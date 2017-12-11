У Мутко нашлась недвижимость почти на миллиард рублей

емья вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко владеет элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью почти в миллиард рублей, утверждает паблик Mash.

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По данным паблика, от государства семье чиновника отошли две элитные квартиры стоимостью более 200 миллионов рублей на Протопоповском переулке в Москве и на Константиновском проспекте в Петербурге.

Также семья Мутко владеет двумя квартирами на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге и Москве стоимостью 15 миллионов рублей каждая. Кроме того, вице-премьеру принадлежит двухэтажный пентхаус на 7-й Советской в Петербурге стоимостью в 80 миллионов рублей, а также участок в 12 тысяч квадратных метров в элитном курортном районе Комарово под Санкт-Петербургом. Цена такого актива составляет около 500 миллионов рублей.

Паблик отмечает, что несмотря на такое изобилие недвижимости на родине, семья Мутко предпочитает отдыхать на Лазурном берегу Франции и итальянских курортах.