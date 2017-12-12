К Дню конституции чиновникам обещали поднять зарплаты

Российским чиновникам и госслужащим с 1 января 2018 года на четыре процента поднимут зарплаты. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации. Кроме того, правительство повысит зарплаты работникам федеральных ведомств, которые замещают государственные должности - кабмин выделил из резервного фонда 11,58 миллиарда рублей на финансирование расходов 23 регионов России, вот и пригодятся...

Какая трогательная забота о социальной группе "чиновники".

Неужели сотрудники министерств и ведомств стали увольняться из-за низких зарплат? Губернаторы уходят в управдомы, потому что не на что содержать дворцы и поместья? Министры просят накинуть десяточку, а то нечем кормить детишек в Оксфорде?

Чем обусловлен подъем зарплат чиновничества? Неужто успехами в развитии экономики...

Четыре процента, конечно, деньги небольшие, потянем. Лишь бы отцы родные не голодали, не холодали. Говорят, министр Улюкаев настолько ослабел, что не смог донести чемодан всего-то с двумя миллионами долларов. А замглавы крымского УФАС по Крыму и Севастополю Вячеслав Токарев "сломался" на 3 миллионах рублей всего-то. Слабеют люди, уже не могут нормально работать. Ну как не подсобить?

А сам-то Дмитрий Анатольевич как? Не оголодал ли? Все ж крови ему попортили с дачей с этой... Надо б компенсировать как-то моральный ущерб, ну хоть на четыре процента.

А.Б.