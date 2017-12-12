К заполошно-театральной "победе" в Сирии

Эфир просто звенит от пропагандонских восторгов по поводу «победы» в Сирии. Все: пропагандистская виртуальщина совсем потеряла берега, а Кремль явно неадекватен.
Какая, на хрен, «победа», если Сирия остается раздробленной и разрушенной? Разгромили (и то не до конца) всего одну террористическую группировку, зато остались все прочие (террористы и сепаратисты). Да еще и разруха, которую придется ликвидировать (а это – десятки миллиардов долларов!) за русский счет. Засуньте такие «победы» себе сами знаете куда. Потому что затрат еще и на восстановление Сирии и так задыхающаяся экономика РФ не потянет.
Какая, к черту, «победа», коли ты теряешь то, что стократ важнее Сирии – Северное Причерноморье и Приднестровье?
Все сведено к дешевому балагану. К голимой пиарщине. Сперва, чтобы заглушить позор от МОК и олимпиады, Самому пришлось срочно объявлять о выдвижении в кандидаты. Едва выдвинувшись, он кинулся изображать несуществующую «победу» в Сирии. Каковая на самом деле – поспешное выскальзывание из капкана.
Нам говорят о беспрецедентном внешнеполитическом ралли ВВП по сирийской проблеме. Может, ралли нужно было устраивать без выезда из Москвы, причем посвященное проблемам прежде всего РФ? Проблемам ее заваливающихся регионов, ее экономики? Ведь страна-то сыплется, в экономике – мрак. Но Сирия для Кремля – как писаная торба.
Эй, силовики, генералы и полковники! Вы видите, что центроверх уже съехал с катушек? Что его действия конвульсивны и нелепы? Вы представляете, что будет дальше?
Думайте. Пока не поздно.
«Торжество» РФ над США в Сирии существует лишь в виртуальном мире официозной пропаганды. Для янки Сирия – вопрос третьей очереди. Наоборот, они торжествуют: Кремль сжег в Сирии то время и ресурсы, что могли бы решить проблемы РФ в Новороссии и на Украине. Те ресурсы, что требовались на борьбу с экономическим кризисом.
Вывод войск из Сирии поставит на повестку дня одно требование Запада к Кремлю: отдавай Крым и сдавай Донбасс! Это заявлено Вашингтоном без всяких околичностей. Мало того, он нанесет ради этого тяжелые санкционные удары именно по ближайшему окружению Путина, и никакая «победа» в Сирии сего не предотвратит. Сдача же Крыма и Донбасса есть политическая смерть Кремля. Он слишком долго уповал на везение. Оно кончилось. Ибо к везению нужен еще и труд. А коль верхушка РФ, как и Горбачев, кропотливой работе по обустройству страны предпочитает эффектно-необременительные шоу во внешней политике, песенка такой власти спета. Мы уже такое видели в конце 1980-х.
Хвастаясь разгромом бородатых иррегуляров в Сирии, Кремль молчит о том, что на юго-западной границе РФ стоит 90-тысячная группировка ВСУ. Причем, в отличие от «черных», у нее – и бронетанковые силы, и ПВО, и авиация имеются.
Из-за обрыдлой Сирии вы опять оказались неготовыми к новому обострению внутриполитической ситуации на Украине. Как всегда...
Мне крайне неприятно думать о том, что последует в 2018-м.
Вы одержали полную победу над электоратом. Он живет в виртуальных миражах. Его покорность и дебилизм доведены до пика. Но электорат ничего не решает. Недовольство в верхах, заговоры во дворце и внешние воздействия - вот что страшно. И вам неподконтрольно. Равно как и развитие социально-экономического кризиса.
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кацапенко написал 13.12.2017 00:20
пУнкт назначения Марс написал 12.12.2017 21:04
О чем говорит Калашников между строк?
Будет ли Россия как в Афганистане тратиться на восстановление разрушенной инфраструктуры сама или это возможно сделать всем миром под эгидой ООН?
Опять исторический опыт возвращает нас в Афганистан.Тараки и Амин.
У Азада нет в Сирии такого соперника и что самое интересное-где взять такого?
Поэтому изобразить из России нового плывуна на Ближнем востоке с марионеткой от оккупантов и повесить на Россию затраты-наипростейшая игра.
Вот о чем говорит Калашников.
Помяни мои глупые слова,Калашников, но партизанская война в Дамаске неизбежна.
Что касается планов Калашникова по приобретению Причерноморья,-это противоречит минским соглашениям.
Россия выступает в качестве миротворца и в Сирии и на Украине.
Можно миротворца взять в кавычки,но тогда это будет качеством совершенно другого аргумента,-синонимом "американского global империализма".
