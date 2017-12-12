Разбили бронированный джип Поклонской за 7 миллионов...

В Крыму произошла авария, в которой был полностью разбит бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором ранее передвигалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщило издание РИА «Новый день». По данным издания, машина была разбита после того, как водитель нынешнего прокурора Крыма Олега Камшилова отвез прокурора домой, а на обратном пути выпил, и, сев за руль, попал в ДТП. В крови мужчины был обнаружен алкоголь, сообщает издание.

Любопытно, что автомобиль стоимостью семь миллионов рублей был куплен в 2014 году по заказу Генпрокуратуры России для Поклонской, которая ныне является депутатом Госдумы России. Автомобиль имел «прошивку» из стали 6,5 миллиметров, а также был оснащен коммуникационной системой с функцией управления голосом, 10 подушками безопасности и даже пулеуловителями по всему проему дверей.

- О том, что лица, призванные следить за соблюдением законности, "позволяют себе", ничего нового нет, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - То, что самого прокурора в момент пьяной аварии в машине не было, ничего не меняет. Он не мог не знать о наклонностях своего водителя. Хорошо, что никто не пострадал, а то б еще и признали виновным в аварии - у нас это запросто. Но какова "золушка" Поклонская! Только-только из рядовых украинских прокурорских работников совершила карьерный прыжок в прокуроры республики - и в тот же год пересела на автомобиль стоимостью в 7 миллионов! Или у нас все прокуроры разъезжают на джипах с миллионными ценниками? Ну типа чтобы честность и неподкупность была издалека видна... Так нет, когда пьяная председатель суда у нас в Тушино выехала на встречную и убила прокурора, тот ехал на обычной машине, вроде даже вазовской... Или это был нетипичный прокурор, несовременный? А настоящий крутой прокурор и тачкой пользуется крутой.