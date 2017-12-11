Наталья Солженицына бросила вызов комдвижению Москвы и России

Акция Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) с расклеиванием антисолженицынских стикеров в Москве на улице Александра Солженицына накануне установки мемориальной доски в его честь является провокацией, а сами активисты - отморозками, считает вдова писателя Наталья Солженицына. Об этом она заявила радиостанции "Говорит Москва".
"Естественно, это провокация. Ну, отморозки, что делать. (...) Это люди ущербные интеллектуально и эмоционально. Ничего не поделаешь. Это наши люди. Приходится не то что бы мириться, но учитывать, что они есть", - заявила Солженицына. Она добавила, что церемония установки мемориальной доски все равно состоится. Она намечена на 15:00 по московскому времени.
В свою очередь представители РКСМ(б) пообещали, что в случае установки мемориальной доски они будут добиваться ее демонтажа. "Будем добиваться ее демонтажа. Опыт борьбы с подобным уже имеется. Я имею в виду доску Маннергейму в Ленинграде. Пока через официальные каналы, а дальше будет видно", - заявил радиостанции представитель РКСМ(б) Сергей Мирошниченко.
Накануне активисты РКСМ(б) расклеили на улице Солженицына стикеры с портретом писателя и текстом "Литературных власовцев вон из Москвы!". В распространенном организацией заявлении поясняется, что "данная акция была проведена в ответ на планируемую 11 декабря установку мемориальной доски на доме, в котором Александр Солженицын был арестован после выхода в Париже романа "Архипелаг ГУЛАГ". "Мы, Революционный Комсомол, считаем, что такие, с позволения сказать, люди, как Солженицын, не достойны увековечивания их имен. Скорее, таких деятелей надлежит придать забвению и выкинуть на свалку истории", - сказано в сообщении.
- Предать забвению, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не удастся, но не это главное сейчас, если вдова Солженицына называет вас, товарищи "учитывать что они есть", то ведь муж-то и вовсе не учитывал, когда требовал от США первыми нанести ядерный удар, такого ни одна страна даже самому своему любимому писателю не простила бы, но что поделать: "конфигурация власти", правящий класс и удерживается на своём историческом месте, выбитом контрреволюцией, только потому что навязывает свои "святыни" эксплуатируемым, как раз тем, кого Солженицын хотел ядерной бомбой из США поздравить, только чтобы прекратили строить коммунизм, - но у меня, товарищи, есть к вам конкретное предложение по акции Glamour GULAG, надо будет встретиться и продумать, а вот что действительно являлось провокацией, так это переименование Большой Коммунистической в улицу Солженицына, это не мы, это Путин с Медведевым первыми начали, наша задача только дать сдачи на этом очередном этапе декоммунизации, наступления врага.
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докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальССкий# написал 12.12.2017 12:50
Ему надо срачь развести, и с этой говно/статейки сгрести лавьЁ в свой гаманок.
Глядишь и йебонтыри типо "Лис"Василий" и прочие долбайобы возмущЁнных каментов набросают, и вот тебе( тысть = "ему") навар, что в пендоССких зеленях обеспечен.(для прокорма себя и евойной чревовещательницы астрологини Сцавской
А!
Однако написал 12.12.2017 03:21
Молодцы ребята! Мемориальная доска призывавшему правительство США сбросить атомную бомбу на СССР подонку и власовцу Солженицыну в Москве - позор. И на сучку его -плевать. Такая же!
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шшшшшшшшшшшшшшш
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Этот "А.Каммерер", видимо, ПРОВОКАТОР, потому что призывал США сбросить бомбу на СССР, НЕ СОЛЖЕНИЦЫН, а другой заумный подонок - САХАРОВ, который наболтал свое обращение на магнитофон, а его жена еврейка Елена Боннер передала ту пленку СШАковцам и затем это его обращение передали по "голосу Америки". Я сам лично слышал то его обращение на "Голосе Америки".
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А у Солженицина свои грехи перед человечеством: он призывал "жить не по лжи", но при этом, хоть и был сторонником коммунистического учения и видел и говорил, что Сталин ведет не туда, тем не менее, после того как его за эти речи посадили, стал клеветать на "социализм" и "коммунизм", хотя "социализма" вообще нет в теории и его характеристики никак всерьез не обозначены, а винить "коммунизм", который еще не был построен, так это либо не от большого ума, либо от обиды за посадку, но, тем не менее, СОЛГАЛ Солженицин. Собственно Солженицин он и есть Солженицин и было бы странно, если бы он не солгал, раз Солженицин, хотя, сдается мне, скорее по недомыслию, чем по злому умыслу. Но, раз солгал, то, согласно трактовке "Большого академического толкового словаря русского языка" академика Ушакова, он является ЛЖЕЦОМ, ПОДЛЕЦОМ И МЕРЗАВЦЕМ, так сказать, "в одном флаконе".
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Как часто люди, безответственно относящиеся к тому ЧТО они говорят, сами делают работу за сатану, ведь дьявол кроется в деталях, а сатана - это и есть, в переводе с древнесирийског, сеющий ложь умышленно.
литературный критик написал 12.12.2017 03:09
!!!!-OQQ!-TAKI--TOT-JATOT!!!& написал 12.12.2017 01:42
- Интересно, как к этому таки эпизоду относятся Гордоукры - наследники бандерофашистов? То таки да-аа?
Юный пыонерец написал 12.12.2017 01:41
!!!!-OQQ!-TAKI--TOT-JATOT!!!&& написал 12.12.2017 01:38
- Таки а вот в СССР бы-дловатая гав-нолигенция таки сильно уважала и почитала этого лагерного ублюдка... Народ и страна с ТАКОЙ гав-нолигенцией и таки семьдесят лет смогла просуществовать, выиграть две страшнейшие войны, стать авангардом человечества и выйти в космос первой! вот что животворящая ВКПб-КПСС делает... Таки даже с таким бы-дом - авангардом тупых населюков...То таки да...
Василий(4) написал 11.12.2017 23:36
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Мерзавец и лгун соЛЖЕницын, продавал Родину оптом и в розницу!!
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http://www.youtube.com/watch?v=wQ3iNjI45K4
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А другая облезлая и продажная марионетка Запада Путин писульки этой сволочи протаскивал в программу "образования".
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Ну и на что вся эта плесень надеется?
Атаман Сирко написал 11.12.2017 23:07
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальССкий# написал 11.12.2017 22:11
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальССкий# написал 11.12.2017 21:50
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальССкий# написал 11.12.2017 21:29
и это правильно написал 11.12.2017 19:26
И ЭТО ПРАВИЛЬНО !!!!!
Нина написал 11.12.2017 18:45
И жена его - тоже враг. Какой реакции можно еще от нее ждать на неприятие творчества ее мужа?
а1 написал 11.12.2017 18:42
straus написал 11.12.2017 18:16
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Приведу цитаты из записей известного писателя Варлама Шаламова (большая часть жизни которого прошла в сталинских лагерях) о А.Солженицыне (из записных книжек) "Знамя", 1995, N 6
"Деятельность Солженицына - это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности".
"Ни одна сука из "прогрессивного человечеств", к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и всем, имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом.
Я считаю Солженицына ...человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма". Вся его проза от "Ивана Денисовича" и до "Матрениного двора" была только тысячной частью в море стихотворного хлама". После бесед многочисленных с Солженицыным чувствую себя обокраденным, а не обогащенным".
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Интересно, что и после чтения опусов Солженицына, испытываешь точно такие же чувства, как их описывал Шаламов беседуя с этим дельцом от литературы.
straus написал 11.12.2017 18:07
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Владимир Бушин Загадка ареста Солженицына, Дуэль, N 12(12) 1996-06-25.
Ю.Р. Федоровский, кандидат исторических наук "Ода диссидентству" или "Стукач у дураков"Архивы службы госбезопасности свидетельствуют, что Солженицын долгое время был осведомителем НКВД.
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Из-за доносов этого отморозка и пессателя-сексота, на лесоповале очутилось немало невинных людей.
straus написал 11.12.2017 18:03
===="Ну, отморозки, что делать. (...) Это люди ущербные интеллектуально и эмоционально. Ничего не поделаешь. Это наши люди. Приходится не то что бы мириться, но учитывать, что они есть", - заявила Солженицына. =====
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Сегодня позитивно относятся к личности Солженицына - ничтожное число людей. Даже многие махровые либералы стали относится к Солженицыну с "прохладцей" после того, как с абсолютной достоверностью было доказано, что Солженицын был лагерным стукачем и сексотом, под кличкой "Ветров", сей факт многократно обсуждался в СМИ. Солженицын сам в этом вынужден был признаться. Наиболее известный "подвиг" Солженицына-стукача - так называемый экибастузский донос, который помог властям жестоко подавить в самом зародыше восстание украинских националистов в лагере в Экибастузе (Казахстан). Следствием доноса стал, естественно, расстрел всей вышепоименованной группы заключенных 22 января 1952 года.
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Интересно, на доске, которую намереваются пришпандорить к дому, будет упоминание об этом "подвиге" пессателя-графомана?
А.Каммерер написал 11.12.2017 18:02
Лис написал 11.12.2017 17:15
ewanekras написал 11.12.2017 17:04