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Московский листок

Германские социал-демократы задумались "О лозунге Соединенных Штатов Европы"

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 20

европа ес
Германские социал-демократы задумались "О лозунге Соединенных Штатов Европы"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу главы Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 году Соединенных Штатов Европы. Шульц призвал углубить европейскую интеграцию и к 2025 году сформировать Соединенные Штаты Европы. Политик рассказал о своих планах представить членам Евросоюза соглашение для ратификации. Те страны, которые не согласятся с этим документом, по его мнению, должны выйти из состава объединения.

Особенно трогательно, что эта довольно старая идея возникла именно в СДПГ.  Она широко обсуждалась 102 года назад именно европейской социал-демократией, и один весьма известный социал-демократ тогда писал: "В № 40 " Социал-Демократа" мы сообщили, что конференция заграничных секций нашей партии постановила отложить вопрос о лозунге " Соединенные Штаты Европы" до обсуждения в печати экономической стороны дела". Ну вот отложенный вопрос опять в повестке дня. Здорово.

Тогда же и там же этот весьма известный социал-демократ писал: "С точки зрения экономических условий империализма, т. е. вывоза капитала и раздела мира " передовыми" и " цивилизованными" колониальными державами, Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны. Капитал стал интернациональным и монополистическим. Мир поделен между горсткой великих, т. е. преуспевающих в великом грабеже и угнетении наций, держав".

"При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств", - пишет этот известный социал-демократ. И продолжает:

"Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских капиталистов... о чем? Только о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и Америки, которые крайне обижены при теперешнем разделе колоний и которые усилились за последние полвека неизмеримо быстрее, чем отсталая, монархическая, начавшая гнить от старости Европа. По сравнению с Соединенными Штатами Америки, Европа в целом означает экономический застой. На современной экономической основе, т. е. при капитализме, Соединенные Штаты Европы означали бы организацию реакции для задержки более быстрого развития Америки".

Как видим, за 100 лет Соединенные Штаты так развились, что переплюнули всю Европу вместе взятую, и теперь она существует в режиме полуколонии Америки. Вплоть до того, что американские войска стоят в той же Германии и никуда по примеру советской армии уходить не собираются.

Нужно ли Америке теперь выращивать конкурента из Европы? Или аморфный и полный противоречий Евросоюз в нынешнем виде ее полностью устраивает?

Понятно, что Германия с радостью сбросила бы груз содержания новых членов ЕС и переформатировала бы его в новое федеративное государство, оставив прочих в качестве зависимых территорий. Грубо говоря, лидеры ЕС мечтают не принять в свой состав Молдавию, а избавиться от Румынии. На что рассчитывает Украина, вообще рационально размышляя понять невозможно.

А.Б.



