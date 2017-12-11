Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У Мутко нашлась недвижимость почти на миллиард рублей

Опубликовано 11.12.2017 в разделе комментариев 7

У Мутко нашлась недвижимость почти на миллиард рублей

емья вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко владеет элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью почти в миллиард рублей, утверждает паблик Mash.

https://vk.com/video-112510789_456241567

По данным паблика, от государства семье чиновника отошли две элитные квартиры стоимостью более 200 миллионов рублей на Протопоповском переулке в Москве и на Константиновском проспекте в Петербурге.

Также семья Мутко владеет двумя квартирами на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге и Москве стоимостью 15 миллионов рублей каждая. Кроме того, вице-премьеру принадлежит двухэтажный пентхаус на 7-й Советской в Петербурге стоимостью в 80 миллионов рублей, а также участок в 12 тысяч квадратных метров в элитном курортном районе Комарово под Санкт-Петербургом. Цена такого актива составляет около 500 миллионов рублей.

Паблик отмечает, что несмотря на такое изобилие недвижимости на родине, семья Мутко предпочитает отдыхать на Лазурном берегу Франции и итальянских курортах.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 13
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 12.12.2017 06:56
мутный и путный не зря гребут!
Ответить
Re:
!!!!-OQQ!-TAKI--TOT-JATOT!!!&&& написал 12.12.2017 01:29
"очумевшая от безнаказанности и богатства власть"
- То таки именно такую власть старались таки привести к власти (И привели!) в долбостройку к таки власти бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины и примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матаголики! Из чего делаем вывод, что тупых населюков территории СССР можно семьдесят лет мордовать лучшим в мире (системным!) образованием, можно преподавать им Диамат и Истмат, заставлять их конспектировать труды Великих - таки ничего это не даст! Тупое, хитрое, селюковское бы-дло будет себе на уме и при первой же возможности - все пропьет, разворует, продаст и предаст... а мы таик удивляемся, что на Гордоукрии заезжего таки галстукоеда теперь в вожди выбирают... То таки да...
Ответить
(без названия)
РЛМ написал 12.12.2017 01:27
Как быстро путинские "князи" из грязи во вкус вошли...
Впрочем, ельцмнское ворье было не менее омерзительно.
Ответить
(без названия)
ну и чо? написал 11.12.2017 23:48
так всегда было на росии - нищие холопы и очумевшая от безнаказанности и богатства власть. Холопы и смерды гордятся тем что их хозяева богаты
Ответить
(без названия)
стоик1047 написал 11.12.2017 23:24
Мудку еще не дали Героя , как Сердюку?
Ответить
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 11.12.2017 23:16
<<Паблик отмечает, что несмотря на такое изобилие недвижимости на родине, семья Мутко предпочитает отдыхать на Лазурном берегу Франции и итальянских курортах>>
====
На Лазурном берегу климат помякше...
.
Да, к тому же у путинских криминальных подельников, западных марионеток более элитная недвижимость всегда располагается в более живописных местах, чем в Протораввинском переулке Мацквы...
Ответить
(без названия)
Лис написал 11.12.2017 23:08
А некоторые люди еще удивляются почему "вдруг" случилась Великая Октябрьская Социалистическая революция 1917-го года.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовка горняков в Шахтинске
Забастовка горняков в Шахтинске
12.12.2017
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
13.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни" (6)
Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать (0)
Путин прилетал в Сирию посмотреть главную красавицу Шойги (8)
В Карагандинской области бастуют все угольные шахты "АрселорМиттал Темиртау" (1)
Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом" (10)
Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению (10)
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций (2)
Россияне продолжают залезать в долги (4)
Кокорин умудрился промазать с метра в пустые ворота. Оле-оле-оле-оле! (2)
Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нашептали
Дарья Митина Дарья Митина: Без прищепок на носу
Дарья Митина Дарья Митина: Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать
Максим Калашников Максим Калашников: А.Буренков (Федсовет Партии Дела). ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ АРЕНА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: а что, мы победили в Сирии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss