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Московский листок

К Дню конституции чиновникам обещали поднять зарплаты

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 4

зарплата чиновник
К Дню конституции чиновникам обещали поднять зарплаты

Российским чиновникам и госслужащим с 1 января 2018 года на четыре процента поднимут зарплаты. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации. Кроме того, правительство повысит зарплаты работникам федеральных ведомств, которые замещают государственные должности - кабмин выделил из резервного фонда 11,58 миллиарда рублей на финансирование расходов 23 регионов России, вот и пригодятся...

Какая трогательная забота о социальной группе "чиновники". 

Неужели сотрудники министерств и ведомств стали увольняться из-за низких зарплат? Губернаторы уходят в управдомы, потому что не на что содержать дворцы и поместья? Министры просят накинуть десяточку, а то нечем кормить детишек в Оксфорде?

Чем обусловлен подъем зарплат чиновничества? Неужто успехами в развитии экономики... 

Четыре процента, конечно, деньги небольшие, потянем. Лишь бы отцы родные не голодали, не холодали. Говорят, министр Улюкаев настолько ослабел, что не смог донести чемодан всего-то с двумя миллионами долларов. А замглавы крымского УФАС по Крыму и Севастополю Вячеслав Токарев "сломался" на 3 миллионах рублей всего-то. Слабеют люди, уже не могут нормально работать. Ну как не подсобить?

А сам-то Дмитрий Анатольевич как? Не оголодал ли? Все ж крови ему попортили с дачей с этой... Надо б компенсировать как-то моральный ущерб, ну хоть на четыре процента.

А.Б.



Рейтинг:   4.92,  Голосов: 24
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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
а1 написал 12.12.2017 14:44
ну не все чиновники получают большие зарплаты. чиновники врайах и 20тысяч не получают
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 12.12.2017 06:54
А в тоскании с урожаем нынче как? "Капуста" ведь там ВСЕГДА" была ХОРОША! Мне не нужна нынешняя власть!!!!
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А по результату, чего достойны?
Не бюрократ написал 12.12.2017 05:28
Чиновники создают материальный продукт? Чиновники есть "винтики" машины подавления и в целом со структурой (конструкцией) власти и формацией есть государство? Конституция, есть консенсусный договор общежитя классов, граждан и государства и т.д., о том, на каких условиях, чем и как, государство в лице чиновничества взаимодействует с не государством, которое согласно терпеть принуждение и содержать это государство? РФ, в Договоре о основном Законе оговорило социальность государства, отсутствие цензуры, выборы с референдумом, цели государства по развитию благосостояния граждан и страны и т.д.?То есть чиновничество должно исполнять договоренность? Ну вот например, о текущем состоянии, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=rwAfj3smikU Можно напомнить и об изменениях в пенсионном Законодательстве, о росте цен на ЖКХ, о судебном и не только судебном беспределе, о политических репресиях за попытку подготовки референдума, как например в отношении ребят с ИГПР ЗОВ, можно и о выборах поговорить и о коррупции и о сботаже развития и т.д.!!! Законы нарушающие Конституцию готовят чиновники? Исполняют чиновники? Ну например выселение ветерана ВОВ https://www.youtube.com/watch?v=NGL1dl4S_l4 можно кучу ссылок и о людях с детьми и т.д., накидать? Но это все государство в лице чиновничества? Так вот вопрос, оно, Государство в лице чиновничества исполняет обязательства, достигает поставленных целей? Жить стало большинству граждан хуже? Территории и акватории страны отдаются и сдаются? Они оправдали в полной мере свое содержание и наше согласие на терпение принуждения? Так о каком вознаграждении, содержании, подчинении и терпении можно вести речь? Складывается впечатление, что государство стало врагом остальной части граждан и страны. А при таких условиях вопрос должен стоять не о повышении денежного содержания, а об люстрации, замене, расследованиях и привлечению к ответственности. Но, напомню про цель ИГПР ЗОВ и скорбном результате, напомню о цензуре одного и пропаганде другого, о так называемом "Административном ресурсе", "избирательных фильтрах", "вбросах и каруселях", в общем о "свободных, прозрачных и честных " выборах. Но вопрос уже не в них, они похоже "закусили удила" и невменяемы, вопрос в нас. Мне так представляется. Прав или нет?
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(без названия)
KONDUKTOR написал 12.12.2017 04:29
А ЭТО УПРОЩЁННАЯ ФОРМА ВОРОВСТВА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. НЕОБОСНОВАННОЕ ПОВЫШЕНИЕ И БЕЗ ТОГО НЕПОНЯТНО КАК И НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО СФОРМИРОВАННЫМ ЗАРПЛАТАМ САМОЙ НЕЗАЩИЩЁННОЙ ПРОСЛОЙКИ НАШЕГО ОБЩЕСТВА.
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