Рейтинг:   4.67,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 20
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Re:Дмитрию
Владислав написал 12.12.2017 21:26
Я уже как-то рекомендовал Вам заняться на (в) Украине продвижением идеи повторения хотя-бы "Запорожца" первой модели. Но Вы продолжаете упорствовать в своем заблуждении. Второе место Вам подавай - "пiсля Америцi"! O sancta simplicitas! Бедная-бедная моя малая Родина - Украина ...
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германским
социал-демократам написал 12.12.2017 18:05
ПИНДОСЫ ВСЕХ СТРАН - СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Re: Я несколько груб, но автор просто зaeбал своей простотой.
юрист написал 12.12.2017 15:36
Во понесло энтого Васисуалия Лоханкина на "творчество"! А он оказывается расист! Тов.Баранов, почему на страницах Форума Вы предоставляете трибуну расистам? Не боитесь по ст.282 УК РФ загреметь?
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(без названия)
FGJCNJK написал 12.12.2017 15:17
Не от цыганской Румынии надо в первую очередь избавляться, а от нищих попрошаек стран Балтии.
И особенно от Латвии, как самой паршивой и от Литвы, как самой подлой, в отношении русского населения своих стран.
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Re: Вот примерно через год Украина будет 2 страной в мире
гоблин написал 12.12.2017 15:16
Ага. А пока - первая! С конца...
.
"Ну еще остается турбовинтовентиляторный двигатель мощностью 30 тыс.л.с., в работе над которым я в свое принимал участие,но вряд ли эта тема скоро реализуется,ибо не создано пока в мире материала, из которого можно изготовить редуктор для подобного двигателя".
.
Дима, а зачем было участвовать в разработке, которая в принципе нереализуема?
Хотя попытка сделать из хохла человекообразную обезьяну тоже провалилась... Хлеб сегодня подвезли? Воду дают?
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.+ написал 12.12.2017 14:45
Ну то что кацапам.. рационально размышляя понять невозможно..,ничего удивительного нет,ибо кацапье,это такая нация тупорылых недочеловеков,которая за 30 лет совершила удивительный скачок в деградации опустившись по уровню развития от человека,причем практически разумного до низшей обезьяны(кацапорылой макаки.Правда Шендерович считает кацапье павианами,но это вопрос риторический)Поэтому объясняю,что граждане Украины получили от ЕС все что хотели.Это,кроме денег и оборудования, возможность безвизового перемещения и свободная торговля.Переход на евро пока нецелесообразен.Сегодня цели Украины,добить кацапорылое зверье вместе со всем прогрессивным человечеством по образу и подобию 3 Рейха и СССР,забив кацапорылой твари осиновый кол в глотку и навсегда избавив весь мир от проблем с безопасность изходящих от кацапорылой м.рази,и 2 не менее важная задача
реализовать 4 проекта,которые выводят Украину на 2 МЕСТО В МИРЕ ПО
УРОВНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.После США.Это:
1.Ракетный двигатель для 1 ступеней жидкотопливных ракет РД-815.
2.Турбореактивный двигатель АИ-38 с большой степенью двухконтурности и тягой от 28 до 38 тонно.сил.
3.Производство топливных сборок для реакторов типа ВВЭР
4.Переработка и утилизация ЯО(аналог комбината Маяк).
Ну еще остается турбовинтовентиляторный двигатель мощностью 30 тыс.л.с.,в работе над которым я в свое принимал участие,но вряд ли эта тема скоро реализуется,ибо не создано пока в мире материала,из которого можно изготовить редуктор для подобного двигателя.
Итак.Вот эти 4 проекта.Все остальное,типа собственного вертолета,истребителя,оперативно тактического ракетного комплекса,новых реакторов на АЭС,и много много другого,это уже расширение.Реально предел достижений человечества в прикладной научной деятельности и реализации достижений прикладной науки,вот эти 4
программы.Все вместе они реализованы только в США.Вот примерно через год Украина будет 2 страной в мире,где все последние достижения человечества в области техники будут реализованы,причем исключительно собственными силами.Да кстати.Примерно через неделю,две очередной старт "Зенита".Вот примерно так.
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Re:горячо обсуждал еще ильфопетровский Клуб пикейных жилетов...
гоблин написал 12.12.2017 12:06
Вообще в тексте написано: "Она широко обсуждалась 102 года назад". Это немного (на 20 лет) старше клуба пикейных жилетов.
И вообще мне кажется, ДБ нашего форума так и не поняли, что за цитаты, из какой статьи и какого социал-демократа прошлого приводятся.
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BREXIT
Сторонний аналитег написал 12.12.2017 11:58
США имеет виды грабить Европу скопом, а не по одиночке. Англия вышла из ЕС именно потому, что не хочет быть ограбляемой США ни в каком виде. И согласовала свой ''brexit'' с главным троглодитом за счет эРэФии. Первые 60 млрд. долл. эти гешефтмахеры намерены получить уже по грядущей весне с путинских воров, хранящих эти деньги в британской юрисдикции. И, похоже, на этом веселье не закончится.
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Хрен им, вместо нормализации отношений с Украиной
