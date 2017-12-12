Разбили бронированный джип Поклонской за 7 миллионов...

В Крыму произошла авария, в которой был полностью разбит бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором ранее передвигалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщило издание РИА «Новый день». По данным издания, машина была разбита после того, как водитель нынешнего прокурора Крыма Олега Камшилова отвез прокурора домой, а на обратном пути выпил, и, сев за руль, попал в ДТП. В крови мужчины был обнаружен алкоголь, сообщает издание.
Любопытно, что автомобиль стоимостью семь миллионов рублей был куплен в 2014 году по заказу Генпрокуратуры России для Поклонской, которая ныне является депутатом Госдумы России. Автомобиль имел «прошивку» из стали 6,5 миллиметров, а также был оснащен коммуникационной системой с функцией управления голосом, 10 подушками безопасности и даже пулеуловителями по всему проему дверей.
- О том, что лица, призванные следить за соблюдением законности, "позволяют себе", ничего нового нет, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - То, что самого прокурора в момент пьяной аварии в машине не было, ничего не меняет. Он не мог не знать о наклонностях своего водителя. Хорошо, что никто не пострадал, а то б еще и признали виновным в аварии - у нас это запросто. Но какова "золушка" Поклонская! Только-только из рядовых украинских прокурорских работников совершила карьерный прыжок в прокуроры республики - и в тот же год пересела на автомобиль стоимостью в 7 миллионов! Или у нас все прокуроры разъезжают на джипах с миллионными ценниками? Ну типа чтобы честность и неподкупность была издалека видна... Так нет, когда пьяная председатель суда у нас в Тушино выехала на встречную и убила прокурора, тот ехал на обычной машине, вроде даже вазовской... Или это был нетипичный прокурор, несовременный? А настоящий крутой прокурор и тачкой пользуется крутой.
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Интересующийся написал 12.12.2017 20:39
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 17:00
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 16:36
именно в таких местах и в таком возрасте масоны и производят обычно отбор перспективных кандидатов и начинают с ними "работу".
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Почему масоны? Это архаичная конспирология.
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В Глобальном Концлагере в рутинном порядке людей наблюдают с младенческого, если не с пренатального возраста транснациональные спецслужбные секты, располагающие колоссальной технической инфраструктурой, психологическими и аналитическими подразделениями. С использованием систем электронной тотальной слежки (включая круглосуточный просмотр помещений посредством микроволновой радиолокации и психофизиологической активности посредством нейротехнологий). И отбирают, как и обрекают, видимо, с довольно ранних лет, во всяком случае - подростковых.
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На эти темы неоднократно высказывался китаист из Москвы Алексей Богословский, в ЖЖ - kosarex. Его общий вывод - во власть попадают по душевному сродству, рано проявляющейся симпатии к людям того типа, которые во власти.
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И вообще людей ведут по жизни, манипулируя ими, в гораздо большей степени, чем это может им представляться, и в вопросах самого разного плана. Например, подводят к ним определенных девушек, чтобы на них женились.
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 15:47
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 15:42
вася забаненный написал 12.12.2017 15:14
а1 написал 12.12.2017 15:01
булгахтер написал 12.12.2017 14:18
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 13:54
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Что это за бронированный автомобиль, который может быть полностью разбит в аварии, видимо - достаточно рядовой, если об этом особо не упомнинается?
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Не нужно ли направить рекламацию фирме "Тойота"?
A написал 12.12.2017 13:41
Ченко написал 12.12.2017 13:19
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальССкий# написал 12.12.2017 12:52
Крон Принц Василой Алибабаевич написал 12.12.2017 12:07
Eva Ete написал 12.12.2017 11:58
как-то так написал 12.12.2017 11:50
как-то так написал 12.12.2017 11:40
Философ написал 12.12.2017 11:31
Лис написал 12.12.2017 11:27