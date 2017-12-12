К заполошно-театральной "победе" в Сирии

Эфир просто звенит от пропагандонских восторгов по поводу «победы» в Сирии. Все: пропагандистская виртуальщина совсем потеряла берега, а Кремль явно неадекватен.

Какая, на хрен, «победа», если Сирия остается раздробленной и разрушенной? Разгромили (и то не до конца) всего одну террористическую группировку, зато остались все прочие (террористы и сепаратисты). Да еще и разруха, которую придется ликвидировать (а это – десятки миллиардов долларов!) за русский счет. Засуньте такие «победы» себе сами знаете куда. Потому что затрат еще и на восстановление Сирии и так задыхающаяся экономика РФ не потянет.

Какая, к черту, «победа», коли ты теряешь то, что стократ важнее Сирии – Северное Причерноморье и Приднестровье?

Все сведено к дешевому балагану. К голимой пиарщине. Сперва, чтобы заглушить позор от МОК и олимпиады, Самому пришлось срочно объявлять о выдвижении в кандидаты. Едва выдвинувшись, он кинулся изображать несуществующую «победу» в Сирии. Каковая на самом деле – поспешное выскальзывание из капкана.

Нам говорят о беспрецедентном внешнеполитическом ралли ВВП по сирийской проблеме. Может, ралли нужно было устраивать без выезда из Москвы, причем посвященное проблемам прежде всего РФ? Проблемам ее заваливающихся регионов, ее экономики? Ведь страна-то сыплется, в экономике – мрак. Но Сирия для Кремля – как писаная торба.

Эй, силовики, генералы и полковники! Вы видите, что центроверх уже съехал с катушек? Что его действия конвульсивны и нелепы? Вы представляете, что будет дальше?

Думайте. Пока не поздно.

«Торжество» РФ над США в Сирии существует лишь в виртуальном мире официозной пропаганды. Для янки Сирия – вопрос третьей очереди. Наоборот, они торжествуют: Кремль сжег в Сирии то время и ресурсы, что могли бы решить проблемы РФ в Новороссии и на Украине. Те ресурсы, что требовались на борьбу с экономическим кризисом.

Вывод войск из Сирии поставит на повестку дня одно требование Запада к Кремлю: отдавай Крым и сдавай Донбасс! Это заявлено Вашингтоном без всяких околичностей. Мало того, он нанесет ради этого тяжелые санкционные удары именно по ближайшему окружению Путина, и никакая «победа» в Сирии сего не предотвратит. Сдача же Крыма и Донбасса есть политическая смерть Кремля. Он слишком долго уповал на везение. Оно кончилось. Ибо к везению нужен еще и труд. А коль верхушка РФ, как и Горбачев, кропотливой работе по обустройству страны предпочитает эффектно-необременительные шоу во внешней политике, песенка такой власти спета. Мы уже такое видели в конце 1980-х.

Хвастаясь разгромом бородатых иррегуляров в Сирии, Кремль молчит о том, что на юго-западной границе РФ стоит 90-тысячная группировка ВСУ. Причем, в отличие от «черных», у нее – и бронетанковые силы, и ПВО, и авиация имеются.

Из-за обрыдлой Сирии вы опять оказались неготовыми к новому обострению внутриполитической ситуации на Украине. Как всегда...



Мне крайне неприятно думать о том, что последует в 2018-м.

Вы одержали полную победу над электоратом. Он живет в виртуальных миражах. Его покорность и дебилизм доведены до пика. Но электорат ничего не решает. Недовольство в верхах, заговоры во дворце и внешние воздействия - вот что страшно. И вам неподконтрольно. Равно как и развитие социально-экономического кризиса.