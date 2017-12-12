Германские социал-демократы задумались "О лозунге Соединенных Штатов Европы"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу главы Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 году Соединенных Штатов Европы. Шульц призвал углубить европейскую интеграцию и к 2025 году сформировать Соединенные Штаты Европы. Политик рассказал о своих планах представить членам Евросоюза соглашение для ратификации. Те страны, которые не согласятся с этим документом, по его мнению, должны выйти из состава объединения.

Особенно трогательно, что эта довольно старая идея возникла именно в СДПГ. Она широко обсуждалась 102 года назад именно европейской социал-демократией, и один весьма известный социал-демократ тогда писал: "В № 40 " Социал-Демократа" мы сообщили, что конференция заграничных секций нашей партии постановила отложить вопрос о лозунге " Соединенные Штаты Европы" до обсуждения в печати экономической стороны дела". Ну вот отложенный вопрос опять в повестке дня. Здорово.

Тогда же и там же этот весьма известный социал-демократ писал: "С точки зрения экономических условий империализма, т. е. вывоза капитала и раздела мира " передовыми" и " цивилизованными" колониальными державами, Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны. Капитал стал интернациональным и монополистическим. Мир поделен между горсткой великих, т. е. преуспевающих в великом грабеже и угнетении наций, держав".

"При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств", - пишет этот известный социал-демократ. И продолжает:

"Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских капиталистов... о чем? Только о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и Америки, которые крайне обижены при теперешнем разделе колоний и которые усилились за последние полвека неизмеримо быстрее, чем отсталая, монархическая, начавшая гнить от старости Европа. По сравнению с Соединенными Штатами Америки, Европа в целом означает экономический застой. На современной экономической основе, т. е. при капитализме, Соединенные Штаты Европы означали бы организацию реакции для задержки более быстрого развития Америки".

Как видим, за 100 лет Соединенные Штаты так развились, что переплюнули всю Европу вместе взятую, и теперь она существует в режиме полуколонии Америки. Вплоть до того, что американские войска стоят в той же Германии и никуда по примеру советской армии уходить не собираются.

Нужно ли Америке теперь выращивать конкурента из Европы? Или аморфный и полный противоречий Евросоюз в нынешнем виде ее полностью устраивает?

Понятно, что Германия с радостью сбросила бы груз содержания новых членов ЕС и переформатировала бы его в новое федеративное государство, оставив прочих в качестве зависимых территорий. Грубо говоря, лидеры ЕС мечтают не принять в свой состав Молдавию, а избавиться от Румынии. На что рассчитывает Украина, вообще рационально размышляя понять невозможно.

А.Б.