Двуокись плутония написал 12.12.2017 11:54
Баранов: "На что рассчитывает Украина, вообще рационально размышляя понять невозможно."
.
Это очень даже понятно. Ни о каком вступлении Укрии в ЕС речь не идет. Это развод майданутых недоумков. Зато укронацики мечтают вступить в НАТО - это их единственный шанс избежать развала Дуркаины.
Нацики мечтают переложить риск гражданской войны, возникающий при украинизации страны, на США и ЕС. В США большинство разумно, но есть и крайне авантюрные силы. В этом случае возникает риск ядерной войны, и хрен знает, на что могут пойти СШАковские авантюристы.
Но скорее всего, Укрию в НАТО принимать не хотят, и это козырная карта в давлении на Россию. С другой стороны, Трамп заговорил о необходимости для нас нормализовать отношения с Укрией. Это им нужно для втаскивания Укрии в НАТО.
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Мечта Гитлера потихоньку реализуется
Двуокись плутония написал 12.12.2017 11:40
"...теперь она /Европа/ существует в режиме полуколонии Америки/.
.
Так речь и идет о выходе ЕС из полуколониального состояния. Свою валюту они уже создали. Если они еще и армию независимую создадут, нам будет весьма хреново. ЕС сейчас - это полуколония не только США, но и Германии, от которой даже Франция стонет. У немцев началась уже грызня со Штатами, пока шуточная. Германской колонией не захотела быть Англия.
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Re: ПУТИН///// Даже с микронаушником в УХЕ и бригадой суфлеров, твой ввп - жалкое у*бище.
по делу написал 12.12.2017 11:29
Будет из ботокса лепить морду уверенного мачо. Заберите у него микронаушник и мачо превратится в мочу.
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Re: Мы один народ
как- то так написал 12.12.2017 10:32
Твоя родина - Исраиль. Твой дом - психушка.
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 09:20
Эту, с позволения сказать, новость в свое время горячо обсуждал еще ильфопетровский Клуб пикейных жилетов... А если серьезно, лозунг этот, выдвинут был еще в конце XIX века по вполне банальной причине: Соединенные Штаты Америки к тому времени действительно добились выдающихся успехов в строительстве буржуазной империалистической системы... Ну и крупные буржуа Европы (не все) решили: раз так, то и нам тоже масла в жопу! При этом сторонники лозунга "Соединенных Штатов Европы" как то не задумываются над тем, что старушка Европа по отношению к США ни в политическом, ни в национально-культурном, ни в историческом, ни даже в природно - климатическом отношениях абсолютно не соответствуют малейшим критериям подобия.
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Re: Re: Европу спасет только национализм.
по делу написал 12.12.2017 03:30
И это все, что ты понял?
/гоблин/
Да, это более высшая ступень понимания.Гоблинам Свет Разума не доступен.
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Re: Re: мнение(чье бы то ни было) - это всего лишь мнение
Длтдлтдлт написал 12.12.2017 03:04
Льстишь, нелюдь: беспредельная дурость - начало начал, как точка отсчета границ и мер.
(тож неспиццо? ну, давай поссремся чтоли на ночь глядючи)
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Re: Европу спасет только национализм.
гоблин написал 12.12.2017 02:45
И это все, что ты понял?
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Re: мнение(чье бы то ни было) - это всего лишь мнение
гоблин написал 12.12.2017 02:43
Какой же дурак! Нет, такой дурак, что не способен даже понять, насколько!
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(без названия)
Лоилоилоилои написал 12.12.2017 02:39
...хосспидя.., ну когда ж она таки кончится, эта цитатная аргументация...
Г-н Баранов, мнение(чье бы то ни было) - это всего лишь мнение, а не истина(да еще в последней инстанции).
Понимание этой разницы и отличает человека разумного от человека верующего.
Напр. - верующего в единственноверное учение.
...
Реакция - не эпитет, реакция - термин, означающий свойство, в т.ч. - и в социальном плане.
Система, способная к адекватной реакции на внешние и внутренние вызовы - жизнеспособная система. В т.ч. - социальная. В т.ч. - в высшей форме упорядоченности как явления, т.е. - в виде империи.
В д.к.с. - в виде СШЕ, которые будут суть - 4-й Рейх.
...с того и колбасит, да?.. дык - закономерность как антидогматит...
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Европу спасет только национализм.
по делу. написал 12.12.2017 02:33
Так же как и Россию.
Все прочее от "лукавых".
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(без названия)
!!!!OQQ!-TAKI--TOTJATOT!!!&&& написал 12.12.2017 01:08
- Таки у еуро-пейцев таки слабая фантазия! То таки еуро-пию нужно объединять не на почве капитала, а на почве 3,1416-дарастии и гомосечества! Таки тогда она сможет достойно уравновесить 3,1416-дарастические штаты америки... То таки да...
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Баранов Анатолий Гельман Моисей
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Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
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