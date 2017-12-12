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Московский листок

Росстандарт отрегулирует работу колдунов и знахарей

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 4

Росстандарт отрегулирует работу колдунов и знахарей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнаружило, что единый реестр систем добровольной сертификации в РФ содержит более десятка видов нетрадиционных услуг, качество которых не подтверждается никакими нормативными документами, сообщает газета "Известия". Например, существуют системы по сертификации магов, знахарей, колдунов, эзотериков, гипнологов, хиромантов, духовных целителей, молитвотерапевтов и специалистов по нейролингвистическому программированию.

В Росстандарте считают, что такая ситуация сложилась из-за действующего в настоящее время уведомительного порядка регистрации СДС. Чиновники предлагают ввести разрешительный порядок регистрации СДС, чтобы можно было оценивать претендентов на правомерность получения официального статуса.

В этом случае в реестр должны будут включаться только системы, подтвердившие качество своих товаров и услуг на основании положительных результатов реально проведенных испытаний.

"Требованиям каких нормативно-технических документов (ГОСТов, ТУ и других) должны соответствовать услуги колдунов, непонятно. Однако сейчас такие системы имеют статус зарегистрированных в государственном реестре, что они активно используют, предлагая услуги населению", - отметили в Росстандарте.

В агентстве отметили, что "новые правила не отразятся на деятельности систем добровольной сертификации, закрепляющих уникальные или передовые практики".

"В первую очередь это внятный ответ государства на справедливо возникающие в обществе вопросы в отношении недобросовестных систем, злоупотребляющих своим официальным статусом. Продолжения этой ситуации допустить нельзя", - заявили в пресс-службе ведомства.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 14:35
"магов, знахарей, колдунов, эзотериков, гипнологов, хиромантов, духовных целителей, молитвотерапевтов и специалистов по нейролингвистическому программированию"
- - - - - - -
Так и надо специалистам по нейролингвистическому программированию.
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а что, только знахари и колдуны без лицензий пашут?
СтарпЁр написал 12.12.2017 13:02
А у РПЦ с все услуги сертифицированы?
***
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Re:
kerg написал 12.12.2017 10:49
кстати, отрегулировать деятельность РПЦ просто необходимо. Ибо попы за бюджетные бабки освещают ракеты, которые потом падают, а значит оказывают некачественные услуги и никакой ответственности.
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(без названия)
Лис написал 12.12.2017 10:43
Ясен пень.РПЦ конкуренты не нужны.Некоторые сакральные "патриархи" не хуже Гэндальфа.Одни "чудеса" с часами чего стоят.
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