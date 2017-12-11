Во Внуково идет забастовка дворников

Забастовка работников ЖКХ продолжается в московском районе Внуково, в ней принимают участие около 30 человек, сообщил только что по телефону Александр Зимбовский. Дворники утверждают, что им в этом месяце заплатили 20 тысяч рублей вместо обещанных 25 – 27 тысяч.

На 15.30 была назначена встреча в управе, она идет в "каком-то странном формате", сообщил Зимбовский. Пока известно, чтотроих дворников по какой-то причине задержали сотрудники полиции.

А.Б.