Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Забастовка горняков в Шахтинске

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 3

Наконец-то примеру горняков "Казахмыса" последовали шахтеры "Арселор Миттал Темиртау". 11 декабря 200 из шахтеров четырех шахт отказались выходить на поверхность и выдвинули следующие требования:



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: jndtn
VS написал 12.12.2017 11:46
Ты кто такой осуждать людей, которых не знаешь? Ты смотрю сам то недалекого ума, если так выражаешься. Так в СССР шахтеры жили достойно, а все началось после развала. И забастовки прежде всего. И я смотрю ты уже привык быть тем чего ты достоен --- дерьмом
Ответить
Тому кто часто пишет "таки"
Юрий Скударнов написал 12.12.2017 09:48
Именно так и нужно бороться за свои права. Вы ерничаете - а что предлагаете? Почему шахтеров называете "алкашней"? - постыдились бы. Вы угольную шахту нюхали? Или дальше метро - никуда?
Шахтерам - всех благ и успехов в борьбе с иностранным буржуем!
Ответить
(без названия)
!!!!-OQQ!-TAKI--TOT-JATOT!!& написал 12.12.2017 01:47
Раскрыть комментарий
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовка горняков в Шахтинске
Забастовка горняков в Шахтинске
12.12.2017
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
13.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни" (6)
Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать (0)
Путин прилетал в Сирию посмотреть главную красавицу Шойги (8)
В Карагандинской области бастуют все угольные шахты "АрселорМиттал Темиртау" (1)
Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом" (10)
Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению (10)
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций (2)
Россияне продолжают залезать в долги (4)
Кокорин умудрился промазать с метра в пустые ворота. Оле-оле-оле-оле! (2)
Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нашептали
Дарья Митина Дарья Митина: Без прищепок на носу
Дарья Митина Дарья Митина: Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать
Максим Калашников Максим Калашников: А.Буренков (Федсовет Партии Дела). ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ АРЕНА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: а что, мы победили в Сирии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss