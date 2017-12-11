У Мутко нашлась недвижимость почти на миллиард рублей

емья вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко владеет элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью почти в миллиард рублей, утверждает паблик Mash.
https://vk.com/video-112510789_456241567
По данным паблика, от государства семье чиновника отошли две элитные квартиры стоимостью более 200 миллионов рублей на Протопоповском переулке в Москве и на Константиновском проспекте в Петербурге.
Также семья Мутко владеет двумя квартирами на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге и Москве стоимостью 15 миллионов рублей каждая. Кроме того, вице-премьеру принадлежит двухэтажный пентхаус на 7-й Советской в Петербурге стоимостью в 80 миллионов рублей, а также участок в 12 тысяч квадратных метров в элитном курортном районе Комарово под Санкт-Петербургом. Цена такого актива составляет около 500 миллионов рублей.
Паблик отмечает, что несмотря на такое изобилие недвижимости на родине, семья Мутко предпочитает отдыхать на Лазурном берегу Франции и итальянских курортах.
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нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 12.12.2017 06:56
!!!!-OQQ!-TAKI--TOT-JATOT!!!&&& написал 12.12.2017 01:29
- То таки именно такую власть старались таки привести к власти (И привели!) в долбостройку к таки власти бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины и примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матаголики! Из чего делаем вывод, что тупых населюков территории СССР можно семьдесят лет мордовать лучшим в мире (системным!) образованием, можно преподавать им Диамат и Истмат, заставлять их конспектировать труды Великих - таки ничего это не даст! Тупое, хитрое, селюковское бы-дло будет себе на уме и при первой же возможности - все пропьет, разворует, продаст и предаст... а мы таик удивляемся, что на Гордоукрии заезжего таки галстукоеда теперь в вожди выбирают... То таки да...
РЛМ написал 12.12.2017 01:27
Впрочем, ельцмнское ворье было не менее омерзительно.
ну и чо? написал 11.12.2017 23:48
стоик1047 написал 11.12.2017 23:24
Василий(4) написал 11.12.2017 23:16
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На Лазурном берегу климат помякше...
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Да, к тому же у путинских криминальных подельников, западных марионеток более элитная недвижимость всегда располагается в более живописных местах, чем в Протораввинском переулке Мацквы...
Лис написал 11.12.2017 23:08