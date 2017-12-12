Росстандарт отрегулирует работу колдунов и знахарей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнаружило, что единый реестр систем добровольной сертификации в РФ содержит более десятка видов нетрадиционных услуг, качество которых не подтверждается никакими нормативными документами, сообщает газета "Известия". Например, существуют системы по сертификации магов, знахарей, колдунов, эзотериков, гипнологов, хиромантов, духовных целителей, молитвотерапевтов и специалистов по нейролингвистическому программированию.

В Росстандарте считают, что такая ситуация сложилась из-за действующего в настоящее время уведомительного порядка регистрации СДС. Чиновники предлагают ввести разрешительный порядок регистрации СДС, чтобы можно было оценивать претендентов на правомерность получения официального статуса.

В этом случае в реестр должны будут включаться только системы, подтвердившие качество своих товаров и услуг на основании положительных результатов реально проведенных испытаний.

"Требованиям каких нормативно-технических документов (ГОСТов, ТУ и других) должны соответствовать услуги колдунов, непонятно. Однако сейчас такие системы имеют статус зарегистрированных в государственном реестре, что они активно используют, предлагая услуги населению", - отметили в Росстандарте.

В агентстве отметили, что "новые правила не отразятся на деятельности систем добровольной сертификации, закрепляющих уникальные или передовые практики".

"В первую очередь это внятный ответ государства на справедливо возникающие в обществе вопросы в отношении недобросовестных систем, злоупотребляющих своим официальным статусом. Продолжения этой ситуации допустить нельзя", - заявили в пресс-службе ведомства.