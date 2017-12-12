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Московский листок

По железной дороге ускоренного вымирания

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 16

украина экономика россия граница дорога
По железной дороге ускоренного вымирания

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает решение российских властей открыть железнодорожное сообщение в обход Украины. "Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", - заявил Омелян в интервью украинскому телеканалу "112 Украина".

Удивительно, но факт - украинского министра совершенно не интересуют ни интересы украинцев, ни интересы Украины как государства. Что, если задуматься, тоже совсем не удивительно.

За использование участка железной дороги, идущего по украинской территории, Украина получала пусть небольшую, но устойчивую ренту. Которой теперь не будет. Участки небольшие, длиной по два километра, в одном случае дорога тянется по украинской территории на площадки 14 гектаров, в другом — 10 гектаров. Но какую прибыль приносят соседние 24 гектара украинской территории? Да вообще никакой!

Это не говоря о том, что обслуживание и ремонт "украинского" участка полностью осуществляла РЖД, хотя пользовалась им и Украина - скажем, электричкой от Чертково до Миллерово ездили и жители украинского поселка Меловое, который то же самое Чертково, только с украинской стороны границы (граница по иронии судьбы проходит по осевой разметке улицы Дружбы народов). По пешеходному мосту с первой на вторую платформу перешел, и ты в России. Скорее всего, этот маршрут электрички прекратится. Как исчез 32-километровый участок железной дороги Лихая (Россия) — Изварино (Украина), который разобрали на металлолом. И вот-вот также прекратит существование ветка Миллерово-Луганск, поскольку идет через Станицу Луганскую, а она находится под контролем Киева. Раньше ездили, теперь в Луганск ходят по временному дощатому мосту вместо взорванного нормального моста, а в Россию не ездят вообще - или через Луганск, где железнодорожное и прочее сообщение с Россией работает. Но это крюк в десятки километров.

Ну и последнее - жители Чертково и Мелового жили, собственно, вокруг станции, которая, по сути, и есть градообразующее предприятие. Теперь местным жителям просто нечем будет кормиться. И так перед распадом СССР в Чертково проживало 11,5 тысяч человек, а сейчас только 10662 человека - считай на 10 процентов уменьшилось население. В Меловом население до распада СССР было около 6 тысяч, чуть меньше. Сейчас тоже уменьшилось.

Вдоль улицы Дружбы народов, которая является одновременно условным государственным рубежом, живет почти 500 граждан Украины и России, по обе её стороны. С российской стороны Чертковский элеватор, железнодорожный вокзал, мясокомбинат. С украинской - Меловской завод рафинированных масел, энергетическое предприятие, рыночная площадь, где жители двух районов покупают необходимые товары.

Естественно, после прекращения движения поездов через Чертково оба поселка начнут ускоренно вымирать - не спасут и элеватор с мясокомбинатом, которые разом лишаются транспортной доступности, они ведь и строились с расчетом на железнодорожные пути. 

Понятно, что разным омелянам из правительства в Киеве на все это глубоко насрать, хотя экономический смысл теряет существование целого Меловского района, географически зажатого с трех сторон российской границей, а раздолбанная автодорога на Старобельск становится просто никому не нужна - разве что один раз по ней уехать, чтобы больше не возвращаться...

Но что будут делать российские власти с Чертковым, враз их важной станции превращающимся в умирающий поселок?  Не считать же за важный пункт перехода на Украину в умирающий Меловский район? Если омеляны перекроют сообщение по железной дороге окончательно, погибнет поселок, не доживет до победы здравого смысла над украинской самостийной склонностью к самоубийству.

Будет ветка, хоть бы даже самой скромной второй категории, до нового участка железной дороги, около 20 километров с мостом через Калитву? Или участок до Михайлово-Александровки слегка изменят и пустят вдоль границы без захода на Украину? Это километров 10 в сумме.

