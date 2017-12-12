По железной дороге ускоренного вымирания

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает решение российских властей открыть железнодорожное сообщение в обход Украины. "Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", - заявил Омелян в интервью украинскому телеканалу "112 Украина".

Удивительно, но факт - украинского министра совершенно не интересуют ни интересы украинцев, ни интересы Украины как государства. Что, если задуматься, тоже совсем не удивительно.

За использование участка железной дороги, идущего по украинской территории, Украина получала пусть небольшую, но устойчивую ренту. Которой теперь не будет. Участки небольшие, длиной по два километра, в одном случае дорога тянется по украинской территории на площадки 14 гектаров, в другом — 10 гектаров. Но какую прибыль приносят соседние 24 гектара украинской территории? Да вообще никакой!

Это не говоря о том, что обслуживание и ремонт "украинского" участка полностью осуществляла РЖД, хотя пользовалась им и Украина - скажем, электричкой от Чертково до Миллерово ездили и жители украинского поселка Меловое, который то же самое Чертково, только с украинской стороны границы (граница по иронии судьбы проходит по осевой разметке улицы Дружбы народов). По пешеходному мосту с первой на вторую платформу перешел, и ты в России. Скорее всего, этот маршрут электрички прекратится. Как исчез 32-километровый участок железной дороги Лихая (Россия) — Изварино (Украина), который разобрали на металлолом. И вот-вот также прекратит существование ветка Миллерово-Луганск, поскольку идет через Станицу Луганскую, а она находится под контролем Киева. Раньше ездили, теперь в Луганск ходят по временному дощатому мосту вместо взорванного нормального моста, а в Россию не ездят вообще - или через Луганск, где железнодорожное и прочее сообщение с Россией работает. Но это крюк в десятки километров.

Ну и последнее - жители Чертково и Мелового жили, собственно, вокруг станции, которая, по сути, и есть градообразующее предприятие. Теперь местным жителям просто нечем будет кормиться. И так перед распадом СССР в Чертково проживало 11,5 тысяч человек, а сейчас только 10662 человека - считай на 10 процентов уменьшилось население. В Меловом население до распада СССР было около 6 тысяч, чуть меньше. Сейчас тоже уменьшилось.

Вдоль улицы Дружбы народов, которая является одновременно условным государственным рубежом, живет почти 500 граждан Украины и России, по обе её стороны. С российской стороны Чертковский элеватор, железнодорожный вокзал, мясокомбинат. С украинской - Меловской завод рафинированных масел, энергетическое предприятие, рыночная площадь, где жители двух районов покупают необходимые товары.

Естественно, после прекращения движения поездов через Чертково оба поселка начнут ускоренно вымирать - не спасут и элеватор с мясокомбинатом, которые разом лишаются транспортной доступности, они ведь и строились с расчетом на железнодорожные пути.

Понятно, что разным омелянам из правительства в Киеве на все это глубоко насрать, хотя экономический смысл теряет существование целого Меловского района, географически зажатого с трех сторон российской границей, а раздолбанная автодорога на Старобельск становится просто никому не нужна - разве что один раз по ней уехать, чтобы больше не возвращаться...

Но что будут делать российские власти с Чертковым, враз их важной станции превращающимся в умирающий поселок? Не считать же за важный пункт перехода на Украину в умирающий Меловский район? Если омеляны перекроют сообщение по железной дороге окончательно, погибнет поселок, не доживет до победы здравого смысла над украинской самостийной склонностью к самоубийству.

Будет ветка, хоть бы даже самой скромной второй категории, до нового участка железной дороги, около 20 километров с мостом через Калитву? Или участок до Михайлово-Александровки слегка изменят и пустят вдоль границы без захода на Украину? Это километров 10 в сумме.

Или просто плюнут на это Чертково, как омеляны на Меловое?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск