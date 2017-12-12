Наконец-то примеру горняков "Казахмыса" последовали шахтеры "Арселор Миттал Темиртау". 11 декабря 200 из шахтеров четырех шахт отказались выходить на поверхность и выдвинули следующие требования:
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Забастовка горняков в Шахтинске
Наконец-то примеру горняков "Казахмыса" последовали шахтеры "Арселор Миттал Темиртау". 11 декабря 200 из шахтеров четырех шахт отказались выходить на поверхность и выдвинули следующие требования:
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VS написал 12.12.2017 11:46
Юрий Скударнов написал 12.12.2017 09:48
Шахтерам - всех благ и успехов в борьбе с иностранным буржуем!
!!!!-OQQ!-TAKI--TOT-JATOT!!& написал 12.12.2017 01:47