Наталья Солженицына бросила вызов комдвижению Москвы и России

Акция Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) с расклеиванием антисолженицынских стикеров в Москве на улице Александра Солженицына накануне установки мемориальной доски в его честь является провокацией, а сами активисты - отморозками, считает вдова писателя Наталья Солженицына. Об этом она заявила радиостанции "Говорит Москва".

"Естественно, это провокация. Ну, отморозки, что делать. (...) Это люди ущербные интеллектуально и эмоционально. Ничего не поделаешь. Это наши люди. Приходится не то что бы мириться, но учитывать, что они есть", - заявила Солженицына. Она добавила, что церемония установки мемориальной доски все равно состоится. Она намечена на 15:00 по московскому времени.

В свою очередь представители РКСМ(б) пообещали, что в случае установки мемориальной доски они будут добиваться ее демонтажа. "Будем добиваться ее демонтажа. Опыт борьбы с подобным уже имеется. Я имею в виду доску Маннергейму в Ленинграде. Пока через официальные каналы, а дальше будет видно", - заявил радиостанции представитель РКСМ(б) Сергей Мирошниченко.

Накануне активисты РКСМ(б) расклеили на улице Солженицына стикеры с портретом писателя и текстом "Литературных власовцев вон из Москвы!". В распространенном организацией заявлении поясняется, что "данная акция была проведена в ответ на планируемую 11 декабря установку мемориальной доски на доме, в котором Александр Солженицын был арестован после выхода в Париже романа "Архипелаг ГУЛАГ". "Мы, Революционный Комсомол, считаем, что такие, с позволения сказать, люди, как Солженицын, не достойны увековечивания их имен. Скорее, таких деятелей надлежит придать забвению и выкинуть на свалку истории", - сказано в сообщении.

- Предать забвению, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не удастся, но не это главное сейчас, если вдова Солженицына называет вас, товарищи "учитывать что они есть", то ведь муж-то и вовсе не учитывал, когда требовал от США первыми нанести ядерный удар, такого ни одна страна даже самому своему любимому писателю не простила бы, но что поделать: "конфигурация власти", правящий класс и удерживается на своём историческом месте, выбитом контрреволюцией, только потому что навязывает свои "святыни" эксплуатируемым, как раз тем, кого Солженицын хотел ядерной бомбой из США поздравить, только чтобы прекратили строить коммунизм, - но у меня, товарищи, есть к вам конкретное предложение по акции Glamour GULAG, надо будет встретиться и продумать, а вот что действительно являлось провокацией, так это переименование Большой Коммунистической в улицу Солженицына, это не мы, это Путин с Медведевым первыми начали, наша задача только дать сдачи на этом очередном этапе декоммунизации, наступления врага.