Или просто плюнут на это Чертково, как омеляны на Меловое?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 16
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Re: Хохлу из Запорожья, а точнее - с мозговым запором
Уа! написал 12.12.2017 20:46
Всеми фибрами души желая уничтожения России, эта хохлобратия абсолютно не понимает, что Украина, да и прочие бывшие республики Союза, существуют как государства лишь постольку, поскольку существует Россия!
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-**Светослав**--
Дмитрий.г.Запорожье- написал 12.12.2017 15:56
Все дело в том,что найдены огромные запасы газа в Египте и Израиле.Кроме того,все большее и большее развитие получают электромобили и иные возобновляемы источники энергии.Каменный век закончился не потому,что в мире закончились камни.Скоро и газ постигнет судьба угля.
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Не, ну...
ATT написал 12.12.2017 15:52
Когда ломали СССР, чтобы распихать по карманам то что строили несколько поколений - каким местом думали ?
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Re: Светославу
!!!!TOT!TOTJAS!!!&&&! написал 12.12.2017 15:15
"Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 12.12.2017 14:49
Ты обрати внимание,что вопли кацапорылых о том,что Украина замерзнет без газа и угля из кацапомойки как то уже не звучат."
- Таки "димочка" уже наладил газификацию собачьих какашек... То таики да...
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Re: Дмитрию г.Запорожье
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 15:07
Тут кстати недофюрерок помчался умолять Иран и Турцию разрешить ему воткнуться своей одной несчастной трубой (при 4 запланированных) в ТАНАП, а добрые друзья россии Туркмения с Азербайджаном намедни заявили, шо теперь плевать хотели на весь "Газпром" с россией вместе взятые и будут гнать по ТАНАПу на Европу столько газа, сколько потребуется, и еще вдвое.
.
Короче, Ботокс опятьвсехпереиграл ))
.
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Светославу
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 12.12.2017 14:49
Ты обрати внимание,что вопли кацапорылых о том,что Украина замерзнет без газа и угля из кацапомойки как то уже не звучат.Теперь новая фишка.Кацапье откажется от нашей ГТС.Да пусть отказывается.Этим убогим кацапорылым недосуществам не возможно объяснить что ЕС отказывается от газа из кацапомойки.Ну тут уж ни чего не поделаешь,ибо кацапье оно и есть кацапье.Нация такая тупорылых недочеловеков(кацапорылых макак).Правда Шендерович считает кацапье павианами,но это вопрос риторический.
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 12.12.2017 14:44
Сегодня одной из самых главных задач для Украины,добить кацапорылое зверье вместе со всем прогрессивным человечеством по образу и подобию 3 Рейха и СССР,забив кацапорылой твари осиновый кол в глотку и навсегда избавив весь мир от проблем с безопасность изходящих от кацапорылой м.рази.Для этого все средства хороши.
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Re: Re: И кому они мешали эти поезда..
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 13:49
\\\гоблин напИсал
В ближайшей перспективе - отказ от украинской ГТС. ///
.
Куды ж ты с подводной лодки денесся, глупыш? Все ваши обходные потоки накрылись половым органом бабушки, тойсть дедушки как если бы он был бабушкой, или как там ваш недофюрерок Вовантий говорил, Китаю ваш газ нафиг не нужен... Так шо никуда вы от нашей ГТС с ПГХ не денетесь -- будете платить нам за транзит и становиться по нашему свистку во все мыслимые и немыслимые позы Камасутры.
.
\\\Все условия для процветания Украины созданы. Процветайте!///
.
Так мы и делаем, глупыш. Но ко всему прочему, вы задолжали нам пару триллионов долларов за оккупацию Крыма и кусочка Донбасса -- не забывай об этом, когда будешь сидеть в землянушке при лучинушке и хлябать полуразлезшимся лаптем гнилые щи.
.
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Re: Re: И кому они мешали эти поезда..
Szanya написал 12.12.2017 12:58
Да никому не мешали, но обещания минировать пути и обстреливать проходящие составы вызвали ответную реакцию - объездной путь.
=============================================
Так думаю, если бы там кто-то и чего-то не пообещал, так это все-равно стоило придумать, чтобы украсть, ах, простите, освоить денюшки, это же РЖД, столько прикормленных, ручных фирм, которые ходят под заммами главы компании, а них свои замы. Ну, а тут укрколлеги от власти заявления делают, такая возможность освоения бюджетных средств. Сейчас, наверное, в РЖД думают, эх, маленький участок обхода проработали, всего-то 137км., погорячились, надо было ветку в 300км. делать, наверняка, прокатило бы..
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Re: И кому они мешали эти поезда..
гоблин написал 12.12.2017 11:40
Да никому не мешали, но обещания минировать пути и обстреливать проходящие составы вызвали ответную реакцию - объездной путь. Ведь грозятся разорвать дипотношения и вообще перекрыть границу. Опять же Украина строит Европейский вал, огораживается от России. Как не помочь?
В ближайшей перспективе - отказ от украинской ГТС. От нефтепроводов уже отказались.
Все условия для процветания Украины созданы. Процветайте!
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(без названия)
Вадим написал 12.12.2017 10:39
Теперь местным жителям просто нечем будет кормиться.
========================================================
Это,ныверное,про российское народонаселение сказано.Как там у медведева:"Денег нет,но вы держитесь".
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Re:
Szanya написал 12.12.2017 10:05
То таки чумную территорию лучше объезжать таки десятой дорогой... То таки да... Пусть Гордые Укры таки пешком ходют... То таки да...
====================
Фейковую страну пиара, как бы для людей, а по факту для гос.аппарата, где за косяки гос.органов отвечают граждане, и платят-платят.., тоже нужно обходить, а лучше об"езжать стороной, поезда давно уже полупустые ходят, подумать только, априори, прибыльная железнодорожная компания РЖД подсчитывает убытки, и ничего люди проглатывают..
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И кому они мешали эти поезда..
Szanya написал 12.12.2017 09:54
Ходили себе поезда, пусть через территории Украины, так по путям РЖД, многие пассажиры и не догадывались, что едут по сопредельной территории, каждой из сторон это было выгодно, но тут РЖД решило освоить денюшки на капитальном строительстве, а люди из Чертково, их рабочие места, это так далеко от Москвы, кому это интересно, когда такой пиар, что какбы мы, "Такая компания, РЖД, смогли пустить пустить поезда в обход Украины", ведь по факту глупость, а как звучит. Очередной развод для лохов, ах, простите, для населения Российской Федерации.
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(без названия)
Высказывание написал 12.12.2017 08:54
..Омеляна - типичная "хорошая мина" при плохой игре. Ничего особенного.
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Ну-с,
Токсикоман написал 12.12.2017 07:53
Ха-ха, заговорил о пользе Украины. На Донбассе особенно видна наша польза. Разруха. Рашка стала токсична, Баранов. Пусть она где угодно, только не у нас - такая ноне тенденция.
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(без названия)
!!!!OQQ!TAKI--TOTJTOT!!!&&& написал 12.12.2017 00:56
- То таки чумную территорию лучше объезжать таки десятой дорогой... То таки да... Пусть Гордые Укры таки пешком ходют... То таки да...
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