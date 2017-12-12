Медведев понизил прожиточный минимум россиян на 1 рубль

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении прожиточного минимума в целом по России на 1 рубль. Теперь он составляет 10 328 рублей на душу населения, следует из документа, опубликованного пресс-службой правительства.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на уровне 11 160 руб., для пенсионеров — 8 496 руб., для детей — 10 181 руб.

"Квартальный прожиточный минимум в целом по России не влияет на объём мер социальной поддержки нуждающихся в ней граждан. Он нужен главным образом для мониторинга уровня жизни населения. Для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, социальных выплат, формирования федерального бюджета применяется годовая величина прожиточного минимума", - цитирует RNS пояснительную записку к документу.

Отметим, что прожиточный минимум во втором квартале текущего года составлял 10 329 руб., на конец первого квартала - 9909 рублей.