Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Медведев понизил прожиточный минимум россиян на 1 рубль

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 0

Медведев понизил прожиточный минимум россиян на 1 рубль

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении прожиточного минимума в целом по России на 1 рубль. Теперь он составляет 10 328 рублей на душу населения, следует из документа, опубликованного пресс-службой правительства.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на уровне 11 160 руб., для пенсионеров — 8 496 руб., для детей — 10 181 руб.

"Квартальный прожиточный минимум в целом по России не влияет на объём мер социальной поддержки нуждающихся в ней граждан. Он нужен главным образом для мониторинга уровня жизни населения. Для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, социальных выплат, формирования федерального бюджета применяется годовая величина прожиточного минимума", - цитирует RNS пояснительную записку к документу.

Отметим, что прожиточный минимум во втором квартале текущего года составлял 10 329 руб., на конец первого квартала - 9909 рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовка горняков в Шахтинске
Забастовка горняков в Шахтинске
12.12.2017
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
13.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни" (6)
Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать (0)
Путин прилетал в Сирию посмотреть главную красавицу Шойги (8)
В Карагандинской области бастуют все угольные шахты "АрселорМиттал Темиртау" (1)
Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом" (10)
Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению (10)
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций (2)
Россияне продолжают залезать в долги (4)
Кокорин умудрился промазать с метра в пустые ворота. Оле-оле-оле-оле! (2)
Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нашептали
Дарья Митина Дарья Митина: Без прищепок на носу
Дарья Митина Дарья Митина: Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать
Максим Калашников Максим Калашников: А.Буренков (Федсовет Партии Дела). ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ АРЕНА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: а что, мы победили в Сирии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss