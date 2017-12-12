По железной дороге ускоренного вымирания

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает решение российских властей открыть железнодорожное сообщение в обход Украины. "Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", - заявил Омелян в интервью украинскому телеканалу "112 Украина".
Удивительно, но факт - украинского министра совершенно не интересуют ни интересы украинцев, ни интересы Украины как государства. Что, если задуматься, тоже совсем не удивительно.
За использование участка железной дороги, идущего по украинской территории, Украина получала пусть небольшую, но устойчивую ренту. Которой теперь не будет. Участки небольшие, длиной по два километра, в одном случае дорога тянется по украинской территории на площадки 14 гектаров, в другом — 10 гектаров. Но какую прибыль приносят соседние 24 гектара украинской территории? Да вообще никакой!
Это не говоря о том, что обслуживание и ремонт "украинского" участка полностью осуществляла РЖД, хотя пользовалась им и Украина - скажем, электричкой от Чертково до Миллерово ездили и жители украинского поселка Меловое, который то же самое Чертково, только с украинской стороны границы (граница по иронии судьбы проходит по осевой разметке улицы Дружбы народов). По пешеходному мосту с первой на вторую платформу перешел, и ты в России. Скорее всего, этот маршрут электрички прекратится. Как исчез 32-километровый участок железной дороги Лихая (Россия) — Изварино (Украина), который разобрали на металлолом. И вот-вот также прекратит существование ветка Миллерово-Луганск, поскольку идет через Станицу Луганскую, а она находится под контролем Киева. Раньше ездили, теперь в Луганск ходят по временному дощатому мосту вместо взорванного нормального моста, а в Россию не ездят вообще - или через Луганск, где железнодорожное и прочее сообщение с Россией работает. Но это крюк в десятки километров.
Ну и последнее - жители Чертково и Мелового жили, собственно, вокруг станции, которая, по сути, и есть градообразующее предприятие. Теперь местным жителям просто нечем будет кормиться. И так перед распадом СССР в Чертково проживало 11,5 тысяч человек, а сейчас только 10662 человека - считай на 10 процентов уменьшилось население. В Меловом население до распада СССР было около 6 тысяч, чуть меньше. Сейчас тоже уменьшилось.
Вдоль улицы Дружбы народов, которая является одновременно условным государственным рубежом, живет почти 500 граждан Украины и России, по обе её стороны. С российской стороны Чертковский элеватор, железнодорожный вокзал, мясокомбинат. С украинской - Меловской завод рафинированных масел, энергетическое предприятие, рыночная площадь, где жители двух районов покупают необходимые товары.
Естественно, после прекращения движения поездов через Чертково оба поселка начнут ускоренно вымирать - не спасут и элеватор с мясокомбинатом, которые разом лишаются транспортной доступности, они ведь и строились с расчетом на железнодорожные пути.
Понятно, что разным омелянам из правительства в Киеве на все это глубоко насрать, хотя экономический смысл теряет существование целого Меловского района, географически зажатого с трех сторон российской границей, а раздолбанная автодорога на Старобельск становится просто никому не нужна - разве что один раз по ней уехать, чтобы больше не возвращаться...
Но что будут делать российские власти с Чертковым, враз их важной станции превращающимся в умирающий поселок? Не считать же за важный пункт перехода на Украину в умирающий Меловский район? Если омеляны перекроют сообщение по железной дороге окончательно, погибнет поселок, не доживет до победы здравого смысла над украинской самостийной склонностью к самоубийству.
Будет ветка, хоть бы даже самой скромной второй категории, до нового участка железной дороги, около 20 километров с мостом через Калитву? Или участок до Михайлово-Александровки слегка изменят и пустят вдоль границы без захода на Украину? Это километров 10 в сумме.
Или просто плюнут на это Чертково, как омеляны на Меловое?
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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Уа! написал 12.12.2017 20:46
Дмитрий.г.Запорожье- написал 12.12.2017 15:56
ATT написал 12.12.2017 15:52
!!!!TOT!TOTJAS!!!&&&! написал 12.12.2017 15:15
Ты обрати внимание,что вопли кацапорылых о том,что Украина замерзнет без газа и угля из кацапомойки как то уже не звучат."
- Таки "димочка" уже наладил газификацию собачьих какашек... То таики да...
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 15:07
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Короче, Ботокс опятьвсехпереиграл ))
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Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 12.12.2017 14:49
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 12.12.2017 14:44
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 13:49
В ближайшей перспективе - отказ от украинской ГТС. ///
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Куды ж ты с подводной лодки денесся, глупыш? Все ваши обходные потоки накрылись половым органом бабушки, тойсть дедушки как если бы он был бабушкой, или как там ваш недофюрерок Вовантий говорил, Китаю ваш газ нафиг не нужен... Так шо никуда вы от нашей ГТС с ПГХ не денетесь -- будете платить нам за транзит и становиться по нашему свистку во все мыслимые и немыслимые позы Камасутры.
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\\\Все условия для процветания Украины созданы. Процветайте!///
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Так мы и делаем, глупыш. Но ко всему прочему, вы задолжали нам пару триллионов долларов за оккупацию Крыма и кусочка Донбасса -- не забывай об этом, когда будешь сидеть в землянушке при лучинушке и хлябать полуразлезшимся лаптем гнилые щи.
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Szanya написал 12.12.2017 12:58
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Так думаю, если бы там кто-то и чего-то не пообещал, так это все-равно стоило придумать, чтобы украсть, ах, простите, освоить денюшки, это же РЖД, столько прикормленных, ручных фирм, которые ходят под заммами главы компании, а них свои замы. Ну, а тут укрколлеги от власти заявления делают, такая возможность освоения бюджетных средств. Сейчас, наверное, в РЖД думают, эх, маленький участок обхода проработали, всего-то 137км., погорячились, надо было ветку в 300км. делать, наверняка, прокатило бы..
гоблин написал 12.12.2017 11:40
В ближайшей перспективе - отказ от украинской ГТС. От нефтепроводов уже отказались.
Все условия для процветания Украины созданы. Процветайте!
Вадим написал 12.12.2017 10:39
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Это,ныверное,про российское народонаселение сказано.Как там у медведева:"Денег нет,но вы держитесь".
Szanya написал 12.12.2017 10:05
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Фейковую страну пиара, как бы для людей, а по факту для гос.аппарата, где за косяки гос.органов отвечают граждане, и платят-платят.., тоже нужно обходить, а лучше об"езжать стороной, поезда давно уже полупустые ходят, подумать только, априори, прибыльная железнодорожная компания РЖД подсчитывает убытки, и ничего люди проглатывают..
Szanya написал 12.12.2017 09:54
Высказывание написал 12.12.2017 08:54
Токсикоман написал 12.12.2017 07:53
!!!!OQQ!TAKI--TOTJTOT!!!&&& написал 12.12.2017 00:56