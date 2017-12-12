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Московский листок

СКР объявил собственника "ВИМ-Авиа" Мурсекаева в международный розыск

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 0

СКР объявил собственника "ВИМ-Авиа" Мурсекаева в международный розыск

Следственный Комитет возбудил уголовное дело в отношении собственника авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева и бывшего финдиректора Алевтины Калашниковой, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. "В связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело в отношении собственника авиакомпании и сопрезидента Р.Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, бывшего первого заместителя гендиректора - финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой", - цитирует Петренко Интерфакс.

В действиях фигурантов, по ее словам, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

"По данным следствия, в 2015-2017 годах они, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости", - сказала Петренко.

По ее словам, в результате противоправных действий компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб на сумму более 782 млн рублей, четыре компании признаны потерпевшими по уголовному делу.

Она также отметила, что Мурсекаев и Калашникова скрылись от органов предварительного следствия и суда, покинув территорию России. "В связи с этим они объявлены в международный розыск, и следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых", - сказала представитель СКР.

Напомним, что владельцы "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев и его жена Светлана благополучно уехали из России еще в сентябре текущего года. Оба, предположительно, находятся в Стамбуле и не выходят на связь со Следственным комитетом.

 



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