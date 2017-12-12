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Московский листок

Разбили бронированный джип Поклонской за 7 миллионов...

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 18

Разбили бронированный джип Поклонской за 7 миллионов...

В Крыму произошла авария, в которой был полностью разбит бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором ранее передвигалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщило издание РИА «Новый день». По данным издания, машина была разбита после того, как водитель нынешнего прокурора Крыма Олега Камшилова отвез прокурора домой, а на обратном пути выпил, и, сев за руль, попал в ДТП. В крови мужчины был обнаружен алкоголь, сообщает издание. 

Любопытно, что автомобиль стоимостью семь миллионов рублей был куплен в 2014 году по заказу Генпрокуратуры России для Поклонской, которая ныне является депутатом Госдумы России. Автомобиль имел «прошивку» из стали 6,5 миллиметров, а также был оснащен коммуникационной системой с функцией управления голосом, 10 подушками безопасности и даже пулеуловителями по всему проему дверей.

- О том, что лица, призванные следить за соблюдением законности, "позволяют себе", ничего нового нет, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - То, что самого прокурора в момент пьяной аварии в машине не было, ничего не меняет. Он не мог не знать о наклонностях своего водителя. Хорошо, что никто не пострадал, а то б еще и признали виновным в аварии - у нас это запросто. Но какова "золушка" Поклонская! Только-только из рядовых украинских прокурорских работников совершила карьерный прыжок в прокуроры республики - и в тот же год пересела на автомобиль стоимостью в 7 миллионов! Или у нас все прокуроры разъезжают на джипах с миллионными ценниками? Ну типа чтобы честность и неподкупность была издалека видна... Так нет, когда пьяная председатель суда у нас в Тушино выехала на встречную и убила прокурора, тот ехал на обычной машине, вроде даже вазовской... Или это был нетипичный прокурор, несовременный? А настоящий крутой прокурор и тачкой пользуется крутой.

 



