в 1890 годах жили ХРУНИЧЕВ, бУТОМА И ЕЩЁ МНОГО много БЕЗВЕСТНЫХ кто ковал победу в войне, а застройщик толкает свои многоэтажные хибары, как будто нет другого места.
6. что взять с кочевников... что имеем не храним ..
7. так что она, на мой взгляд, права...
Крокодил!!? написал 11.12.2017 23:11
Никто не пострадал, а лохов развели.
Василий(4) написал 11.12.2017 23:10
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К тому же надо иметь в виду следующее:
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Согласно ельце-путинской "конституции", то все криминальные дружки Путина они все РАВВИНЫ перед "законом" и "судом".
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А посему они все статьи своих "законов" и "конституции", в полном соответствии с торой, могут толковать в своих личных интересах.
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Вот, например, такой пример. Пардон за тавтологию...
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Читаем жидо-путинский так называемый "закон" о так называемых "государственных" служащих:
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Смотри видео с момента 25:40
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http://www.youtube.com/watch?v=ZivBAlEZcP0&t=1541s
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Контрольный вопрос: на проводимых путинской фашистской хунтой западных марионеток "выборах" так называемые "граждане РФ" выбирают (п)резидента или лица замещающего должность президента, а?
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Закон Чурова: Путин всегда прав...
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http://www.youtube.com/watch?v=UcjCHQ0cjH4
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Все это и есть жидовская хуцпа путинского бандформирования, узурпировавшего власть в оккупированной РСФСР и изображающего кипучую государственную деятельность...
бантустановедение написал 11.12.2017 21:19
Пахом написал 11.12.2017 20:57
ewanekras написал 11.12.2017 17:05