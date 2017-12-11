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Московский листок

На 82-м году жизни не стало писателя, бывшего ректора Литературного института Сергея Есина

Опубликовано 11.12.2017 автором Александр Мухарев в разделе комментариев 1

москва культура литература ссср in memoriam литинститут
На 82-м году жизни не стало писателя, бывшего ректора Литературного института Сергея Есина

Я всегда любил читать его дневники, он был прав и при жизни, и тем более сейчас, что историю русской литературы 1970-2010-х годов, особенно центральной – московской её части будут изучать по его дневникам.

С огромной бы радостью взялся за чтение всех дневников Сергея Есина, начиная с юношеских и до самых последних. Он своими дневниками показывал пример каждодневной работы, внимания к мелочам и способности из незначительной подробности нарисовать интереснейший материал, который в разных сочинениях и документальном жанре смогут играть непохожими гранями...

Лично не был знаком с Есиным, о нём знал через днепропетровского писателя Виталия Амутных, которому Сергей Николаевич написал предисловие к первому сборнику рассказов и повестей. А было это в 1992 году. Правда, с Виталием познакомился я спустя восемнадцать лет после выхода книги...

Теперь качественная дневниковая ниша, связанная с исследованием литературного бытия, если не освобождается, то становится гораздо свободней. Хочется поработать именно в ней: отображать литературные события в их прогностических измерениях-изменениях, не чуждаясь и ретроспективных вариаций.

Светлая память, Сергей Николаевич Есин!

Моё знакомство с Твоим (Вашим!) творчеством только начинается, всё что читалось прежде – этюд восприятия, а необходима более целостная реакция постижения литературной истории в её развертываемой череде.

Начинаю охоту за дневниками Есина...



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Всего комментариев к статье: 1
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ЛК написал 11.12.2017 21:26
Светлая память!
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