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Всего комментариев к статье: 18
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(без названия)
Интересующийся написал 12.12.2017 20:39
Интересно откуда у этой чекнутой джип за 7 лямов? Насосала ?
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Re:
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 17:00
Конспирология - наука легкомысленная... Лучше черезчур в нее не углубляться: можно утопнуть. Я, собственно, не дам головы на отсечение что, то, что я написал ниже - все правда. Но версия, право, не хуже любой иной другой!
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 16:36
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 15:42
именно в таких местах и в таком возрасте масоны и производят обычно отбор перспективных кандидатов и начинают с ними "работу".
- - - - - - -
Почему масоны? Это архаичная конспирология.
.
В Глобальном Концлагере в рутинном порядке людей наблюдают с младенческого, если не с пренатального возраста транснациональные спецслужбные секты, располагающие колоссальной технической инфраструктурой, психологическими и аналитическими подразделениями. С использованием систем электронной тотальной слежки (включая круглосуточный просмотр помещений посредством микроволновой радиолокации и психофизиологической активности посредством нейротехнологий). И отбирают, как и обрекают, видимо, с довольно ранних лет, во всяком случае - подростковых.
.
На эти темы неоднократно высказывался китаист из Москвы Алексей Богословский, в ЖЖ - kosarex. Его общий вывод - во власть попадают по душевному сродству, рано проявляющейся симпатии к людям того типа, которые во власти.
.
И вообще людей ведут по жизни, манипулируя ими, в гораздо большей степени, чем это может им представляться, и в вопросах самого разного плана. Например, подводят к ним определенных девушек, чтобы на них женились.
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Re: Этот помоечник считает чужие деньги, а сам маме прикупил домик в Крыму и т.д.
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 15:47
Действительно, Василий Алибабаевич! Верю, что именно такой тип и мог разбавлять казенный бензин ослиной мочой, за что и пострадал от кровавого коммунистического тоталитаризма!
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Пятиминутка конспирологии
Тов. Тамсямский написал 12.12.2017 15:42
Постараюсь быть краток, но начну издалека... С картины американского художника-масона Марка Райдена "Истребительница" 1999 года. Многие об этом писали, но "чисто по приколу"... А ведь напрасно! Обычно в качестве аргумента несерьезности и случайности совпадений приводят тот факт, что дескать, когда она создавалась, Наталья Поклонская была никому в мире не известна, да и вообще ей было всего 19 лет... И все как-то забывают в России и на Украине 19 - это возраст полной гражданской дееспособности, и сама героиня в то время была вполне себе серьезным и взрослым человеком, студенткой 2-го курса Харьковского университета госслужбы. Более того, именно в таких местах и в таком возрасте масоны и производят обычно отбор перспективных кандидатов и начинают с ними "работу". А дальше еще интереснее. В 2011 году, ее, ничем себя не проявившую до этого сотрудницу Симферопольской ПРИРОДООХРАННОЙ прокуратуры внезапно назначают гособвинителем в резонансном деле ОПГ "Башмаки". (Якобы после того как несколько крутых профессионалов отказались из страха перед местью местных крымскотатарских "авторитетов"). И она его блестяще раскручивает! Страшные - престашные, крутые - сверхкрутые "братки" после нескольких дней пребывания в СИЗО волшебным образом превращаются в покорных баранов, безоговорочно признающих и подписывающих все, что она им считает нужным предъявить. Потом, когда процесс пошел... и прошел, все кому надо получили пожизненные сроки, мафия внезапно спохватывается и наносит ответный удар... На прокуроршу организуется нападение, при этом боевики этой самой могущественной и кровавой банды, когда-либо действовавшей на территории незалежной, действуют точь - в - точь как малолетняя шпана из школы умственно отсталых, решившая отжать у бомжа поллитру в подворотне. Потом она нормально себе работает в прокуратуре Украины, все нормально, нигде ничего не мироточит, зато как минимум однажды успешно шьется дело против крымских русских активистов по обвинению в государственной измене. А дальше наступает "Крымская весна" и наступмает самая мякота... Что в этот период делает наша героиня? А ничего не делает! Вся ее роль сводится к тому, что на следующий день после присоединения Крыма и Севастополя к России она зачитывает некое заявление... Совершенно дежурное и банальное, весь смысл которого сводится к заверениям новых властей в своей личной лояльности. Вообще не совсем понятно, зачем нужно было его транслировать по телевидению. Но его показали в зомбоящике... а уже на следующий день весь мир (ну все СНГ как минимум) дружно на нее возбудился по приказу из... Токио! Такой вот няш-мяш... После тоже происходило много забавного и очень (достаточно сказать, что ее истерический монархизм как-то скоропостижно прорезался ровно через полгода после рождения мема без всяких предшествующих симптомов и как бы по команде сверху)... Впрочем сказанного уже достаточно чтобы крепко задуматься.
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Re: Этот помоечник считает чужие деньги, а сам маме прикупил домик в Крыму и т.д.
вася забаненный написал 12.12.2017 15:14
Сраноленинцы ,вспомните,хотя бы,погибших под Ржевым 2-3 млн красноармейцев,которых на убой бессмысленно гнали ваши комуницты...
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Re: Re: Эк в Крыму и т.д.бужгалтер
а1 написал 12.12.2017 15:01
кто ты есть на самом деле? ДА дурак он на самом деле или пациент дурки. вариантов нет
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Re: Этот помоечник считает чужие деньги, а сам маме прикупил домик в Крыму и т.д.
булгахтер написал 12.12.2017 14:18
Ну Кумык Васильевич, успокойся, сердешный! И кто для тебя является ленинистом? Не поленись, нарисуй справочку. А то мы уже не знаем, что и думать. Судя по твоим писулькам, и Сам Владимир Владимирович является последователем Владимира Ильича. А ты, сердешный, не робей. Дай четкий расклад. Кто есть кто. Кудрин - это кто? Греф - это кто? Шувалов - это кто? Медведев - это кто? Набиуллина - это кто? Дворкович- это кто? Лифщиц - это кто? Ельцин - это кто? Горбачев - это кто? Ну и далее по списку. Вот тогда будет понятно - кто ты есть на самом деле.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 13:54
"...авария, в которой был _полностью разбит_ бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser..."
- - - - - - -
Что это за бронированный автомобиль, который может быть полностью разбит в аварии, видимо - достаточно рядовой, если об этом особо не упомнинается?
.
Не нужно ли направить рекламацию фирме "Тойота"?
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Re: Кулаки паразитами не были. А те, кто привил негативный смысл этому слову,
A написал 12.12.2017 13:41
Владимир Даль?
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(без названия)
Ченко написал 12.12.2017 13:19
Одно интересно -г\н перекур (прокурор)уже в силу должности не мог не знать, что водитель "выпивающий" вещь смертельно опасная прежде всего для него самого, но "выпивает, а с кем не бывает...", вот и интересно, что как-то оказывается, что интересы г-ва оказываются доверены людям, коим-то и своя жизнь ни в грош?..
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Подумаешь = хуЙня какая?!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальССкий# написал 12.12.2017 12:52
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Этот помоечник считает чужие деньги, а сам маме прикупил домик в Крыму и т.д.
Крон Принц Василой Алибабаевич написал 12.12.2017 12:07
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Не будите лиха
Eva Ete написал 12.12.2017 11:58
Заметили, что Поклонская давно не оскорблялась?
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Кулаки паразитами не были. А те, кто привил негативный смысл этому слову, как раз и были паразиты.
как-то так написал 12.12.2017 11:50
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Re:Когда раскулачивать будем сук-паразитов?
как-то так написал 12.12.2017 11:40
Выйди на улицу, найди дорогой автомобиль и нацарапай на корпусе слово из трех букв. Тем самым ты приблизишь этот сладкий момент "раскулачивание".
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(без названия)
Философ написал 12.12.2017 11:31
Когда раскулачивать будем сук-паразитов?
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(без названия)
Лис написал 12.12.2017 11:27
Бронированные джипы,5-ти метровые заборы,Росгвардия...Как далеки эти люди от простого народа.
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