Совершенно очевидно что Калашников очень умный писатель.Современный и гегемонический для российского общества.
седитый написал 12.12.2017 20:43
Национал -коммунист написал 12.12.2017 19:47
Для того, кто играет здесь по чужим правилам, поражение- это поражение, а победа-
это поражение вдвойне. Любое развитие событий в Сирии, подчеркнем, любое,
закончится в итоге бесславно для российского государства. То, что нам преподносят,
как победу российской дипломатии и военных специалистов, на деле таковым не
является. Это всего лишь часть большого политического спектакля.
В чем же заключаются действительные русские интересы в сложившейся на
сегодня ситуации на Ближнем Востоке? Они- в полном оставлении нами этого
региона. Это- чужая и чуждая русскому народу земля. Можем ли мы отдавать
приоритет событиям на этой земле, в то время когда этнические земли русского
народа терзает междуусобица? Можем ли отдавать предпочтение защите интересов
других народов, когда наш собственный народ и Отечество находятся в бедственном
положении? Нет, не можем. Присутствуя на чужой земле и в чужих интересах, мы не
приобретаем ничего, кроме забвения.
Не нужно ввязываться в чужую войну, когда своя стоит на пороге. И если уж
пролитие крови неизбежно, то каждая ее капля должна быть пролита не напрасно.
а1 написал 12.12.2017 18:39
то же написал 12.12.2017 18:22
кацапенко написал 12.12.2017 15:49
а1 написал 12.12.2017 15:37
кацапенко написал 12.12.2017 15:25
!!!!TOT!TOTJAS!!!&& написал 12.12.2017 15:21
Таки главное - там удалось таки сохранить государство, а не его суррогат, кака на Гордоукрии Это открывает для тупых населюков Сирии (если они таки не совсем идиоты!) путь в будущее и к восстановлению экономики... То таки да...
а1 написал 12.12.2017 15:15
ополченец.. пишы... с буквы Ж написал 12.12.2017 15:03
кацапенко написал 12.12.2017 15:00
а1 написал 12.12.2017 14:35
кацапенко написал 12.12.2017 14:26
Боцман написал 12.12.2017 14:07
кацапенко написал 12.12.2017 13:29
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 13:22
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1) никакой "победы" нет и в помине, война не закончена и все происходящее очень напоминает вывод войск из Афганистана в 1989 году;
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2) срочность "победоносного вывода" объясняется элементарно -- в войну явно собирается вмешаться Израиль (и явно не на стороне Асада). Воевать с "прародиной"? Подавляющее большинство наших олигархов и значительная часть высших чиновников РФ (а также вся "богема" и 80% "творческой интеллигенции") такого даже в кошмарном сне не могут вообразить.
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В общем, даже если бы было по-другому, необходимости воевать с "Цахалом" (который на пару порядков сильнее нашего "экспедиционного корпуса" и способен его разгромить в считанные часы) нет никакой.
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И решение "убраться по-добру по-здорову", пока не поздно, оно может даже называться разумным (если отбросить все безумие с тем, что мы туда вообще влезли). Пока еще можно заявить о "победе" перед отечественным "электоратом".
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Однако объявлено о том, что войска останутся на наших новоприобретенных военных базах -- Хмеймим и Тартус. А это значит, что Вован, как обычно, поступает в своем неподражаемом стиле: все делать "наполовину и не до конца". Результат известен заранее -- то есть все будет "через заднее место".
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А война не окончится. Про вывод ЧВК -- вообще речи нет, набор в "пушечное мясо" продолжается ударными темпами...
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з.ы. так шо, блаженныя, на удобрения пойдет еще немало безмозглого русского мясца, недоутилизированного на Донбассе ))
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Светослав------------------------ написал 12.12.2017 12:25
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Оказывается, до попов и поцтриотов быстрее всего достучаться получается через кошелек ))
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Альзо. На восстановление Сирии потребуется 300-400 миллиардов долларов, так шо десятками миллиардов дешевые россияне явно не обойдутся.
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Поцтриоты с памятью пескаря почему-то предпочитают не помнить, шо Сирия случилась как прикрытие порванной на Донбассе русской жопы, а Лугандон случился как прикрытие оккупации Крыма.
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Так шо, Максютка, такая вот загогулина панимаш: колесо начинает крутиться в обратном направлении, и башлять русским придется везде и за все. Все получилось как в том анекдоте "Туда нэ хады -- раздэнут. И туда нэ хады -- раздэнут. Лучше раздэвайса зидэс". А ты все про "индустриализацию" бггг ))
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В лад написал 12.12.2017 12:22